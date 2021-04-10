طريقة عمل الكنافة النابلسية بالخطوات والصور

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم, الشهر الذي يشتهر بإعداد وطهي الحلويات الشرقية في المنازل العربية, حيث تعد الحلويات الشرقية من الوجبات الرسمية بعد الإفطار أو قبل السحور، ومع قدوم العديد من أبناء سوريا الشقيقة إلى مصر انتشرت الكنافة النابلسية.

تعد الكنافة النابلسية من الحلويات الشهيرة في بلاد الشام، ثم انتشرت طريقة تحضيرها في كل من فلسطين والعراق والأردن ولبنان، وانتشرت مؤخرا في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.

مع تزايد طلب طريقة عمل الكنافة النابلسية بالمنزل, سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالخطوات والصور.

نصف كيلو من عجينة الكنافة الطازجة.

250 جرام جبنة عكاوي أو جبنة الموتزاريلا (منقوعة ليلة كاملة في الماء للتخلص من الملح).

نصف كوب زبدة مذابة

فستق مطحون

نطحن عجينة الكنافة في الكبة, ثم نضيف إليها الزبدة المذابة ونخلطهما جيدا معا.

الكبة, ثم نضيف الزبدة المذابة ونخلطهما جيدا معا. ندهن الصينية بالزبدة, ثم نضع عليها الكنافة بعد طحنها وخلطها بالزبدة.

وضع الجبن في مصفاة بعد نقعه في الماء ليلة كاملة، حتى يتصفى من الماء تماماً.

في الماء ليلة كاملة، حتى يتصفى من الماء تماماً. نضع الجبن على طبقة الكنافة من أعلى بحيث يتوزع بالتساوي في جميع الجوانب.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية, لمدة 15-20 دقيقة, حتى نتأكد من نضجها.

تحريك صينية الكنافة بشكل دائري على النار لعدة دقائق, حتى يذوب جميع الجبن بشكل كامل.

نخرج صينية الكنافة النابلسي, ونضعها في طبق التقديم, ثم نسقيها بالشربات الدافئ.

يمكن تزينها بالفستق, وتقدم ساخنة بعد تقطيعها.

كوبان ماء المفلتر

ملعقة صغيرة فانيليا

نضع كوبان ماء المفلتر في إناء.

نضع الإناء على النار حتى الغليان.

نضع ملعقة صغيرة فانيليا ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق.

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