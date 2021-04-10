منيو اكلات شهر رمضان 2021 وجبات شهيه متنوعه طول شهر رمضان

نقدم إليكم اليوم منيو اكلات رمضان، فمع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم -اعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات- تتحير أغلب ربات المنزل فى إختيار وجبات الطعام اليومية خلال الشهر الكريم، ونقدم لكم في مقالنا اليوم الدليل المتكامل لمنيو أو قائمة أكلات رمضان،لتختاري منها كما تشائين وتغيري وتضيفي في الأصناف كما يحلو لكم، فتابعونا. منيو اكلات شهر رمضان 2021 اليوم الأول: منيو اكلات شهر رمضان 2021اليوم الأول: الإفطار:فراخ/ محشي/ملوخية/أرز بالشعرية. الحلويات: كنافة بالمكسرات. السحور: فول بالزيت والطحينة/بيض مسلوق/ زبادى. اليوم الثانى: الإفطار:خضار(فاصوليا، أو بسلة بالجزر)/ فراخ/ أرز. الحلويات: قطايف. السحور: شكشوكة/ بطاطس مهروسة. اليوم الثالث: الإفطار:مكرونة بشاميل/ لحمة بصلصة بيضاء. الحلويات: كنافة بالمانجو. السحور: فول بالطماطم/ جبنة بالزيتون/ زبادي. اليوم الرابع: الإفطار: صينية رقاق/ فراخ شيش/ ارز / سلطة. الحلويات: چيلي الفواكه. السحور: جبنة بالطماطم والخيار/ فول بزيت وليمون/ زبادي. اليوم الخامس: الإفطار: سمبوسك/ كرات البطاطس المحشيه باللحم/ شوربة شوفان. الحلويات:مهلبية قمر الدين. السحور: فول بالسجق/بيض مسلوق/ زبادي اليوم السادس: الإفطار: فتة بالثوم والخل/لحمة محمرة/ مخلل. الحلويات: كريم كراميل. السحور: بطاطس محمره/ فول بالطحينة/ زبادي. اليوم السابع: الإفطار: طاجن بامية باللحم/ ارز/ سلطة. الحلويات: كيكة البرتقال. السحور: شكشوكة/ فول بالليمون والكمون// زبادي. الأسبوع الثاني: اليوم الأول: الإفطار: صينية رقاق/ فراخ بانيه/ سلطة. الحلويات: أرز باللبن. السحور: بطاطس مهروسة/ بيض مسلوق/ زبادي. اليوم الثاني: الإفطار:صينية كوسة بالبشاميل/ كفتة لحمة بالأرز. الحلويات: قطايف. السحور: طاجن فول بالطماطم/ جبنة رومي وزيتون/ زبادي. اليوم الثالث: الإفطار: محشي/ فراخ/ ملوخية. الحلويات: جلاش. السحور: فول بزيت الزيتون/ طعمية/ بيض مسلوق/ زبادي. اليوم الرابع: الإفطار: كفتة داوود باشا/ ارز بالشعرية/ سلطة خضراء. الحلويات: زلابية بالعسل. السحور: بيض مسلوق/ بطاطس شيبسى/ جبن نستو. اليوم الخامس: الإفطار: مكرونة/ بفتيك/ سلطة. الحلويات: بلح الشام. السحور: فول بالزيت الحار/ بطاطس محمرة/ جبنة// زبادي. اليوم السادس: الإفطار: حمام محشي فريك/ أرز بالكبد والقوانص/ سلطة. الحلويات: زلابية بالسكر البودر. السحور: سندوتشات جبنة بالخيار/ شرائح طماطم بالكمون والملح/ بطاطس محمرة. اليوم السابع: الإفطار: صينية مكرونة نجرسكو بالفراخ/ بانيه/ سلطة. الحلويات: كنافة بالكاستر. السحور: فول بالبيض/ جبنة بطماطم/ شرائح خيار/ زبادى. هذا ويمكنك التنويع بين الوجبات المتنوعة وكل عام وانتم بخير. الوسوم

