- 1/2
- 2/2
اقتربت أيام شهر رمضان الفضيل و التي تعمل الأم خلال هذه الأيام المباركة التي تقديم الأصناف المختلفة و المتنوعة، المليئة بالفيتامينات و المعادن المفيدة لجميع أفراد الأسرة حتى تعوض ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان، و من أهم تلك الأصناف هو الديك الرومي و الذي غالبا ما يتم تقديمه في أول يوم من أيام الشهر المبارك أو خلال العزائم و المناسبات التي تتجمع خلالها الأسرة معا، حيث كبر حجمه يساعد على تقطيعه و تقديمه لأكبر عدد من الأفراد، كما إن الديك الرومي يحتوى على عدد من الفوائد الصحية الهامة و التي سوف نتحدث عنها لاحقا، كما سنقدم لكم طريقة تسوية الديك سواء مسلوق أو مشوي في الفرن من خلال السطور التالية.طريقة عمل الديك الرومي للتقديم على مائدة شهر رمضان ” مسلوق- مشوي”
يعتبر لحم الديك الرومي من أهم أنواع اللحوم التي يمكنها أن تمد جسم الانسان بفوائد كثيرة، و منها على سبيل المثال : قدرتها على تنظيم السكر في الدم ، و تنظيم عمل الغدة الدرقية كما إنه يساعد على علاج الاكتئاب فهو يعمل على تنشيط الجسم و مده بالطاقة اللازمة، كما أنه طيب المذاق و يعد من أهم الأطباق التي توجد على مائدة رأس السنة من أجل المشاركة في الاحتفالات بهذا الكائن اللذيذ، و لكن اليوم نقدمه على مائدة طعام شهر رمضان المبارك حتى نستفيد من مذاقه اللذيذ بالإضافة للفوائد الكثيرة التي تعوض ساعات الصيام التي فقد فيها الجسم الكثير من الطاقة .كيف نتخلص من الزفارة في الديك الرومي ؟
بداية فإن غسيل الديك جيدا بالماء الجاري يساعد على التخلص من الزفارة و أي شوائب قد تكون عالقة به، و بعدها نقوم بعمل خلطة من الملح و السكر و الخل و الليمون و الدقيق لغسل الديك ثم شطفه و نقعه في مكعبات الثلج من أجل تماسك الجلد و حتى لا ينقطع في أثناء التسوية، و الأهم هي أن يتم غسيله بالطريقة التي أشرنا إليها من قبل و التي نستخدمها في غسيل جميع أنواع الطيور لكونها فعالة جدا في التخلص من الزفارة و تصبح رائحتها طيبة جدا .
بعد غسيل الديك الرومي جيدا يمكن تسويته بأكثر من طريقة ، إما عن السلق أو عن طريقة تسويته بالكامل في الفرن و لكن أولا سوف نقوم بتتبيل الديك الرومي بخلطة بسيطة و سهلة تعمل على إضافة طعم مميز للحم الديك و أن يكون اللحم طري ، و لكن يجب الانتباه إلى ضرورة أن يترك الديك في التتبيلة لمدة لا تقل عن يوم كامل و يفضل أن يترك يومان أو اكثر، كما يجب أن يتم تغطية الديك أثناء تركه في الثلاجة حتى لا يتغير لون الجلد .
مكونات التتبيلة
- بصل مفروم
- توم مفروم
- خل
- ملح
- فلفل اسود
- بابريكا
- عصير ليمون
- زبدة
- بهارات
- كركم
- كاري
تخلط جميع المكونات جيدا و يتم تفريغ المسافة بين الجلد و اللحم، ثم دهن كل مكان في الديك بالخلطة التي قمنا بعملها جيدا و تغليفه بالبلاستيك و يترك في الثلاجة مدة لا تقل عن ليلة كاملة .
