طريقة تدميس الفول بالبيت وأفضل من الجاهز لتحضيره في سحور شهر رمضان

طريقة تدميس الفول بالبيت، يعتبر الفول من البقوليات المشهورة والعديدة، وهو أحد الأطباق التي يتميز بها المطبخ المصري والعالم العربي، حيث يعتبر الفول المدمس من الآكلات الشعبية المصرية ويعد تحضيره بطرق مختلفة وكثيرة ويضاف إليه الكثير من النكهات ويعد الفول في المطاعم بكثرة، فيحتوي الفول على قيم غذائية كثيرة مفيدة لجسم الإنسان مثل الفسفور الألياف والحديد والبروتين والأملاح المعدنية وهي الذي يعتمد عليها الجسم فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة له، فهوله دور كبير في تحضيره بسحور شهر رمضان المبارك، يقوم بحماية جسم الإنسان من عطش صيام نهار رمضان فهو يقوم بمد الجسم بالطاقة ويساعده على استكمال يومه في نهار رمضان ويمكن أن يحضر بالزبد أو السمن-البلدي وفي بعض الأشخاص يفضلون أكله بالزبد لأنها تعطي مذاق رائع وجميل في طبق الفول الذي يحضر في وجبه السحور، وسوف نقدم طريق تحضيره ومكوناته السهلة والبسيطة للتدميس الفول في البيت. طريقة تدميس الفول بالبيت طريقة تدميس الفول بالبيت المكونات: نص كيلو من الفول.

حبه من رأس الثوم المقشر.

قرن من الفلفل الأخضر الشطة مقطع إلي شرائح.

حبتان كبيرتان من الطماطم مقطعة إلي مكعبات صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نص كوب من الكزبرة الخضرا المفرومة ناعمة.

نص كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه الفول ونغسله وننقعه في الماء لمدة ليله كاملة، يمكن أن نضيف ملعقة صغيرة من الكربونات لتسريع تسوية الفول. نقوم في اليوم الثاني بغسل الفول من الكربونات. نقوم بوضع قدر على نار متوسطة ونضع الفول والماء ونتركه حتى يغلي. نقوم بترك الفول لمدة ساعتين كاملين على النار، ونضيف كل فترة ماء ساخن حتى لا يجف ونحركه كل فتره حتى لا يلتصق، نقوم برفع الفول من النار حتى ينضج كلياً. نقوم بدق الثوم والفلفل الشطة في مدق الثوم حتى يصبح ناعماً، ونضيف إليهم رشه من الملح. نحضر وعاء زجاجي عميق ونقوم بوضع الفول بداخله ونضيف إليه نص كوب زيت الزيتون، والثوم المدقوق بالفلفل الشطة، ونضيف إليهم ايضاً نص كمية الطماطم المقطعة إلي قطع صغيرة، ونضيف الملح وعصير الليمون ونخلطهم مع بعض حتى يتم تجانس المكونات مع بعض. نقوم بتحضير باقي كمية الثوم وزيت الزيتون والكزبرة والفلفل المدقوق ونخلطهم مع بعض، وعند تقديم الفول ونقوم بوضعهم في طبق الفول قبل التقديم ونخلطهم. نقوم بوضع الفول في طبق التقديم ونقوم بتزينه بالقليل من الطماطم على وهجه الطبق. يمكن أن يقدم طبق الفول في السحور وبجانبه الزبادي البيتي وهذه أفضل وجبه سحور خفيفة على المعدة. وممكن ان نقوم بتحضير في أي وجبه أخري مع البصل الأخضر. كيفه الاحتفاظ بالفول لسحور شهر رمضان: كيفه الاحتفاظ بالفول لسحور شهر رمضان: نقوم بتحضير الفول حسب الكمية المطلوبة، ونقوم بوضعه في أكياس بلاستكية نظيفة ونضعه في الفريزر لمدة 4أشهر وأكثر، وايضا من الممكن أن نحتفظ بالفول في الثلاجة بعلبة محكمه الغطاء ونضعه بس من الأفضل أن يستخدم قبل مرور أسبوع بوضعه في الثلاجة. الوسوم

