خبز الحليب التركي الرائع هش وخفيف مثل القطن بعجينه خطيره لجميع انواع المخبوزات

طريقة عمل خبز الحليب التركي ، تبحث عنها كثير من النساء التي تحب تقوم بعمل أنواع عديدة من الأكلات التي تكون من المطابخ العالمية ومن ضمنها المطبخ التركي المشهور بتنوعه في تحضير أشهى الأكلات، واليوم حرصنا على أن ننفرد بتقديم ألذ أنواع الخبز التركي بالحليب وهو الخبز الأساسي على السفرة التركية وحرصنا على أن تقدميه أيضاً على سفرتك.

إلى كل سيدة تحب أن تقوم بتحضير الخبز بطريقة اقتصادية غير مكلفة إليكِ سيدتي طريقة لعمل خبز الحليب التركي بالطريقة التالية:

500 جرام دقيق.

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

بيضة كبيرة الحجم.

3 ملاعق كبيرة سكر.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب.

5 قطع جبنة كريمي.

4/1 ملعقة فانيليا.

جبنة موزريلا.

70 جرام زبدة.