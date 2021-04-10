نقدم لكم اليوم أحد اشهر الوجبات في عالمنا العربي وبالخصوص في جمهورية مصر العربية والمعروف بإتقان صنعته عند البيوت الريفية البسيطة وهي وجبة ذات شعبية طاغية وتأسر قلوب الملايين من عشاق الطعام ببساطتها ولذة طعمها وشكلها الجذاب ونتعرف معا علي طريقة تحضير الأرز المعمر الذي يتكون من عناصر بسيطة جداً ومتداولة وموجودة في كل البيوت العربية ومتوفر مكوناته لدي كافة المحال التجارية ويمكن تقديمه كوجبة تحلية أو حتي كوجبة أساسية بتغييرات بسيطة في احد المكونات أو حتي بدون تغييرها كما يمكن تقديمه بجوار أحد الوجبات الشهية مثل إيدام كرات الكفتة بالخضار الذي شرحناه لكم سابقاً ونتعرف معاً من خلال مقالنا علي المقادير وطريقة التحضير السهلة والبسيطة.

المقادير الخاصة بطريقة تحضير الأرز المعمر

نقدم لكم اليوم المقادير الخاصة بوجبة شهية يمكن تقديمها بجوار طبق مثل دجاج الاستير فراي الشهي وهي مقادير تحضير الأرز المعمر كالآتي :

مقدار واحد كيلو غرام من الأزر الأبيض كامل الحبة الممتاز.

مقدار واحد كيلو غرام من الحليب الطازج.

مقدار ربع كيلو غرام من القشدة وليست إلزامية – يمكن التخلي عنها.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة – يفضل الفلاحي.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض في حال كانت الوجبة للتحلية.

والوجبة من الممكن تقديمها للتحلية بعد الطعام أو استخدامها كطبق أساسي في حال عدم استخدام السكر بها والتحلية بطبق من البسبوسة المنخفضة السعرات والتي شرحناها لكم سابقاً ومتوافقة مع أصحاب الالتزامات بالسكري.

طريقة التحضير

يمكن تقديم وجبة الأرز المعمر وفق وجبة غذائية كطبق رئيسي بجوار بعض المقبلات مثل الخيار المخلل المنزلي ، ونتعرف معاً علي طريقة تحضير الأرز المعمر كالآتي:

نقوم بغسل الأزر جيدا بالماء وتصفيته ووضعه في صينية .

نضيف له القشدة ونقوم بالتقليب جيداً مع إضافة الحليب أثناء التقليب.

يترك الزيج لمدة عشرة دقائق ليتجانس.

نقوم بوضع الملح في حال كان وجبة أساسية أو السك في حال كان طبق تحلية.

نقوم بإضافة الزبدة في كلتا الحالتين والتقليب جيداً.

نقوم بوضع المحتوي في برام فخار أو إبقاؤه في الصينية حسب المتاح لدينا.

نضع البرام أو الصينية علي النار حتي الغليان.

نقوم بإدخال المحتوي للفرن لمدة ثلاثون دقيقة في درجة 180 حتي ينضج ويأخذ لون بني مختلط بالذهبي.

ثم نقوم بتقديمه ساخناً.

وننصح دائما بتجنب الكثير من الأطعمة الغير صحية للحفاظ علي وزن مثالي وصحة جيدة وذلك من خلال اتباع التعليمات والسعرات الحرارية واتباع نظام غذائي وصحي متكامل وممارسة رياضة المشي بكثرة لحياة أفضل وصحة.