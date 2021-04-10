أفضل طرق لعمل حشوات السمبوسك المختلفة لرمضان بطرق صحية وجديدة

تعرفي علي طريقة حشوات السمبوسك المختلفة، يتميز شهر رمضان المبارك بكثرة العزومات ولمه الأصحاب والأهل لذلك تحرص كل أم علي تنوع الأطباق المختلفة والعديدة في تقديم الفطور، وتوجد أطباق رئيسية وأطباق جانبية ومن أهم تلك الأطباق الجانبية وأشهرها هو طبق السمبوسك أو كما يطلق عليها الكثيرين وخاصة المصريون أسم السمبوسة، وتعتبر السمبوسة من أشهر المقبلات وأكثرها انتشرا.

حشوات السمبوسك المختلفة

تعد السمبوسك من أهم الأطباق الرمضانية التي يجب تواجدها علي سفرة الفطور، كما أن السمبوسة تشتهر في دول الخليج ومصر أكثر من أي مكان أخر، تتكون السمبوسة من العجين الطري الرفيع الجاهز حيث نقوم بحشو شرائح العجين تلك بالكثير من الأشياء مثل اللحوم أو الدجاج أو الخضار أو الجبن، فيمكننا حشو السمبوسة بأطعمة مختلفة وسوف نتعرف علي ذلك الآن.

سمبوسك الدجاج

المقادير

عجينة السمبوسة الجاهزة

كوب ونصف من صدور الدجاج المقطعة

كوب وربع من حبوب الذرة

نصف كوب بصل مفروم

علبة صلصة طماطم

طريقة التحضير

قومي بإحضار أناء وضعي فيه كل من الدجاج المسلوق وحبوب الذرة والبصل والصلصة وقومي بتقلبيهم جيدا حتي يتجانسوا.

قومي بجلب كل شريحة من السمبوسة وأفرديها وضعي علي طرفها هذا الخليط ثم قومي بلفها.

احضري صينية فرن وقومي برص السمبوسة المحشية في الصينية.

قومي بتسخين الفرن علي 200 درجة مئوية ثم ضعي فيه صينيه السمبوسة وادخليها واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اخرج صينيه السمبوسك من الفرن وقومي بتقديمها في الأطباق.

سمبوسك البيبرونى

المقادير

كيس من عجينة السمبوسة

كوب من شرائح البيبرونى

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة

نصف كوب من صوص البيتزا

طريقة إعداد السمبوسة