طريقة عمل الفول المدمس في البيت وتخزينه لشهر رمضان

يعتبر الفول المدمس من أشهر أنواع البقوليات التي يعتمد عليها الإنسان في التغذية اليومية التي يحصل عليها، فهو يحتوي على عدد كبير للغاية من المكونات الغذائية التي تمد الإنسان بالطاقة اللازمة له، وله ذكريات ودور كبير في شهر رمضان المبارك على مائد السحور، نظراً لأنه يحمي الإنسان من العطش على مدار اليوم، ويمده بالطاقة اللازمة الذي تجعله قادر على استكمال الصيام على مدار اليوم، يحتوي الفول على عدد كبير للغاية من المواد والعناصر ومن أبرزها الألياف، والبروتين، والأملاح المعدنية والحديد والفسفور.

طريقة عمل الفول المدمس في البيت

حتى نتمكن من تحضير الفول المدمس في المنزل لا نحتاج إلى العديد من المكونات أو المزيد من الجهد في إعداده، كل ما نحتاج له في تلك الخطوة هو نصف كيلو من الفول يتم نقعه في كمية كبيرة من الماء ليلة كاملة، في اليوم التالي نلاحظ أن حبات الفول تضاعف حجمها، هنا نقوم بالتخلص من ماء النقع وتجديدها، ورفعه على النار في دماسة الفول أو حلة الضغط، على نار هادئة للغاية حتى ينضج تماماً، ولتحضير طبق الفول مثل المحلات نقدم لكم الطريقة:

المكونات

كمية من الفول المدمس.

عصير ليمونة طازجة.

زيت الزيتون أو الزيت الحار حسب الرغبة.

فص من الثوم المفروم.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الكمون.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

ملعقة من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

يتم تسخين الفول على النار وهرسه جيداً حتى يصبح ذات قوام ناعم. نقوم بإضافة جميع المكونات ما عدا البقدونس. تقلب المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح بالشكل المرغوب به. يتم سكبه في طبق التقديم مع إضافة الزيت والبقدونس للتزيين.

يمكن تخزين الفول حسب الكمية المطلوبة في أكياس الثلاجة وتحفظ في الفريزر حتى 3 شهور.

ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة بعلبة محكمة الغلق حتى 3 أسابيع.

طريقة تخزين الفول المدمس لشهر رمضان