طريقة سلق الديك الرومي
- نختار الوعاء المناسب ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزيت، و نتركها على النار حتى تسخن جيدا
- نضيف في الزيت ملعقة كبيرة من الملح حتى نتجنب تطاير الزيت أثناء تحمير الديك
- يتم وضع الديك على ظهره داخل الوعاء حتى يحمر جيدا ، ثم نقلب الديك بحرص على جميع الجوانب حتى يأخذ اللون المناسب.
- نضيف كلا من : جزر و بصل و فصوص ثوم و كرفس و زعتر و حبهان و ورق لورا و فلفل ألوان و طماطم
- نضيف بعد ذلك الماء المغلي الى الوعاء و لكن يجب وضع الماء بعيد عن الديك حتى لا نفقد اللون الذي اكتسبناه من قبل عند تحميره.
- يغطي الوعاء و يترك حوالي 10 دقائق على نار مرتفعة ثم نخفض النار قليلا حتى ينضج الديك على نار هادئة .
- يرفع الديك من على الناء و يدهن بالزبدة و صلصة الطماطم و يدخل تحت الشواية حتى يصل لدرجة اللون المناسب .
طريقة تسوية الديك الرومي في الفرن بالكامل
- يتم تتبيل الديك كما سبق و أشرنا من قبل .
- يتم تقطيع شرائح من البصل و الجزر في صينية كبيرة و رشهم بالفلفل الأسود .
- يتم وضع الديك أعلى الشرائح
- ثم نصب كوب من الماء على الشرائح
- يتم تغطيه الديك بورق الزبدة حتى لا يلتصق بورق الالمونيوم .
- يجب غلق ورق الألومنيوم جيدا حتى لا يخرج الهواء الساخن منه .
- يترك الديك في الفرن على نار عالية تصل الى 250 درجة لمدة تصل الى ساعه كاملة .
- يتم خفض درجة حرارة الفرن ، و يترك الديك حتى ينضج تماما بمعدل ساعه لكل كيلو من وزن الديك .
- يقدم الديك مع الأرز البسمتي بالخلطة و المكسرات .
الوسوم
اقتربت أيام شهر رمضان الفضيل و التي تعمل الأم خلال هذه الأيام المباركة التي تقديم الأصناف المختلفة و المتنوعة، المليئة بالفيتامينات و المعادن المفيدة لجميع أفراد الأسرة حتى تعوض ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان، و من أهم تلك الأصناف هو الديك الرومي و الذي غالبا ما يتم تقديمه في أول يوم من أيام الشهر المبارك أو خلال العزائم و المناسبات التي تتجمع خلالها الأسرة معا، حيث كبر حجمه يساعد على تقطيعه و تقديمه لأكبر عدد من الأفراد، كما إن الديك الرومي يحتوى على عدد من الفوائد الصحية الهامة و التي سوف نتحدث عنها لاحقا، كما سنقدم لكم طريقة تسوية الديك سواء مسلوق أو مشوي في الفرن من خلال السطور التالية.طريقة عمل الديك الرومي للتقديم على مائدة شهر رمضان ” مسلوق- مشوي”
يعتبر لحم الديك الرومي من أهم أنواع اللحوم التي يمكنها أن تمد جسم الانسان بفوائد كثيرة، و منها على سبيل المثال : قدرتها على تنظيم السكر في الدم ، و تنظيم عمل الغدة الدرقية كما إنه يساعد على علاج الاكتئاب فهو يعمل على تنشيط الجسم و مده بالطاقة اللازمة، كما أنه طيب المذاق و يعد من أهم الأطباق التي توجد على مائدة رأس السنة من أجل المشاركة في الاحتفالات بهذا الكائن اللذيذ، و لكن اليوم نقدمه على مائدة طعام شهر رمضان المبارك حتى نستفيد من مذاقه اللذيذ بالإضافة للفوائد الكثيرة التي تعوض ساعات الصيام التي فقد فيها الجسم الكثير من الطاقة .كيف نتخلص من الزفارة في الديك الرومي ؟
بداية فإن غسيل الديك جيدا بالماء الجاري يساعد على التخلص من الزفارة و أي شوائب قد تكون عالقة به، و بعدها نقوم بعمل خلطة من الملح و السكر و الخل و الليمون و الدقيق لغسل الديك ثم شطفه و نقعه في مكعبات الثلج من أجل تماسك الجلد و حتى لا ينقطع في أثناء التسوية، و الأهم هي أن يتم غسيله بالطريقة التي أشرنا إليها من قبل و التي نستخدمها في غسيل جميع أنواع الطيور لكونها فعالة جدا في التخلص من الزفارة و تصبح رائحتها طيبة جدا .
