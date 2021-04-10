أسرار نجاح الطعمية الهشة في البيت مثل المطاعم مقرمشة ومنفوشة مع صوص الطحينة

الطعمية الهشة ، من أشهر الأكلات الشرقية الشعبية المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، فلا يختلف عليها اثنين أنها من الأكلات اللذيذة والشهية التي لا مثيل لها. وتتمتع الطعمية بمكانة كبيرة لدى جميع الشعوب العربية، وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. ويلجأ الكثير إلى شراء الطعمية الهشة من المطاعم باستمرار لمذاقها اللذيذ والرائع ولقوامها الهش، ولأن بعض ربات البيوت لا يتقنون صنعها مثل المطاعم. ولكن تحرص الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها بنفسها في المنزل بدلا من شرائها من المطاعم للتأكد من نظافتها وإعدادها بشكل صحي. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وبفائدتها الصحية، لذا تعد كبديل عن اللحوم لمتبعي الحمية الغذائية. كما تتميز بسهولة تحضرها، وبساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، حيث تعد وجبة رخيصة الثمن. وتقدم الطعمية على وجبة الفطور مع الفول والخبز والسلطة والمخلل والطحينة، فلا تخلو من مائدة إفطار. كما تكون الطعمية أيضا مرتبطة بشهر رمضان، فالبعض يتناولونها في الإفطار أو السحور. وتعد الطعمية بالفول المطحون أو الحمص المطحون في بعض البلدان أو كليهما. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الطعمية الهشة وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة ومقرمشة وهشة مثل المطاعم.

مكونات الطعمية الهشة

تتكون الطعمية الهشة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز واللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 كوب حمص.

حبة بصلة مقطعة أرباع.

5 فصوص ثوم.

نصف كوب بقدونس مفروم أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة كبيرة بيكربونات صودا.

ثلث ملعقة كبيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ثلاث أرباع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

زيت غزير للقلي.

خبز البيتا (ويمكنكم طريقة عمل خبز البيتا في المنزل بدلا من شرائه من الخارج).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الطعمية الهشة مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقوم بنقع الحمص، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحمص ونغمره بالماء البارد ونتركه لمدة 20 ساعة.

بعد مرور 20 ساعة نصفي الحمص من الماء ونغسله جيدا.

نحضر الكبة أو محضرة الطعام ونضيف إليها الحمص والبصل والثوم والبقدونس ونطحنهم مرتين.

نسكب عجينة الطعمية في وعاء عميق ونضيف إليها الملح والكزبرة المطحونة وكربونات الصودا والبابريكا والسمسم ونعجن جيدا باليد حتى تمتزج المكونات.

نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا، ثم نضيف الطحينة ونخلط جيدا حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

نغطي الوعاء بكيس نايلون مطبخ، وندخل العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة.

نضع مقلاة واسعة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

عندما يسخن الزيت نقوم بتشكيل عجينة الطعمية على هيئة أقراص باليد أو بالقالب الخاص بالطعمية، ثم نقوم بقليها قي الزيت، ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا.

نرفع الطعمية من المقلاة ونضعها على مناديل مطبخ لتمتص الزيت.

ثم نقدم الطعمية الهشة ساخنة في طبق التقديم مع الخبز والسلطة والمخلل وصوص الطحينة.

وبصحة وعافية.

طريقة عمل صوص الطحينة

المقادير

نصف كوب طحينة.

كوب زبادي.

ربع كوب ماء بارد.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

4 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها الطحينة والزبادي والماء البارد وعصير الليمون والثوم والملح والكمون ونخلطهم جيدا، ثم نسكب صوص الطحينة في طبق التقديم، وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير