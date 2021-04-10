طريقة عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان بخطوات بسيطة ووداعاً لشرائها من المحلات

طريقة عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان، يعد الزبادي من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص وهي من الأطعمة الضرورية لصحة الجسم لاحتوائها على البكتيريا النافعة التي تحمي الجسم وتقيه من الأمراض، كما أنها تعزز الجهاز المناعي بالإضافة إلى فوائدها الكبيرة للتخسيس، كما أنه يكثر شرائها من الخارج استسهال الأمر، ولكن من خلال متابعتكم لهذا المقال سوف تحضرين الزبادي في المنزل وخاصة لسحور رمضان والتي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل الزبادي في المنزل.طريقة عمل الزبادي في المنزل
الجدير بالذكر أن الزبادي يكثر تناولها في شهر رمضان الكريم وذلك للتخفيف من الإحساس بالعطش أثناء الصيام، هناك العديد من الزبادي يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة منها الزبادي العادية، الزبادي بالفواكه، الزبادي اللايت، فكل ما عليك سيدتي تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطه بدلاً من شرائها من المحلات.المكونات:
- 2 لتر حليب سائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبادي.
- يتم وضع إناء على النار يوضع فيه الحليب ويترك حتى تمام الغليان، ثم يتم رفعها من على النار ويترك قليلاً حتى يبرد و يصبح فاتراً.
- بعد ذلك يضاف إليه الزبادي مع التقليب المستمر حتى لا تتسبب فى أى تكتلات.
- يصب الزبادي في أوعية صغيرة وتترك فى مكان مظلم ودافئ، أو يمكن وضعها في فرن دافئ لمدة سبع ساعات.
- بعد ذلك أصبح لديك زبادي طبيعي جاهز تماماً.
المكونات:
- 2 كوب من الزبادي.
- 2 لتر من الحليب.
- يتم غلى الحليب ثم تركه حتى يبرد تماماً، ويوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- يتم إزالة القشطة من على الوجه ثم يرفع الحليب على النار مرة أخرى حتى يصبح دافئاً.
- يرفع من على النار بعد ذلك يضاف إليه الزبادي ويقلب جيداً بإستخدام الملعقة.
- يصب في أوعية صغيرة أو أكواب الزبادي ويغطى ويترك في فرن دافئ لمدة ليلة كاملة.
- مراعاة أن يكون قد سبق إشعال الفرن لمدة خمس دقائق على الأقل ثم يطفى حتى يكون دافئاً، ثم يخرج الزبادي من الفرن ويتم تناوله.
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