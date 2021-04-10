أفكار عزومات رمضان 1442 -2021 أحلى عزومة في رمضان بأقل تكاليف

أفكار عزومات رمضان، أيام قليلة متبقية علي قدوم أفضل شهور العام وهو شهر رمضان الكريم التي يهل علينا بالبركة والسرور، كما أن قدوم هذا الشهر العظيم يقوم بجمع كل من نحب من أصحاب وأهل حيث يتجمع الكل في تلك العزومات علي الفطور، لذلك تحتار كل سيدة في اختيار أصناف الطعام المقدمة كما أنها تريد أن تقوم بالتنوع في الأصناف كل يوم، لذلك سوف نتعرف علي منيو أول أسبوع في رمضان.

أفكار عزومات رمضان

كل أم وربة منزل تحتار كثيرا في اختيار الفطور اليومي في شهر رمضان فكل أم تريد عمل طعام جديد ومختلف وأصناف متعددة، لذلك تقع في تلك الحيرة كل يوم علي الفطور وفي العزومات لذلك سوف نسهل علي كل أم وربة منزل تلك المهمة الشاقة ونقدم لها العديد من الأفكار المختلفة في تقديم الفطور في شهر رمضان الكريم.

اليوم الأول: بطة محشية فريك+ صينية أرز معمر+ شوربة لسان عصفور+ سمبوسك

اليوم الثاني: طاجن بامية باللحمة في الفرن+ أرز بالشعرية+ بطاطس محمرة بالجبنة

اليوم الثالث: كفتة لحمة بالصلصة+ أرز بالشعرية+ سلطة خضراء+ مخلل

اليوم الرابع: مكرونة بالبشاميل+ كفتة دجاج+ بطاطس محمرة+ سلطة خضراء

اليوم الخامس: ملوخية+ أرنب محمر+ أرز حبه وحبه أو أرز بالشعرية+ باذنجان مخلل+ شوربة

اليوم السادس: كباب حلة+ أرز بسمتي+ مخلل+ سلطة خضراء

اليوم السابع: فراخ مشوية في الفرن+ أزر بسمتي+ سمبوسك+ مخلل

اليوم الثامن: صينية سمك مشوي+ سمك مقلي+ أرز صيدية+ سلطة خضراء+ سلطة طحينه

اليوم التاسع: فراخ كنتاكي بيتي+ أرز ريزو+ سلطة كول سلو+ بطاطس محمرة بالجبنة

اليوم العاشر: كفتة لحمة في الفرن+ مكرونة محمرة+ سلطة طحينه+ مخلل

اليوم الحادي عشر: استيك لحمة+ أرز بسمتي+ بطاطس محمرة+ صوص باربيكيو

اليوم الثاني عشر: فتة شاورما لحمة+ خبز شامي+ سلطة كول سلو+ سلطة طحينه

اليوم الثالث عشر: صينية بطاطس بالفراخ بالفرن+ أرز بالشعرية+ صينية رقاق باللحمة المفرومة والجبنة

اليوم الرابع عشر: كفتة دجاج بالفرن+ مكرونة أسباجتي باللحمة المفرومة+ بطاطس محمرة+ مخلل

أفكار أكلات لأول أسبوع رمضانأفكار أكلات لثاني أسبوع رمضان