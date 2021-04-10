أسهل طريقة لعمل مكرونة فوتشيني الفريدو بالمقادير والخطوات

يوجد وصفات كثيرة لعمل المكرونة، مكرونة فوتشيني من الوصفات التي يبحث عنها العديد من السيدات لعمل طبق شهي خصوصاً في العزومات، ولعمل أحلى طبق مكرونة فوتشيني نقدم لكم وصفات عدة لعمل المكرونة بأكثر من طريقة، المكرونة من الأكلات المحببة لجميع أفراد الاسرة كبار وأطفال.

مكرونة فوتشيني

تلتقي الأسرة على وجبة الغداء يومياً لذلك تبحث كل أم عن وصفات أكل جديدة وسريعة لعمل أكلات لذيذة يستمتع بها جميع أفراد الأسرة، ومن هذه الوصفات وصفة عمل مكرونة فوتشيني الفريدو، ونقدملكم مقادير عمل المكرونة وطريقة التحضير ليسهل عليكي عملها.

باكيت معكرونة فوتشيني.

ربع كوب زبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد اثنين كوب من كريمة الطهي.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع كوب جبنه رومي.

كوب إلا ربع جبنه بارميزان مبشورة.

اسلقي المعكرونة في أناء به ماء مغلي وملعقة ملح وتتبعي التعليمات المكتوبة على الباكيت، بعد أن تسلق المكرونة صفيها وضعيها جانباً.

في حلة واسعة على النار ضعي ربع كوب الزبدة وملعقة الملح الصغيرة وربع ملعقة الثوم البودرة وقلبي المكونات على نار هادئة.

ضيفي الجبنه البارميزان المبشورة والجبة الرومي وعلى نار متوسطة قلبي حتى ذوبان الجبنة ويتقل الخليط داخل الحلة وتمتزج جميع المكونات.

ضيفي كريمة الطهي واجعلى الخليط يغلى غلوة واحدة.

ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي حتى يغطي الخليط جميع المكرونة.

مقادير المكرونةطريقة التحضيرطريقة تحضير فوتشيني الفريدو

المقادير: باكيت مكرونة، اثنين كوب لبن، باكيت كريمة طهي صغير، نصف كيلو بانيه مقطع إلى قطع طولية، عدد اثنين بصلة متوسطة، ملعقة صغيرة ثم مفروم، ربع كيلو مشروم قطع، ملح وفلفل اسود، ملعقة زبدة كبيرة وزيت.

الطريقة: تسلق المكرونة في ماء مغلي به ملعقة صغيرة ملح، تتبل الفراخ بالملح الفلفل وفي حلة عميقة نضع زيت ويتم تحمير قطع الفراخ لمدة خمسة دقائق، نشيل الفراخ من الحلة ثم نضع قليل من الزيت وملعقة الزبدة ونضع البصل المفروم ونقلب حتى يأخذ لون ذهبي، ثم نضع المشروم ونقلب، بعد أن يتم التحمير ويأخذ المشروم لون بني نضع ملعقة الثوم المفرومة، ثم نضع اللبن وكريمة الطهي ونقلب حتى يصبح قوام الخليط ثقيل إلى حدا ما.