نقدم إليكم اليوم منيو اكلات رمضان، فمع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم -اعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات- تتحير أغلب ربات المنزل فى إختيار وجبات الطعام اليومية خلال الشهر الكريم، ونقدم لكم في مقالنا اليوم الدليل المتكامل لمنيو أو قائمة أكلات رمضان،لتختاري منها كما تشائين وتغيري وتضيفي في الأصناف كما يحلو لكم، فتابعونا. منيو اكلات شهر رمضان 2021 اليوم الأول: منيو اكلات شهر رمضان 2021اليوم الأول: الإفطار:فراخ/ محشي/ملوخية/أرز بالشعرية. الحلويات: كنافة بالمكسرات. السحور: فول بالزيت والطحينة/بيض مسلوق/ زبادى. اليوم الثانى: الإفطار:خضار(فاصوليا، أو بسلة بالجزر)/ فراخ/ أرز. الحلويات: قطايف. السحور: شكشوكة/ بطاطس مهروسة. اليوم الثالث: الإفطار:مكرونة بشاميل/ لحمة بصلصة بيضاء. الحلويات: كنافة بالمانجو. السحور: فول بالطماطم/ جبنة بالزيتون/ زبادي. اليوم الرابع: الإفطار: صينية رقاق/ فراخ شيش/ ارز / سلطة. الحلويات: چيلي الفواكه. السحور: جبنة بالطماطم والخيار/ فول بزيت وليمون/ زبادي. اليوم الخامس: الإفطار: سمبوسك/ كرات البطاطس المحشيه باللحم/ شوربة شوفان. الحلويات:مهلبية قمر الدين. السحور: فول بالسجق/بيض مسلوق/ زبادي اليوم السادس: الإفطار: فتة بالثوم والخل/لحمة محمرة/ مخلل. الحلويات: كريم كراميل. السحور: بطاطس محمره/ فول بالطحينة/ زبادي. اليوم السابع: الإفطار: طاجن بامية باللحم/ ارز/ سلطة. الحلويات: كيكة البرتقال. السحور: شكشوكة/ فول بالليمون والكمون// زبادي. الأسبوع الثاني: اليوم الأول: الإفطار: صينية رقاق/ فراخ بانيه/ سلطة. الحلويات: أرز باللبن. السحور: بطاطس مهروسة/ بيض مسلوق/ زبادي. اليوم الثاني: الإفطار:صينية كوسة بالبشاميل/ كفتة لحمة بالأرز. الحلويات: قطايف. السحور: طاجن فول بالطماطم/ جبنة رومي وزيتون/ زبادي. اليوم الثالث: الإفطار: محشي/ فراخ/ ملوخية. الحلويات: جلاش. السحور: فول بزيت الزيتون/ طعمية/ بيض مسلوق/ زبادي. اليوم الرابع: الإفطار: كفتة داوود باشا/ ارز بالشعرية/ سلطة خضراء. الحلويات: زلابية بالعسل. السحور: بيض مسلوق/ بطاطس شيبسى/ جبن نستو. اليوم الخامس: الإفطار: مكرونة/ بفتيك/ سلطة. الحلويات: بلح الشام. السحور: فول بالزيت الحار/ بطاطس محمرة/ جبنة// زبادي. اليوم السادس: الإفطار: حمام محشي فريك/ أرز بالكبد والقوانص/ سلطة. الحلويات: زلابية بالسكر البودر. السحور: سندوتشات جبنة بالخيار/ شرائح طماطم بالكمون والملح/ بطاطس محمرة. اليوم السابع: الإفطار: صينية مكرونة نجرسكو بالفراخ/ بانيه/ سلطة. الحلويات: كنافة بالكاستر. السحور: فول بالبيض/ جبنة بطماطم/ شرائح خيار/ زبادى. هذا ويمكنك التنويع بين الوجبات المتنوعة وكل عام وانتم بخير.

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