طريقة عمل الفول المدمس للسحور مثل المطاعم تماماً بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الفول المدمس للسحور، يعد الفول من البقوليات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الإنسان، ويعد أحد المأكولات الشعبية الشائعة والمنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم العربي، يحضر بكثرة على وجبة الإفطار أو العشاء، حيث يعد من الأطعمة الأساسية على المائدة، يمكن لربة المنزل تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية دون شراؤه من المطاعم، ومع إقتراب شهر رمضان الكريم يكثر تناول طبق الفول على السحور، وذلك لأنه يتمتع بالعديد من العناصر والمواد الغذائية التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية خلال فترة الصيام، نظراً لاحتوائه على العديد من المعادن والأملاح والبروتينات والألياف المهمة لصحة الجسم، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الفول المدمس للسحور مثل المحلات .طريقة عمل الفول المدمس للسحور
مع إقتراب الشهر الفضيل تبحث العديد من السيدات عن طريقة تدميس الفول في المنزل بدلاً من شرائه من المطاعم، حيث أنه يعطي الشعور بالامتلاء خلال نهار رمضان، ويحافظ أيضاً على مستوى السكر في الدم حيث أنه من الأطباق التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، ويعد من الأطباق الرئيسية للسحور في شهر رمضان الكريم.المكونات:
- نصف كيلو من الفول.
- ثمرة طماطم متوسطة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- عصير نصف ليمونة.
- حبة صغيرة من الفلفل الأخضر المفروم.
- جزرة مبشورة.
- بصلة صغيرة مقطعة شرائح.
- ملعقة كبيرة كركم.
- نصف كوب عدس أصفر.
- يتم غسل الفول أولاً ثم يتم نقعه في الماء لمدة ثماني ساعات.
- يصفى الفول ثم يوضع داخل دامسة الفول، ثم يتم وضع البصل المقطع شرائح والجزر المبشور والعدس وعصير نصف ليمونه والثوم المفروم والطماطم والكركم عليه، ثم يرفع على النار مضافاً إليه ماء مغلي مع تغطيته بالكامل.
- يتم رفعها على نار متوسطة الحرارة ثم تترك على النار لمدة سبع ساعات ويمكن إضافة الماء من وقت لأخر حتى تغطيه الفول من الوجه.
- بعد مرور الوقت يرفع الفول من على النار ويمكن تقديمه كما هو، أو يمكن هرسه قليلاً بواسطة الهراسة.
- يضاف إليه الملح والتوابل وملعقة من الطحين ثم يقدم .
- أما في حالة تخزينه في الفريزر، فعند رفعه من على النار يترك حتى يبرد تماماً ثم يهرس قليلاً، ويوضع في أكياس ويخزن في الفريزر لحين الإستخدام، مع مراعاة عدم وضع أى توابل معه عند التخزين.
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