بعد غسيل الديك الرومي جيدا يمكن تسويته بأكثر من طريقة ، إما عن السلق أو عن طريقة تسويته بالكامل في الفرن و لكن أولا سوف نقوم بتتبيل الديك الرومي بخلطة بسيطة و سهلة تعمل على إضافة طعم مميز للحم الديك و أن يكون اللحم طري ، و لكن يجب الانتباه إلى ضرورة أن يترك الديك في التتبيلة لمدة لا تقل عن يوم كامل و يفضل أن يترك يومان أو اكثر، كما يجب أن يتم تغطية الديك أثناء تركه في الثلاجة حتى لا يتغير لون الجلد .
مكونات التتبيلة
- بصل مفروم
- توم مفروم
- خل
- ملح
- فلفل اسود
- بابريكا
- عصير ليمون
- زبدة
- بهارات
- كركم
- كاري
تخلط جميع المكونات جيدا و يتم تفريغ المسافة بين الجلد و اللحم، ثم دهن كل مكان في الديك بالخلطة التي قمنا بعملها جيدا و تغليفه بالبلاستيك و يترك في الثلاجة مدة لا تقل عن ليلة كاملة .
طريقة سلق الديك الرومي
- نختار الوعاء المناسب ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزيت، و نتركها على النار حتى تسخن جيدا
- نضيف في الزيت ملعقة كبيرة من الملح حتى نتجنب تطاير الزيت أثناء تحمير الديك
- يتم وضع الديك على ظهره داخل الوعاء حتى يحمر جيدا ، ثم نقلب الديك بحرص على جميع الجوانب حتى يأخذ اللون المناسب.
- نضيف كلا من : جزر و بصل و فصوص ثوم و كرفس و زعتر و حبهان و ورق لورا و فلفل ألوان و طماطم
- نضيف بعد ذلك الماء المغلي الى الوعاء و لكن يجب وضع الماء بعيد عن الديك حتى لا نفقد اللون الذي اكتسبناه من قبل عند تحميره.
- يغطي الوعاء و يترك حوالي 10 دقائق على نار مرتفعة ثم نخفض النار قليلا حتى ينضج الديك على نار هادئة .
- يرفع الديك من على الناء و يدهن بالزبدة و صلصة الطماطم و يدخل تحت الشواية حتى يصل لدرجة اللون المناسب .
طريقة تسوية الديك الرومي في الفرن بالكامل
- يتم تتبيل الديك كما سبق و أشرنا من قبل .
- يتم تقطيع شرائح من البصل و الجزر في صينية كبيرة و رشهم بالفلفل الأسود .
- يتم وضع الديك أعلى الشرائح
- ثم نصب كوب من الماء على الشرائح
- يتم تغطيه الديك بورق الزبدة حتى لا يلتصق بورق الالمونيوم .
- يجب غلق ورق الألومنيوم جيدا حتى لا يخرج الهواء الساخن منه .
- يترك الديك في الفرن على نار عالية تصل الى 250 درجة لمدة تصل الى ساعه كاملة .
- يتم خفض درجة حرارة الفرن ، و يترك الديك حتى ينضج تماما بمعدل ساعه لكل كيلو من وزن الديك .
- يقدم الديك مع الأرز البسمتي بالخلطة و المكسرات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الديك الرومي للتقديم على مائدة شهر رمضان ” مسلوق- مشوي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.