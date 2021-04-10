خطوات تجهيز خيار مخلل سريع زي الجاهز وسر صنعه المخلل

طريقة عمل مخلل خيار مقبلات وفاتح شهية على مائدة الطعام، فيعتبر الخيار المخلل من ألذ أنواع المخللات سهلة التحضير ولها طعم خاص ومميز، وترغب الأسرة في تناوله بجانب المأكولات لما له من عامل في فتح شهية لتناول الأطعمة المختلفة، وتعد خاصة بجانب المأكولات السورية والمصرية بجانب دجاج واللحوم وأيضا مع الإفطار وغيرها من وصفات، ولكن ربات بيوت لا تعرف وصفة عمل مخلل خيار مثل الجاهز الذي يباع في محلات ولكننا جئنا لكم بتلك الوصفة وسر مخلل خيار مع الإضافات الخاصة به التي تجعله مميز في شكله وطعمه عن باقي الطرق الأخرى. طريقة عمل خيار مخلل نحتاج إلى عدد إثنين كيلو من خيار. خمس فصوص من الثوم المفروم. عدد اثنين ملعقة كبيرة من الحمص المغسول فقط. نصف كوب من ملح الخشن. كوب من خل التفاح. عدد 6 أكواب من الماء. ملعقة كبيرة سكر. نصف ملعقة كبيرة بابريكا. ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. خطوات تحضير مخلل خيار سريع يتم غسل الخيار ويكون صغير الحجم أو متوسط الحجم حتى يتم تخليله بسرعة ولا يقطع أطراف الخيار.

ثم نأتي ببرطمان من الزجاج ويرص به وحدات الخيار مع فصوص الثوم الصحيحة بالتبادل مع بعضها، ثم يوضع عليها حبيبات الحمص.

وفي طبق عميق يتم خلط باقي مكونات مع بعضها جيدا بالتقليب حتى تتمازج، ويذوب الملح تماما في كل مكونات.

ثم يصب تلك المحلول على قطع الخيار حتى يغطى تماما بالمحلول، ويتم كبس الخيار بكيس من بلاستيك حتى تضمني بقاء الخيار داخل سائل المحلول ولا يحدث له تعفن.

ثم يتم غلق برطمان الزجاج جيدا ويترك في مكان دافئ لمدة أسبوع، وينضج المخلل بعد مرور تلك الفترة، ويحفظ داخل الثلاجة لحين تناوله.

لابد عدم فتح برطمان مخلل الخيار أثناء مرور الأسبوع حتى لا يدخل الهواء إليه ويفسد ويكون طري غير مقرمش.

يقدم مخلل الخيار بجانب المأكولات المختلفة، ويغلق البرطمان مرة أخرى بعد تقديم وإدخاله ثلاجة مرة أخرى، ولابد من جعل برطمان مخلل محكم الغلق، يمكن تقطيع الخيار إلى حلقات ووضعه في سندوتشات. طريقة عمل خيار مخللخطوات تحضير مخلل خيار سريع الوسوم

طريقة عمل مخلل خيار مقبلات وفاتح شهية على مائدة الطعام، فيعتبر الخيار المخلل من ألذ أنواع المخللات سهلة التحضير ولها طعم خاص ومميز، وترغب الأسرة في تناوله بجانب المأكولات لما له من عامل في فتح شهية لتناول الأطعمة المختلفة، وتعد خاصة بجانب المأكولات السورية والمصرية بجانب دجاج واللحوم وأيضا مع الإفطار وغيرها من وصفات، ولكن ربات بيوت لا تعرف وصفة عمل مخلل خيار مثل الجاهز الذي يباع في محلات ولكننا جئنا لكم بتلك الوصفة وسر مخلل خيار مع الإضافات الخاصة به التي تجعله مميز في شكله وطعمه عن باقي الطرق الأخرى. طريقة عمل خيار مخلل نحتاج إلى عدد إثنين كيلو من خيار. خمس فصوص من الثوم المفروم. عدد اثنين ملعقة كبيرة من الحمص المغسول فقط. نصف كوب من ملح الخشن. كوب من خل التفاح. عدد 6 أكواب من الماء. ملعقة كبيرة سكر. نصف ملعقة كبيرة بابريكا. ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. خطوات تحضير مخلل خيار سريع يتم غسل الخيار ويكون صغير الحجم أو متوسط الحجم حتى يتم تخليله بسرعة ولا يقطع أطراف الخيار.

ثم نأتي ببرطمان من الزجاج ويرص به وحدات الخيار مع فصوص الثوم الصحيحة بالتبادل مع بعضها، ثم يوضع عليها حبيبات الحمص.

وفي طبق عميق يتم خلط باقي مكونات مع بعضها جيدا بالتقليب حتى تتمازج، ويذوب الملح تماما في كل مكونات.

ثم يصب تلك المحلول على قطع الخيار حتى يغطى تماما بالمحلول، ويتم كبس الخيار بكيس من بلاستيك حتى تضمني بقاء الخيار داخل سائل المحلول ولا يحدث له تعفن.

ثم يتم غلق برطمان الزجاج جيدا ويترك في مكان دافئ لمدة أسبوع، وينضج المخلل بعد مرور تلك الفترة، ويحفظ داخل الثلاجة لحين تناوله.

لابد عدم فتح برطمان مخلل الخيار أثناء مرور الأسبوع حتى لا يدخل الهواء إليه ويفسد ويكون طري غير مقرمش.

يقدم مخلل الخيار بجانب المأكولات المختلفة، ويغلق البرطمان مرة أخرى بعد تقديم وإدخاله ثلاجة مرة أخرى، ولابد من جعل برطمان مخلل محكم الغلق، يمكن تقطيع الخيار إلى حلقات ووضعه في سندوتشات. طريقة عمل خيار مخللخطوات تحضير مخلل خيار سريع

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