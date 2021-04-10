كنز طبيعي لتطويل الشعر في فترة قصيرة والحصول على شعر أملس وناعم بدون آثار جانبية

لا يوجد أي فرد على وجه الكرة الأرضية لا يحلم بالحصول على شعر طويل وصحي وناعم، لأنه يعتبر من علامات الجمال، وإننا اليوم نقدم إليكم كنز طبيعي لتطويل الشعر للحصول على الثقة بالنفس، ذلك المكون يساعد في إطالة الشعر بوصتين كاملتين في شهر واحد فقط، وفي حالة الحفاظ على صحة الشعر والتعليمات والنصائح الخاصة بسرعة إطالة الشعر بدون معوقات، وحفاظاً عليه من العوامل التي تؤثر على صحته وقوته ولمعانه، بالإَضافة إلى تقديم العديد من الوصفات التي تساعد على حمايته من أشعة الشمس الضارة والأتربة والمواد الكيماوية.

كنز طبيعي لتطويل الشعر

هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تساهم في إطالة الشعر بفاعلية وأمان، ومن أبرزها عشبة الروز ماري أو إكليل الجبل، والتي تعتبر من أهم الأعشاب المفيدة لصحة الرأس وفروة الشعر، لأنها تحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تعزز من نمو الشعر وتقلل من نسبة تساقطه، كما أنها تعمل على التحسي من الدورة الدموية في الرأس، مما يغذي الجذور وجعلها صحية بشكل كبير، ويتم تطبيق تلك الوصفة كما يلي:

المكونات

3 أعواد من نبتة الروزماري الطازجة.

2 كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

يتم نقع عشبة الروز ماري في الماء المغلي، وتغطيتها لمدة لا تقل عن 5 دقائق. تترك في الماء حتة تبرد تماماً، وبعدها نصفيها من الشوائب لاستخدام الماء. نقوم بوضع الماء على فروة الرأس وتدليكها جيداً في حركات دائرية لطيفة. يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً. نضع عليه القلي من ماء الروزماري مرة أخرى. يراعي تكرار الوصفة 3 مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

النوم لعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات.

استخدام الشامبو والبلسم الطبي الذي لا يحتوي على الكيماويات ومعزز بالفيتامينات.

نصائح تساعد على إطالة الشعر