طريقة تحضير ميني بيتزا للأطفال بطعم رائع بأسهل وأبسط الخطوات

طريقة عمل ميني بيتزا للأطفال قطع صغيرة تفرح بها الصغار وتعشق طعمها الكبار، حيث أن البيتزا من أكثر الوصفات الخفيفة المفضل تناولها في كل الأوقات، فالبيتزا مميزة ولا يختلف على طعمها أحد فعند شعور بالجوع يمكن تناول ميني بيتزا فهي صحية واقتصادية وموفرة بجانب أنها سهلة التحضير بخطوات بسيطة في المنزل، وعجينة ميني بيتزا تتطلب مكونات متوفرة بكل مطبخ وبحشوات متعددة من خضروات وجبن ولحوم أو قطع دجاج صغيرة، وتكون طرية وهشة ولن تتوقفي عن إعدادها لأسرتك وتقديمها كمقبلات بجانب الوجبات، فتعرفوا معنا على طريقة ميني بيتزا سهلة للأطفال. مكونات عمل ميني بيتزا هشة 3 أكواب من دقيق منخول المخبوزات. عدد ثلاث ملاعق صغيرة من السكر. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت النباتي. كوب ماء دافئ للعجن أو على حسب الحاجة. مكونات عمل ميني بيتزا هشة مكونات حشو بيتزا لحوم مطبوخة سجق أو سوسيس أو بسطرمة. كوب من جبن موتزاريلا. بصلة مفرومة صغيرة. ملعقة كبيرة من زيت. نصف ملعقة ملح. نصف ملعقة فلفل أسود. إثنين ملعقة صغيرة من بقدونس. إثنين ملعقة صغيرة من كزبرة ناعمة. نصف كوب من طماطم مقطعة لقطع صغيرة. ملعقة صغيرة من زعتر ناعم. نصف كوب صوص كاتشب. خطوات تحضير ميني بيتزا للأطفال أولا يتم وضع دقيق بعد نخله مع الخميرة وتقلب ثم يوضع عليه بيكنج بودر والسكر وحليب بودرة وتقلب مرة أخرى.

ثم مكونات سائلة من زيت ماء دافئ وملح، ويتم العجن يمكن وضع لبن زبادي ملعقة كبيرة يساعد على جعل عجينة هشة.

العجن باليد لمدة خمس دقائق جيدا حتى تكون عجينة طرية ناعمة غير لاصقة باليد وتشكيل العجينة على شكل كرة واحدة ودهن وجهها بالقليل من الزيت.

ثم توضع في وعاء جاف وتغطى بأوراق استرتش أو قطعة قماش وتدخل في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة، تعلو عجينة ويزداد حجمها.

ثم تفرد العجينة على طاولة نظيفة مرشوشة بالدقيق وتكون بسمك ربع سم، وتقطع باستخدام قطاعة مدورة أو بأكواب زجاجية دوائر متساوية الحجم.

ثم ضعي مسحة من زيت في صينية ورص قطع عجينة بها، تركها تختمر لمدة 10 دقائق أخرى، تحضر حشوه ويدهن وجه بالكاتشب وعليها الحشوه. خطوات تحضير ميني بيتزا للأطفال الوسوم

طريقة عمل ميني بيتزا للأطفال قطع صغيرة تفرح بها الصغار وتعشق طعمها الكبار، حيث أن البيتزا من أكثر الوصفات الخفيفة المفضل تناولها في كل الأوقات، فالبيتزا مميزة ولا يختلف على طعمها أحد فعند شعور بالجوع يمكن تناول ميني بيتزا فهي صحية واقتصادية وموفرة بجانب أنها سهلة التحضير بخطوات بسيطة في المنزل، وعجينة ميني بيتزا تتطلب مكونات متوفرة بكل مطبخ وبحشوات متعددة من خضروات وجبن ولحوم أو قطع دجاج صغيرة، وتكون طرية وهشة ولن تتوقفي عن إعدادها لأسرتك وتقديمها كمقبلات بجانب الوجبات، فتعرفوا معنا على طريقة ميني بيتزا سهلة للأطفال. مكونات عمل ميني بيتزا هشة 3 أكواب من دقيق منخول المخبوزات. عدد ثلاث ملاعق صغيرة من السكر. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت النباتي. كوب ماء دافئ للعجن أو على حسب الحاجة. مكونات عمل ميني بيتزا هشة مكونات حشو بيتزا لحوم مطبوخة سجق أو سوسيس أو بسطرمة. كوب من جبن موتزاريلا. بصلة مفرومة صغيرة. ملعقة كبيرة من زيت. نصف ملعقة ملح. نصف ملعقة فلفل أسود. إثنين ملعقة صغيرة من بقدونس. إثنين ملعقة صغيرة من كزبرة ناعمة. نصف كوب من طماطم مقطعة لقطع صغيرة. ملعقة صغيرة من زعتر ناعم. نصف كوب صوص كاتشب. خطوات تحضير ميني بيتزا للأطفال أولا يتم وضع دقيق بعد نخله مع الخميرة وتقلب ثم يوضع عليه بيكنج بودر والسكر وحليب بودرة وتقلب مرة أخرى.

ثم مكونات سائلة من زيت ماء دافئ وملح، ويتم العجن يمكن وضع لبن زبادي ملعقة كبيرة يساعد على جعل عجينة هشة.

العجن باليد لمدة خمس دقائق جيدا حتى تكون عجينة طرية ناعمة غير لاصقة باليد وتشكيل العجينة على شكل كرة واحدة ودهن وجهها بالقليل من الزيت.

ثم توضع في وعاء جاف وتغطى بأوراق استرتش أو قطعة قماش وتدخل في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة، تعلو عجينة ويزداد حجمها.

ثم تفرد العجينة على طاولة نظيفة مرشوشة بالدقيق وتكون بسمك ربع سم، وتقطع باستخدام قطاعة مدورة أو بأكواب زجاجية دوائر متساوية الحجم.

ثم ضعي مسحة من زيت في صينية ورص قطع عجينة بها، تركها تختمر لمدة 10 دقائق أخرى، تحضر حشوه ويدهن وجه بالكاتشب وعليها الحشوه. خطوات تحضير ميني بيتزا للأطفال

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