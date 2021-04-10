سر عمل كرات البسبوسة على الطريقة السورية للأطفال في رمضان

كرات البسبوسة هي إحدى أشكال حلوى البسبوسة التي يعرفها الكثير بالمذاق الرائع والملمس الرملي الناعم فهي من أكثر الحلويات الشرقية شهرة في الوطن العربي وحتى خارجه، لها العديد من الأشكال فمنها السادة والمحشو، وقد يتم حشوها بالقشطة أو الكاسترد أو الشوكولاتة، وتعد كرات البسبوسة من أجمل أشكال البسبوسة فهي ممتعة عند التحضير ومكوناتها سهلة ولا تأخذ وقت، فالكثير من السيدات يعانون من ضيق الوقت وكثرة المهام اليومية.

سر عمل كرات البسبوسة

فإذا كنت بحاجة لإعداد حلوى سريعًا فكرات البسبوسة تعد اختيار أمثل كما يمكنك تقديمها للضيوف أو أخذها معك في الرحلات، فبقليل من المكونات يمكنك صنع حلوى لذيذة تضمنين نظافتها وجودة مكوناتها، كم أن أطفالك سيحبونها كثيرًا.

طريقة عمل كرات البسبوسة

أولًا: إليك المقادير

2 كوب سميد.

1/2 كوب سكر.

كوب زبادي.

1/2 كوب زبدة.

1/2 كوب ماء.

معلقة صغيرة من البيكينج بودر.

1/4 كوب جوز هند.

علبة قشطة.

كمية من البندق واللوز.

نخلط جميع المقادير معًا حتى يتكون لدينا مزيج متجانس وطري.

نكون كرات من العجين ونضع بداخلها الحشو ثم نقلبها جيدًا.

نحرص أن تكون أحجام الكرات متقاربة حتى لا يختلف الزمن الذي تحتاجه كل كرة لكي تنضج.

نضع العجين في صينية الكب كيك بعد مسحها الزبدة حتى لا تلتصق بها الكرات.

إدخالها الفرن مع متابعتها من وقت لآخر حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها.

قد يختلف الزمن طبقًا لدرجة حرارة الفرن ونوع الصينية المستخدمة وحجم الكرات لذا عليك متابعتها طوال الوقت.

بعد إخراجها من الفرن نوزع الشربات على كل الكرات ونرش عليها بعض المكسرات للتزيين.

خطوات تحضير كرات البسبوسة اللذيذة

ثم يمكنك تقديمه بعد ذلك بصحبة مشروب كالشاي أو القهوة، ولكن الكثير من الأشخاص ممن يحبون كرات البسبوسة يفضلونها بدون أي إضافات بجانبها.