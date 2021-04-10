طريقة عمل الزبادي بالمنزل بمختلف الأطعمة لسحور شهي ورائع

طريقة عمل الزبادي بالمنزل، لا يوجد أحد لا يحب تناول الزبادي على السحور وذلك لفوائده الكثيرة سواء للكبار أو الصغار، والكثير يرغبون بتناول الزبادي خاصة في سحور رمضان، وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد أصبحت تبحث كل أم عن طرق إعداد المأكولات في المنزل لضمان نظافتها وتوفيرا للتكاليف أيضا.

طريقة عمل الزبادي بالمنزل

مما لا شك فيه أن الأطفال يحبون تناول الزبادي بشكل دائم بمختلف أطعمته، والزبادي له العديد من الفوائد مثل تقوية مناعة الجسم وزيادتها، كما إنه يحتوي على أهم العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والفسفور، ولعمل الزبادي بالمنزل لابد من إتباع التالي:

كيلو لبن طازج سواء كان بقري أو جاموسي.

معلقتان كبيرتان من الزبادي البلدي.

معلقة كبيرة لبن بودر.

يوضع الحليب في إناء على النار وقبل أن يصل إلي الغليان يرفع من على النار وتلك الخطوة لقتل البكتريا المتواجدة باللبن. نقوم بإحضار وعاء واسع ونضع فيه ماء بارد ونضع فيه وعاء الحليب لتمكن من قتل كافة البكتريا التي لم تقتل بالتسخين. تضاف معلقتين الزبادي في وعاء ثم يقلب جيدا ويضاف للحليب الذي تم تبريده ويقلب جيدا، ولجعل مذاق الزبادي جيد أحرصي على وضع معلقة زبادي لكل نصف كيلو من الحليب. نقوم بإضافة الحليب البودر وله دور هام في تثبيت القوام كما إنه يجعل للزبادي طعم مميز ونقوم بمزج الخليط جيدا. نوزع خليط الزبادي في أكواب صغير وترص في صينية ألومنيوم عالية الحواف. نغلي قدر من الماء ويوضع في الصينية حول أكواب الزبادي. تغطي أكواب الزبادي بالغطاء المخصص لها لمنع تساقط بخار الماء بها. وضع فوطة نظيفة للحفاظ على الصينية دافئة أو تشغيل الفرن لمدة خمس دقائق قبل وضع الصينية به. تترك صينية الزبادي في الفرن ما بين ستة أو سبعة ساعات حتى يتحول الخليط للقوام المطلوب، وبعد إتمام تسويته يوضع في الثلاجة.

المكوناتطريقة التحضيرأهم فوائد تناول الزبادي للصحة العامة

الزبادي يعتبر من المصادر الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والماغنسيوم، لذا له الكثير من الفوائد مثل: