بسكويت النشادر الهش السريع كالجاهز تماماً

يعتبر بسكويت النشادر من أنواع الحلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك، فكان المصريون القدماء يحتفلون بالعيد بصنع البسكويت والكعك، واعتاد على ذلك المصريين، فهو من الحلويات التقليدية والسهلة، وبسكويت النشادر من الحلويات العربية الشهية، كما يحب الكثير من الناس أكل بسكويت النشادر المقرمش بجانب كأس من للشاي في وجبة الإفطار، ويعد تحضير البسكويت من مظاهر الفرح والاحتفال لدي المصريين.

ويمكن صنع بسكويت النشادر وتقديمه للضيوف بجانب العصير أو الشاي، وبسكويت النشادر له مذاق وطعم مختلف وشهي، ويتميز بسكويت النشادر بأنه سريع وسهل في التحضير، ويمكن صنعه في المنزل وتقديمه في دقائق معدودة، ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبير لصنعه، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل بكل سهولة، وبخطوات سريعة، تابعي معنا. مكونات بسكويت النشادر كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب إلا ربع الكوب من السكر الأبيض الناعم.

خمس حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزبدة الطرية.

ملعقتان كبيرتان من بودرة النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر في وعاء كبير، نقوم بنخل الدقيق الأبيض مرتين جيداً لدخول الهواء به، وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة به، ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ثم نخلط المكونات جيداً مع بعضها.

في العجانة الكهربائية نقوم بخفق السكر مع الزبدة، ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى، ثم نخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة ونضيف النشادر والفانيليا السائلة، ثم نستمر في الخفق على سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتي يتجانس الخليط، ويصبح هش، ولونه باهت.

نقوم بسكب خليط الدقيق والبيكنج باودر تدريجياً على خليط البيض والسكر، ثم نقوم بعجن المكونات في العجانة على سرعة منخفضة حتى تتجانس المكونات تماماً، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة ولينة. مكونات بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادر الوسوم

يعتبر بسكويت النشادر من أنواع الحلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك، فكان المصريون القدماء يحتفلون بالعيد بصنع البسكويت والكعك، واعتاد على ذلك المصريين، فهو من الحلويات التقليدية والسهلة، وبسكويت النشادر من الحلويات العربية الشهية، كما يحب الكثير من الناس أكل بسكويت النشادر المقرمش بجانب كأس من للشاي في وجبة الإفطار، ويعد تحضير البسكويت من مظاهر الفرح والاحتفال لدي المصريين.

ويمكن صنع بسكويت النشادر وتقديمه للضيوف بجانب العصير أو الشاي، وبسكويت النشادر له مذاق وطعم مختلف وشهي، ويتميز بسكويت النشادر بأنه سريع وسهل في التحضير، ويمكن صنعه في المنزل وتقديمه في دقائق معدودة، ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبير لصنعه، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل بكل سهولة، وبخطوات سريعة، تابعي معنا. مكونات بسكويت النشادر كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب إلا ربع الكوب من السكر الأبيض الناعم.

خمس حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزبدة الطرية.

ملعقتان كبيرتان من بودرة النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر في وعاء كبير، نقوم بنخل الدقيق الأبيض مرتين جيداً لدخول الهواء به، وإزالة الشوائب والأتربة الموجودة به، ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ثم نخلط المكونات جيداً مع بعضها.

في العجانة الكهربائية نقوم بخفق السكر مع الزبدة، ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى، ثم نخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة ونضيف النشادر والفانيليا السائلة، ثم نستمر في الخفق على سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتي يتجانس الخليط، ويصبح هش، ولونه باهت.

نقوم بسكب خليط الدقيق والبيكنج باودر تدريجياً على خليط البيض والسكر، ثم نقوم بعجن المكونات في العجانة على سرعة منخفضة حتى تتجانس المكونات تماماً، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة ولينة. مكونات بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادر

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