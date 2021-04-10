الفول المدمس في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات أبسط بدل فول المطعم

يمكن معرفة طريقة عمل الفول المدمس في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث يُعد الفول من الأطباق الأساسية على وجبة الإفطار، فيمكن أن يتم التوفير في ميزانية البيت ويتم تحضيره في المنزل بطريقة مفيدة وناجحة، كما يُعد الفول من الأكلات الغنية بالفوائد الصحية، ومن خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل لعمل الفول المدمس في المنزل.

يُعد الفول من أهم الأكلات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية المختلفة، ويعمل على مقاومة التوتر والاجهاد، كما يزيد من نسبة الكولسترول في الدم ومفيد لصحة القلب، لذلك لا يمكن أن يخلو أي بيت من الفول، لذلك دعونا نعرض لكم طريقة عمل الفول المدمس في المنزل في السطور التالية.

نصف كيلو من الفول.

نصف كوب كبير من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من الكركم.

بصلة صغيرة يتم تقطيعها إلى شرائح.

جزرة مبشورة.

حية من الطماطم متوسطة الحجم.

نصف ليمونة كبيرة.