طريقة تدميس الفول بالبيت، يعتبر الفول من البقوليات المشهورة والعديدة، وهو أحد الأطباق التي يتميز بها المطبخ المصري والعالم العربي، حيث يعتبر الفول المدمس من الآكلات الشعبية المصرية ويعد تحضيره بطرق مختلفة وكثيرة ويضاف إليه الكثير من النكهات ويعد الفول في المطاعم بكثرة، فيحتوي الفول على قيم غذائية كثيرة مفيدة لجسم الإنسان مثل الفسفور الألياف والحديد والبروتين والأملاح المعدنية وهي الذي يعتمد عليها الجسم فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة له، فهوله دور كبير في تحضيره بسحور شهر رمضان المبارك، يقوم بحماية جسم الإنسان من عطش صيام نهار رمضان فهو يقوم بمد الجسم بالطاقة ويساعده على استكمال يومه في نهار رمضان ويمكن أن يحضر بالزبد أو السمن-البلدي وفي بعض الأشخاص يفضلون أكله بالزبد لأنها تعطي مذاق رائع وجميل في طبق الفول الذي يحضر في وجبه السحور، وسوف نقدم طريق تحضيره ومكوناته السهلة والبسيطة للتدميس الفول في البيت. طريقة تدميس الفول بالبيت طريقة تدميس الفول بالبيت المكونات: نص كيلو من الفول.

حبه من رأس الثوم المقشر.

قرن من الفلفل الأخضر الشطة مقطع إلي شرائح.

حبتان كبيرتان من الطماطم مقطعة إلي مكعبات صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نص كوب من الكزبرة الخضرا المفرومة ناعمة.

نص كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه الفول ونغسله وننقعه في الماء لمدة ليله كاملة، يمكن أن نضيف ملعقة صغيرة من الكربونات لتسريع تسوية الفول. نقوم في اليوم الثاني بغسل الفول من الكربونات. نقوم بوضع قدر على نار متوسطة ونضع الفول والماء ونتركه حتى يغلي. نقوم بترك الفول لمدة ساعتين كاملين على النار، ونضيف كل فترة ماء ساخن حتى لا يجف ونحركه كل فتره حتى لا يلتصق، نقوم برفع الفول من النار حتى ينضج كلياً. نقوم بدق الثوم والفلفل الشطة في مدق الثوم حتى يصبح ناعماً، ونضيف إليهم رشه من الملح. نحضر وعاء زجاجي عميق ونقوم بوضع الفول بداخله ونضيف إليه نص كوب زيت الزيتون، والثوم المدقوق بالفلفل الشطة، ونضيف إليهم ايضاً نص كمية الطماطم المقطعة إلي قطع صغيرة، ونضيف الملح وعصير الليمون ونخلطهم مع بعض حتى يتم تجانس المكونات مع بعض. نقوم بتحضير باقي كمية الثوم وزيت الزيتون والكزبرة والفلفل المدقوق ونخلطهم مع بعض، وعند تقديم الفول ونقوم بوضعهم في طبق الفول قبل التقديم ونخلطهم. نقوم بوضع الفول في طبق التقديم ونقوم بتزينه بالقليل من الطماطم على وهجه الطبق. يمكن أن يقدم طبق الفول في السحور وبجانبه الزبادي البيتي وهذه أفضل وجبه سحور خفيفة على المعدة. وممكن ان نقوم بتحضير في أي وجبه أخري مع البصل الأخضر. كيفه الاحتفاظ بالفول لسحور شهر رمضان: كيفه الاحتفاظ بالفول لسحور شهر رمضان: نقوم بتحضير الفول حسب الكمية المطلوبة، ونقوم بوضعه في أكياس بلاستكية نظيفة ونضعه في الفريزر لمدة 4أشهر وأكثر، وايضا من الممكن أن نحتفظ بالفول في الثلاجة بعلبة محكمه الغطاء ونضعه بس من الأفضل أن يستخدم قبل مرور أسبوع بوضعه في الثلاجة.

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