طريقة عمل اليالنجي السوري بالمقادير والخطوات التفصيلية

يعتبر اليالنجي من الأكلات الشهيرة في بلاد الشام، وتختلف طريقة عمل اليالنحي اللبنانى عن طريقة عمله بالطريقة السورية، وكلمة يالنجي هى كلمة تركية معناها المحشي الكذاب، ويتم عمل اليالنجي من ورق العنب حصرا، وسنتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل اليالنجي السوري واللبناني ومقادير وخطوات عمل كل منهما، للإستمتاه بمذاق محشي ورق العنب اللذيذ. طريقة عمل اليالنجي السوري طريقة عمل اليالنجي السوري مقادير العمل 1/2 كيلو من ورق العنب.

2 كوب من الارز المصري.

عدد 3 طماطم.

عدد 1 بطاطس.

بصلة كبيرة الحجم.

4 فصوص ثوم.

ملح وفلفل اسود.

نصف ملعقة من القهوة التركية.

ملعقة من صلصة الطماطم.

بقدونس.

ملعقة من النعناع الجاف.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من زيت الزيتون. خطوات عمل اليالنجي السوري يتم غسل الارز جيدا ونقعه مدة 20 دقيقة.

يتم فرم الطماطم وتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.

في وعاء على النار يتم وضع زيت الزيتون ويضاف إليه البصل والثوم المفروم والتقليب جيدا.

بعدها يتم إضافة الطماطم إليهم وتقليبهم 5 دقائق.

بعد ذلك يتم وضع الأرز بعد تصفيته جيدا، ووضع البهارات والملح والفلفل الاسود والبقدونس والنعناع الجاف وعصير الليمون وصلصة الطماطن وتقليب الخليط مدة ثلاثة دقائق ورفعه من على النار.

يتم تجهيز ورق العنب بسلقه جيدا في ماء مغلي حتى يتغير لونه، وتصفيته من الماء جيدا.

يتم تحضير وعاء ورص البطاطس والطماطم المقطعة شرائح أسفله.

يلف ورق العنب بوضع ملعقة من خليط الحشو فى منتصف الورقة، وثنيها من الجانبين ولفها بشكل متساوي.

يرص ورق العنب بشكل صفوف داخل الوعاء.

عند الإنتهاء من رص جميع الكمية، يتم إضافة زيت الزيتون إلى اليالنجي في الوعاء ليعطيه اللمعان.

تضاف بعد ذلك الماء المغلي بمقدار يزيد عن حجم اليالنجي مقدار من 2:3 سم، وقبلها يتم وضع طبق بشكل جيد على الصفوف لإحكام غلقها.

يترك الوعاء على نار هادئة مدة 30 دقيقة. توجد طريقة أخري لعمل اليالنجي السوري بدبس الرمان، ليعطيه مذاق أعلي وألذ، كما توجد طرق اخري بإضافة اللحم المفروم إلي الخليط لتعطي قيمة غذائية أكبر ومذاق مختلف عن سابقتها. الوسوم

يعتبر اليالنجي من الأكلات الشهيرة في بلاد الشام، وتختلف طريقة عمل اليالنحي اللبنانى عن طريقة عمله بالطريقة السورية، وكلمة يالنجي هى كلمة تركية معناها المحشي الكذاب، ويتم عمل اليالنجي من ورق العنب حصرا، وسنتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل اليالنجي السوري واللبناني ومقادير وخطوات عمل كل منهما، للإستمتاه بمذاق محشي ورق العنب اللذيذ. طريقة عمل اليالنجي السوري طريقة عمل اليالنجي السوري مقادير العمل 1/2 كيلو من ورق العنب.

2 كوب من الارز المصري.

عدد 3 طماطم.

عدد 1 بطاطس.

بصلة كبيرة الحجم.

4 فصوص ثوم.

ملح وفلفل اسود.

نصف ملعقة من القهوة التركية.

ملعقة من صلصة الطماطم.

بقدونس.

ملعقة من النعناع الجاف.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من زيت الزيتون. خطوات عمل اليالنجي السوري يتم غسل الارز جيدا ونقعه مدة 20 دقيقة.

يتم فرم الطماطم وتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.

في وعاء على النار يتم وضع زيت الزيتون ويضاف إليه البصل والثوم المفروم والتقليب جيدا.

بعدها يتم إضافة الطماطم إليهم وتقليبهم 5 دقائق.

بعد ذلك يتم وضع الأرز بعد تصفيته جيدا، ووضع البهارات والملح والفلفل الاسود والبقدونس والنعناع الجاف وعصير الليمون وصلصة الطماطن وتقليب الخليط مدة ثلاثة دقائق ورفعه من على النار.

يتم تجهيز ورق العنب بسلقه جيدا في ماء مغلي حتى يتغير لونه، وتصفيته من الماء جيدا.

يتم تحضير وعاء ورص البطاطس والطماطم المقطعة شرائح أسفله.

يلف ورق العنب بوضع ملعقة من خليط الحشو فى منتصف الورقة، وثنيها من الجانبين ولفها بشكل متساوي.

يرص ورق العنب بشكل صفوف داخل الوعاء.

عند الإنتهاء من رص جميع الكمية، يتم إضافة زيت الزيتون إلى اليالنجي في الوعاء ليعطيه اللمعان.

تضاف بعد ذلك الماء المغلي بمقدار يزيد عن حجم اليالنجي مقدار من 2:3 سم، وقبلها يتم وضع طبق بشكل جيد على الصفوف لإحكام غلقها.

يترك الوعاء على نار هادئة مدة 30 دقيقة. توجد طريقة أخري لعمل اليالنجي السوري بدبس الرمان، ليعطيه مذاق أعلي وألذ، كما توجد طرق اخري بإضافة اللحم المفروم إلي الخليط لتعطي قيمة غذائية أكبر ومذاق مختلف عن سابقتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اليالنجي السوري بالمقادير والخطوات التفصيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.