أسرار عمل عجينة القطايف الاصلية المقرمشة بالعجيبة السحرية مع طريقة التحضير

أسرار عمل عجينة القطايف رمضان زات عملية البحث خلال الفتره الساعات الأخيرة عن طريقة صنع القطايف، حيث إقترب شهر رمضان المبارك وتعد القطايف من أهم الحلويات التي يشتهر بها هذا الشهر الفضيل، حيث تعتبر القطايف من الحلويات اللذيدة وسهلة الصنع ويحبها الصغار والكبار نتيجة لمذاقها الرائع، وهو ما دفعنا لتقديم لكم أسهل طريقة لعمل قطايف رمضان وذلك من خلال ما يلي. مكونات عجينة القطايف رمضان 2021

يمكنك صنع قطايف رمضان بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وهي:- كوبين من الدقيق

2 معلقة كبيرة نشا

معلقة كبيرة سكر

حليب بودرة

معلقة صغيرة خميرة

مثلها بيكنج بودر

فانيليا حسب الرغبة

نصف كوب سميد

وتحتاج ثلاث أكواب ماء دافئ للعجن

ويمكنك تحضير الحشوة التي تريدها لوضعها في القطايف بعد أن تنضج. طريقة إعداد قطايف رمضان قم بخلط السميد ولبن البودرة والبيكنج بودر والخميرة والملح والسكر والفانيليا جيداً مع بعضهم.

ثم قم بخلط الدقيق مع النشا جيداً حتي يتجانس الخليط ونضعهم علي الخليط الأول ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بوضع الماء تدريجياً مع العجن جيداً ثم أترك العجينة لفتره لترتاح مع تغطيتها بالنايلون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم أحضر زجاجة نضيفة ونصنع فتحة صغيرة في الغطاء ونقوم بوضع كمية من الزيت في طاسة تيفال.

بعد تسخين الزيت نضع عجينة القطايف ونجعلها تتحمر من جهه واحدة وتصبح الجهه الأخري بيضاء اللون.

ونجعلها تتحمر من جهه واحدة وتصبح الجهه الأخري بيضاء اللون. ثم نلفها جيداً في أي غطاء حتي تظل طرية ويمكن تشكيلها بسهولة.

ويمكنك بعد أن تبرد القطايف أن تضع بها بعض من المكسرات التي تريدها وقفلها جيداً.

وقليها في الزيت بعد أن يسخن جيداً ثم إخراجها ووضعها في شربات بارد حتي تصبح مقرمشة ولذيذة. الوسوم

أسرار عمل عجينة القطايف رمضان زات عملية البحث خلال الفتره الساعات الأخيرة عن طريقة صنع القطايف، حيث إقترب شهر رمضان المبارك وتعد القطايف من أهم الحلويات التي يشتهر بها هذا الشهر الفضيل، حيث تعتبر القطايف من الحلويات اللذيدة وسهلة الصنع ويحبها الصغار والكبار نتيجة لمذاقها الرائع، وهو ما دفعنا لتقديم لكم أسهل طريقة لعمل قطايف رمضان وذلك من خلال ما يلي. مكونات عجينة القطايف رمضان 2021

يمكنك صنع قطايف رمضان بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وهي:- كوبين من الدقيق

2 معلقة كبيرة نشا

معلقة كبيرة سكر

حليب بودرة

معلقة صغيرة خميرة

مثلها بيكنج بودر

فانيليا حسب الرغبة

نصف كوب سميد

وتحتاج ثلاث أكواب ماء دافئ للعجن

ويمكنك تحضير الحشوة التي تريدها لوضعها في القطايف بعد أن تنضج. طريقة إعداد قطايف رمضان قم بخلط السميد ولبن البودرة والبيكنج بودر والخميرة والملح والسكر والفانيليا جيداً مع بعضهم.

ثم قم بخلط الدقيق مع النشا جيداً حتي يتجانس الخليط ونضعهم علي الخليط الأول ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بوضع الماء تدريجياً مع العجن جيداً ثم أترك العجينة لفتره لترتاح مع تغطيتها بالنايلون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم أحضر زجاجة نضيفة ونصنع فتحة صغيرة في الغطاء ونقوم بوضع كمية من الزيت في طاسة تيفال.

بعد تسخين الزيت نضع عجينة القطايف ونجعلها تتحمر من جهه واحدة وتصبح الجهه الأخري بيضاء اللون.

ونجعلها تتحمر من جهه واحدة وتصبح الجهه الأخري بيضاء اللون. ثم نلفها جيداً في أي غطاء حتي تظل طرية ويمكن تشكيلها بسهولة.

ويمكنك بعد أن تبرد القطايف أن تضع بها بعض من المكسرات التي تريدها وقفلها جيداً.

وقليها في الزيت بعد أن يسخن جيداً ثم إخراجها ووضعها في شربات بارد حتي تصبح مقرمشة ولذيذة.

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