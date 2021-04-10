طريقة عمل الفول المدمس للسحور مثل المطاعم تماماً بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الفول المدمس للسحور، يعد الفول من البقوليات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الإنسان، ويعد أحد المأكولات الشعبية الشائعة والمنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم العربي، يحضر بكثرة على وجبة الإفطار أو العشاء، حيث يعد من الأطعمة الأساسية على المائدة، يمكن لربة المنزل تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية دون شراؤه من المطاعم، ومع إقتراب شهر رمضان الكريم يكثر تناول طبق الفول على السحور، وذلك لأنه يتمتع بالعديد من العناصر والمواد الغذائية التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية خلال فترة الصيام، نظراً لاحتوائه على العديد من المعادن والأملاح والبروتينات والألياف المهمة لصحة الجسم، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الفول المدمس للسحور مثل المحلات .

مع إقتراب الشهر الفضيل تبحث العديد من السيدات عن طريقة تدميس الفول في المنزل بدلاً من شرائه من المطاعم، حيث أنه يعطي الشعور بالامتلاء خلال نهار رمضان، ويحافظ أيضاً على مستوى السكر في الدم حيث أنه من الأطباق التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، ويعد من الأطباق الرئيسية للسحور في شهر رمضان الكريم.

نصف كيلو من الفول.

ثمرة طماطم متوسطة.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير نصف ليمونة.

حبة صغيرة من الفلفل الأخضر المفروم.

جزرة مبشورة.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة كركم.

نصف كوب عدس أصفر.