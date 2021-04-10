طريقة عمل ماسك الكركم والعسل الرهيب لشد الوجه وإزالة التجاعيد

ماسك الكركم والعسل ، من المسكات الطبيعية التي تحمى البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء، المزعجة التي تواجه الكثير من النساء، يحتوي الماسك على بعض المكونات الطبيعية، التي تحافظ على نضارة بالبشرة وإخفاء علامات تقدم العمر في أقل وقت قصير، فهو ماسك فعال لهو القدرة على تخلص من البثور والحبوب والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة فتعطي مظهر غير جمالي، يمكنك عمل الماسك في المنزل بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد الكيميائية الضارة التي تترك أثر على الوجه على مع مرور الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أقوي ماسك طبيعي وهو ماسك الكركم والعسل الذي يحافظ على البشرة ويحميها من المشاكل التي تواجها ويجعلها جميلة وجذابه وخالية من التجاعيد.

مكونات ماسك الكركم والعسل

يتكون الماسك من بعض المكونات الطبيعية التي تعطي الوجه النضارة والنعومة والحيوية الكاملة وهى كم يلي:-

ملعقة من الكركم المطحون. ملعقة من حليب البودرة. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم والعسل لشد الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة تجعل وجهك مثل الحرير وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به الكركم واللبن البودرة ونخلطهم تماماً.

ثم نضيف ملعقة الزبادي وعصير الليمون والعسل ونخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريمة وثقيل.

نقوم بغسل الوجه جيداً وإزالة كل الشوائب وأثار المكياج من على البشرة بواسطة منشفة قطنية تكون لطيفا على الوجه.

نقوم بوضع طبقة من الخليط على الوجه ونوزعها بالتساوي حتى يتشرب الوجه الخليط كله.

نقوم بوضع طبق أخرى على الوجه مرة ثانية ونتركها لمدة ساعة على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وندهنه بماء الورد حتى نجعله ناعم.

نكرر هذه الطريقة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع حتى نحصل على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.

ملاحظات هامة عند عمل ماسك الكركم والعسل بالمنزل

سوف نتعرف على بعض الملاحظات البسيطة لنحصل أفضل النتائج وهى كما يلي:-