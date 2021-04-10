اقتربت أيام شهر رمضان الفضيل و التي تعمل الأم خلال هذه الأيام المباركة التي تقديم الأصناف المختلفة و المتنوعة، المليئة بالفيتامينات و المعادن المفيدة لجميع أفراد الأسرة حتى تعوض ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان، و من أهم تلك الأصناف هو الديك الرومي و الذي غالبا ما يتم تقديمه في أول يوم من أيام الشهر المبارك أو خلال العزائم و المناسبات التي تتجمع خلالها الأسرة معا، حيث كبر حجمه يساعد على تقطيعه و تقديمه لأكبر عدد من الأفراد، كما إن الديك الرومي يحتوى على عدد من الفوائد الصحية الهامة و التي سوف نتحدث عنها لاحقا، كما سنقدم لكم طريقة تسوية الديك سواء مسلوق أو مشوي في الفرن من خلال السطور التالية.

طريقة عمل الديك الرومي للتقديم على مائدة شهر رمضان ” مسلوق- مشوي”

يعتبر لحم الديك الرومي من أهم أنواع اللحوم التي يمكنها أن تمد جسم الانسان بفوائد كثيرة، و منها على سبيل المثال : قدرتها على تنظيم السكر في الدم ، و تنظيم عمل الغدة الدرقية كما إنه يساعد على علاج الاكتئاب فهو يعمل على تنشيط الجسم و مده بالطاقة اللازمة، كما أنه طيب المذاق و يعد من أهم الأطباق التي توجد على مائدة رأس السنة من أجل المشاركة في الاحتفالات بهذا الكائن اللذيذ، و لكن اليوم نقدمه على مائدة طعام شهر رمضان المبارك حتى نستفيد من مذاقه اللذيذ بالإضافة للفوائد الكثيرة التي تعوض ساعات الصيام التي فقد فيها الجسم الكثير من الطاقة .

كيف نتخلص من الزفارة في الديك الرومي ؟

بداية فإن غسيل الديك جيدا بالماء الجاري يساعد على التخلص من الزفارة و أي شوائب قد تكون عالقة به، و بعدها نقوم بعمل خلطة من الملح و السكر و الخل و الليمون و الدقيق لغسل الديك ثم شطفه و نقعه في مكعبات الثلج من أجل تماسك الجلد و حتى لا ينقطع في أثناء التسوية، و الأهم هي أن يتم غسيله بالطريقة التي أشرنا إليها من قبل و التي نستخدمها في غسيل جميع أنواع الطيور لكونها فعالة جدا في التخلص من الزفارة و تصبح رائحتها طيبة جدا .

بعد غسيل الديك الرومي جيدا يمكن تسويته بأكثر من طريقة ، إما عن السلق أو عن طريقة تسويته بالكامل في الفرن و لكن أولا سوف نقوم بتتبيل الديك الرومي بخلطة بسيطة و سهلة تعمل على إضافة طعم مميز للحم الديك و أن يكون اللحم طري ، و لكن يجب الانتباه إلى ضرورة أن يترك الديك في التتبيلة لمدة لا تقل عن يوم كامل و يفضل أن يترك يومان أو اكثر، كما يجب أن يتم تغطية الديك أثناء تركه في الثلاجة حتى لا يتغير لون الجلد .

مكونات التتبيلة

بصل مفروم

توم مفروم

خل

ملح

فلفل اسود

بابريكا

عصير ليمون

زبدة

بهارات

كركم

كاري

تخلط جميع المكونات جيدا و يتم تفريغ المسافة بين الجلد و اللحم، ثم دهن كل مكان في الديك بالخلطة التي قمنا بعملها جيدا و تغليفه بالبلاستيك و يترك في الثلاجة مدة لا تقل عن ليلة كاملة .

طريقة سلق الديك الرومي

نختار الوعاء المناسب ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزيت، و نتركها على النار حتى تسخن جيدا

نضيف في الزيت ملعقة كبيرة من الملح حتى نتجنب تطاير الزيت أثناء تحمير الديك

يتم وضع الديك على ظهره داخل الوعاء حتى يحمر جيدا ، ثم نقلب الديك بحرص على جميع الجوانب حتى يأخذ اللون المناسب.

نضيف كلا من : جزر و بصل و فصوص ثوم و كرفس و زعتر و حبهان و ورق لورا و فلفل ألوان و طماطم

نضيف بعد ذلك الماء المغلي الى الوعاء و لكن يجب وضع الماء بعيد عن الديك حتى لا نفقد اللون الذي اكتسبناه من قبل عند تحميره.

يغطي الوعاء و يترك حوالي 10 دقائق على نار مرتفعة ثم نخفض النار قليلا حتى ينضج الديك على نار هادئة .

يرفع الديك من على الناء و يدهن بالزبدة و صلصة الطماطم و يدخل تحت الشواية حتى يصل لدرجة اللون المناسب .

طريقة تسوية الديك الرومي في الفرن بالكامل