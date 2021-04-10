طريقة عمل الكنافة النابلسية بالخطوات والصور

- 1/2
- 2/2
أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم, الشهر الذي يشتهر بإعداد وطهي الحلويات الشرقية في المنازل العربية, حيث تعد الحلويات الشرقية من الوجبات الرسمية بعد الإفطار أو قبل السحور، ومع قدوم العديد من أبناء سوريا الشقيقة إلى مصر انتشرت الكنافة النابلسية.
تعد الكنافة النابلسية من الحلويات الشهيرة في بلاد الشام، ثم انتشرت طريقة تحضيرها في كل من فلسطين والعراق والأردن ولبنان، وانتشرت مؤخرا في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.
مع تزايد طلب طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمنزل, سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالخطوات والصور.مقادير عمل الكنافة النابلسية
- نصف كيلو من عجينة الكنافة الطازجة.
- 250 جرام جبنة عكاوي أو جبنة الموتزاريلا (منقوعة ليلة كاملة في الماء للتخلص من الملح).
- نصف كوب زبدة مذابة
- فستق مطحون
- نطحن عجينة الكنافة في الكبة, ثم نضيف إليها الزبدة المذابة ونخلطهما جيدا معا.
- ندهن الصينية بالزبدة, ثم نضع عليها الكنافة بعد طحنها وخلطها بالزبدة.
- وضع الجبن في مصفاة بعد نقعه في الماء ليلة كاملة، حتى يتصفى من الماء تماماً.
- نضع الجبن على طبقة الكنافة من أعلى بحيث يتوزع بالتساوي في جميع الجوانب.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية, لمدة 15-20 دقيقة, حتى نتأكد من نضجها.
- تحريك صينية الكنافة بشكل دائري على النار لعدة دقائق, حتى يذوب جميع الجبن بشكل كامل.
- نخرج صينية الكنافة النابلسي, ونضعها في طبق التقديم, ثم نسقيها بالشربات الدافئ.
- يمكن تزينها بالفستق, وتقدم ساخنة بعد تقطيعها.
- كوبان ماء المفلتر
- ملعقة صغيرة فانيليا
- نضع كوبان ماء المفلتر في إناء.
- نضع الإناء على النار حتى الغليان.
-
نضع ملعقة صغيرة فانيليا ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق.
الوسوم
أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم, الشهر الذي يشتهر بإعداد وطهي الحلويات الشرقية في المنازل العربية, حيث تعد الحلويات الشرقية من الوجبات الرسمية بعد الإفطار أو قبل السحور، ومع قدوم العديد من أبناء سوريا الشقيقة إلى مصر انتشرت الكنافة النابلسية.
تعد الكنافة النابلسية من الحلويات الشهيرة في بلاد الشام، ثم انتشرت طريقة تحضيرها في كل من فلسطين والعراق والأردن ولبنان، وانتشرت مؤخرا في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.
مع تزايد طلب طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمنزل, سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالخطوات والصور.مقادير عمل الكنافة النابلسية
- نصف كيلو من عجينة الكنافة الطازجة.
- 250 جرام جبنة عكاوي أو جبنة الموتزاريلا (منقوعة ليلة كاملة في الماء للتخلص من الملح).
- نصف كوب زبدة مذابة
- فستق مطحون
- نطحن عجينة الكنافة في الكبة, ثم نضيف إليها الزبدة المذابة ونخلطهما جيدا معا.
- ندهن الصينية بالزبدة, ثم نضع عليها الكنافة بعد طحنها وخلطها بالزبدة.
- وضع الجبن في مصفاة بعد نقعه في الماء ليلة كاملة، حتى يتصفى من الماء تماماً.
- نضع الجبن على طبقة الكنافة من أعلى بحيث يتوزع بالتساوي في جميع الجوانب.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية, لمدة 15-20 دقيقة, حتى نتأكد من نضجها.
- تحريك صينية الكنافة بشكل دائري على النار لعدة دقائق, حتى يذوب جميع الجبن بشكل كامل.
- نخرج صينية الكنافة النابلسي, ونضعها في طبق التقديم, ثم نسقيها بالشربات الدافئ.
- يمكن تزينها بالفستق, وتقدم ساخنة بعد تقطيعها.
- كوبان ماء المفلتر
- ملعقة صغيرة فانيليا
- نضع كوبان ماء المفلتر في إناء.
- نضع الإناء على النار حتى الغليان.
-
نضع ملعقة صغيرة فانيليا ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة النابلسية بالخطوات والصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.