خبز الحليب التركي الرائع هش وخفيف مثل القطن بعجينه خطيره لجميع انواع المخبوزات

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طريقة عمل خبز الحليب التركي ، تبحث عنها كثير من النساء التي تحب تقوم بعمل أنواع عديدة من الأكلات التي تكون من المطابخ العالمية ومن ضمنها المطبخ التركي المشهور بتنوعه في تحضير أشهى الأكلات، واليوم حرصنا على أن ننفرد بتقديم ألذ أنواع الخبز التركي بالحليب وهو الخبز الأساسي على السفرة التركية وحرصنا على أن تقدميه أيضاً على سفرتك.
طريقة عمل خبز الحليب التركي
إلى كل سيدة تحب أن تقوم بتحضير الخبز بطريقة اقتصادية غير مكلفة إليكِ سيدتي طريقة لعمل خبز الحليب التركي بالطريقة التالية:المقادير:
- 500 جرام دقيق.
- كوب حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- بيضة كبيرة الحجم.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- كوب حليب.
- 5 قطع جبنة كريمي.
- 4/1 ملعقة فانيليا.
- جبنة موزريلا.
- 70 جرام زبدة.
- قومي بخلط كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مضاف لهم 3 ملاعق كبيرة من السكر وقلبيهم مع بعضهم ثم تركيهم جانباً لمدة 5 دقائق لتتخمر وتتضاعف.
- ثم احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق بعد نخله ثم أضيفي له البيضة و3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة و4/1 ملعقة صغيرة من الملح وقلبيهم جيداً مع بعضهم حتى أن يتجانسوا.
- بعد ذلك ضيفي له الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة واستمري في عملية العجن حتى تصبح العجينة غير لاصقة بيديكِ وتصبح لينة تماماً وبعد ذلك تكون العجينة جاهزة للاستخدام.
- تترك العجينة جانباً لمدة 30 دقيقة على الأقل في وعاء مدهون بالزيت وغطيه ثم اخرجي العجينة السحرية من الوعاء وقطعيها لعدة كرات متساوية الحجم.
- ثم يتم فرد كل حرة على حدى ويتم حشوها بالجبن الموزاريلا أو بأي حشو ترغبين به.
- ثم تأتين بصينية الخبز المدهونة بالزبدة وضعي بها عجين الخبز التركي المحشي وادخليها إلى الفرن وتركيه حتى ينضج ويصبح باللون الذهب ثم اخرجيه وتركيه يبرد وقدميه بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل خبز الحليب التركي ، تبحث عنها كثير من النساء التي تحب تقوم بعمل أنواع عديدة من الأكلات التي تكون من المطابخ العالمية ومن ضمنها المطبخ التركي المشهور بتنوعه في تحضير أشهى الأكلات، واليوم حرصنا على أن ننفرد بتقديم ألذ أنواع الخبز التركي بالحليب وهو الخبز الأساسي على السفرة التركية وحرصنا على أن تقدميه أيضاً على سفرتك.
طريقة عمل خبز الحليب التركي
إلى كل سيدة تحب أن تقوم بتحضير الخبز بطريقة اقتصادية غير مكلفة إليكِ سيدتي طريقة لعمل خبز الحليب التركي بالطريقة التالية:المقادير:
- 500 جرام دقيق.
- كوب حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- بيضة كبيرة الحجم.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- كوب حليب.
- 5 قطع جبنة كريمي.
- 4/1 ملعقة فانيليا.
- جبنة موزريلا.
- 70 جرام زبدة.
- قومي بخلط كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مضاف لهم 3 ملاعق كبيرة من السكر وقلبيهم مع بعضهم ثم تركيهم جانباً لمدة 5 دقائق لتتخمر وتتضاعف.
- ثم احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق بعد نخله ثم أضيفي له البيضة و3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة و4/1 ملعقة صغيرة من الملح وقلبيهم جيداً مع بعضهم حتى أن يتجانسوا.
- بعد ذلك ضيفي له الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة واستمري في عملية العجن حتى تصبح العجينة غير لاصقة بيديكِ وتصبح لينة تماماً وبعد ذلك تكون العجينة جاهزة للاستخدام.
- تترك العجينة جانباً لمدة 30 دقيقة على الأقل في وعاء مدهون بالزيت وغطيه ثم اخرجي العجينة السحرية من الوعاء وقطعيها لعدة كرات متساوية الحجم.
- ثم يتم فرد كل حرة على حدى ويتم حشوها بالجبن الموزاريلا أو بأي حشو ترغبين به.
- ثم تأتين بصينية الخبز المدهونة بالزبدة وضعي بها عجين الخبز التركي المحشي وادخليها إلى الفرن وتركيه حتى ينضج ويصبح باللون الذهب ثم اخرجيه وتركيه يبرد وقدميه بالهناء والشفاء.
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