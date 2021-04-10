أسرار تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة المطاعم في المنزل بمكونات اقتصادية

يعتبر المطبخ العربي من أكثر المطابخ إحتوائاً للوجبات والحلويات المختلفة على مستوي جميع دول العالم وتعتبر الطرق المستخدمة في إعداد وتحضير الحلويات محط جذب بالنسبة للجميع بسبب الإبداع والتطور المستمر في جميع الأصناف، على الرغم من إحتواء الحلويات على العديد من السعرات الحرارية والتي تعتبر غير مرغوبة ويحاول الكثير من الأشخاص البعد عنها بسبب التأثيرات السلبية لها مثل زيادة الوزن وتكون الدهون وغيرها من الأضرار الناتجة عن السمنة ومن الحلويات التي تعتبر مميزة بالنسبة لجميع الشعوب العربية هو بلح الشام والسباق في طريقة تحضيره وجعله أكثر دقة في أن يبدو مقرمشاً لذيذ فكلما كان بلح الشام مقرمشاً أصبح أكثر لذة وشهية ولعل سر إقبال الجميع عليه وتفضيله عن الأصناف الأخري هو سهولة تحضيره وكذلك من حيث التناول يسهل تناوله فهو على هيئة أصابع مزخرفة نوعاً ما ويُوضع عليه ما القطر الخاص بالحلويات لإعطاء المذاق الحلو الشهي وللتعرف على طريقة تحضير بلح الشام يمكنك التعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش من خلال هذا المقال. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كأس من السميد.

كأس ماء.

فنجان من الزبدة.

ملعقة كبيرة نشا.

ثلاث وحدات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: وضع الزبدة مع الماء في إناء واحد حتى يذوبان معاً نسكب كلاً من المكونات الناشفة على الزبدة من النشا والسميد نقوم بتقليب المكونات معاً بشكل هادئ وبطئ ونستمر بالتقليب لبضع دقائق بحيث يكون قوام العجينة لينة وسائلة. يتم إضافة البيض إلي المكونات بحيث يتم إخفاق البيض مع الإستمرار في العجن بعد إضافة خليط البيض نستمر بالعجن حتى الوصول إلي درجة الهيشان بفعل البيض نقوم بوضع عجينة بلح الشام في قُمع خاص ببلح الشام وتحضير مقلاة بها كمية من الزيت والبدء بتشكيل أصابع أو دوائر من بلح الشام حسب الرغبة. ونضع قطع بلح الشام في المقلاة والتقليب من حين لآخر وعند إخراج أصابع بلح الشام نقوم بوضعها في القطر للحصول على المذاق الحلو وهكذا يمكنك تقديم بلح الشام في مختلف الأوقات للأستمتاع بأفضل مذاق للحلويات. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر المطبخ العربي من أكثر المطابخ إحتوائاً للوجبات والحلويات المختلفة على مستوي جميع دول العالم وتعتبر الطرق المستخدمة في إعداد وتحضير الحلويات محط جذب بالنسبة للجميع بسبب الإبداع والتطور المستمر في جميع الأصناف، على الرغم من إحتواء الحلويات على العديد من السعرات الحرارية والتي تعتبر غير مرغوبة ويحاول الكثير من الأشخاص البعد عنها بسبب التأثيرات السلبية لها مثل زيادة الوزن وتكون الدهون وغيرها من الأضرار الناتجة عن السمنة ومن الحلويات التي تعتبر مميزة بالنسبة لجميع الشعوب العربية هو بلح الشام والسباق في طريقة تحضيره وجعله أكثر دقة في أن يبدو مقرمشاً لذيذ فكلما كان بلح الشام مقرمشاً أصبح أكثر لذة وشهية ولعل سر إقبال الجميع عليه وتفضيله عن الأصناف الأخري هو سهولة تحضيره وكذلك من حيث التناول يسهل تناوله فهو على هيئة أصابع مزخرفة نوعاً ما ويُوضع عليه ما القطر الخاص بالحلويات لإعطاء المذاق الحلو الشهي وللتعرف على طريقة تحضير بلح الشام يمكنك التعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش من خلال هذا المقال. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كأس من السميد.

كأس ماء.

فنجان من الزبدة.

ملعقة كبيرة نشا.

ثلاث وحدات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: وضع الزبدة مع الماء في إناء واحد حتى يذوبان معاً نسكب كلاً من المكونات الناشفة على الزبدة من النشا والسميد نقوم بتقليب المكونات معاً بشكل هادئ وبطئ ونستمر بالتقليب لبضع دقائق بحيث يكون قوام العجينة لينة وسائلة. يتم إضافة البيض إلي المكونات بحيث يتم إخفاق البيض مع الإستمرار في العجن بعد إضافة خليط البيض نستمر بالعجن حتى الوصول إلي درجة الهيشان بفعل البيض نقوم بوضع عجينة بلح الشام في قُمع خاص ببلح الشام وتحضير مقلاة بها كمية من الزيت والبدء بتشكيل أصابع أو دوائر من بلح الشام حسب الرغبة. ونضع قطع بلح الشام في المقلاة والتقليب من حين لآخر وعند إخراج أصابع بلح الشام نقوم بوضعها في القطر للحصول على المذاق الحلو وهكذا يمكنك تقديم بلح الشام في مختلف الأوقات للأستمتاع بأفضل مذاق للحلويات. طريقة التحضير:

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