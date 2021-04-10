الفول المدمس في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات أبسط بدل فول المطعم

يمكن معرفة طريقة عمل الفول المدمس في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث يُعد الفول من الأطباق الأساسية على وجبة الإفطار، فيمكن أن يتم التوفير في ميزانية البيت ويتم تحضيره في المنزل بطريقة مفيدة وناجحة، كما يُعد الفول من الأكلات الغنية بالفوائد الصحية، ومن خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل لعمل الفول المدمس في المنزل.طريقة عمل الفول المدمس في المنزل
يُعد الفول من أهم الأكلات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية المختلفة، ويعمل على مقاومة التوتر والاجهاد، كما يزيد من نسبة الكولسترول في الدم ومفيد لصحة القلب، لذلك لا يمكن أن يخلو أي بيت من الفول، لذلك دعونا نعرض لكم طريقة عمل الفول المدمس في المنزل في السطور التالية.مقادير الفول المدمس
- نصف كيلو من الفول.
- نصف كوب كبير من العدس الأصفر.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- بصلة صغيرة يتم تقطيعها إلى شرائح.
- جزرة مبشورة.
- حية من الطماطم متوسطة الحجم.
- نصف ليمونة كبيرة.
- يجب أن يتم نقع الفول في وعاء ملئ بالماء لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الطهي.
- من ثم يجب تصفية الفول بشكل كامل من الماء، ويتم وضعه داخل الدماسة.
- يتم وضع العدس الأصفر والجزر والبصل على الفول، ومن ثم يتم عصر نصف ليمونة.
- نقوم بتغطية الفول والمكونات المضافة بالماء المغلي، ومن ثم نقوم بوضع الدماسة على نار متوسطة حتى تصل إلى الغليان.
- نقوم بزيادة الماء المغلي مرة أخرى إلى الدماسة ونغطي الفول والمكونات ويتم تركهم على النار.
- يتم ترك الدماسة على النار لمدة تصل إلى 7 ساعات، ونضيف الماء من وقت إلى آخر حتى ينضج الفول تمامًا.
- يمكن أن يتم تناوله مع إضافة التوابل بجانب البيض أو الطماطم، ويمكن أن نحتفظ به داخل أكياس في الفريزر حتى يتم تناوله في أي وقت.
الوسوم
يمكن معرفة طريقة عمل الفول المدمس في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث يُعد الفول من الأطباق الأساسية على وجبة الإفطار، فيمكن أن يتم التوفير في ميزانية البيت ويتم تحضيره في المنزل بطريقة مفيدة وناجحة، كما يُعد الفول من الأكلات الغنية بالفوائد الصحية، ومن خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل لعمل الفول المدمس في المنزل.طريقة عمل الفول المدمس في المنزل
يُعد الفول من أهم الأكلات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية المختلفة، ويعمل على مقاومة التوتر والاجهاد، كما يزيد من نسبة الكولسترول في الدم ومفيد لصحة القلب، لذلك لا يمكن أن يخلو أي بيت من الفول، لذلك دعونا نعرض لكم طريقة عمل الفول المدمس في المنزل في السطور التالية.مقادير الفول المدمس
- نصف كيلو من الفول.
- نصف كوب كبير من العدس الأصفر.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- بصلة صغيرة يتم تقطيعها إلى شرائح.
- جزرة مبشورة.
- حية من الطماطم متوسطة الحجم.
- نصف ليمونة كبيرة.
- يجب أن يتم نقع الفول في وعاء ملئ بالماء لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الطهي.
- من ثم يجب تصفية الفول بشكل كامل من الماء، ويتم وضعه داخل الدماسة.
- يتم وضع العدس الأصفر والجزر والبصل على الفول، ومن ثم يتم عصر نصف ليمونة.
- نقوم بتغطية الفول والمكونات المضافة بالماء المغلي، ومن ثم نقوم بوضع الدماسة على نار متوسطة حتى تصل إلى الغليان.
- نقوم بزيادة الماء المغلي مرة أخرى إلى الدماسة ونغطي الفول والمكونات ويتم تركهم على النار.
- يتم ترك الدماسة على النار لمدة تصل إلى 7 ساعات، ونضيف الماء من وقت إلى آخر حتى ينضج الفول تمامًا.
- يمكن أن يتم تناوله مع إضافة التوابل بجانب البيض أو الطماطم، ويمكن أن نحتفظ به داخل أكياس في الفريزر حتى يتم تناوله في أي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفول المدمس في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات أبسط بدل فول المطعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.