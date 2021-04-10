كنافة نابلسية محشية بالجبنة السايحة بتشد متر للأمام

تعتبر الكنافه النابلسية من أشهر الحلويات التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب الكثير من الناس، فهي من أشهى وأكثر الحلويات الشرقية التي تقدم في شهر رمضان الفضيل المبارك، حيث أن الكنافة من الحلويات التي تقدم بشكل أساسي على الفطار والسحور، وفي المناسبات السعيدة أيضاً.

وتتميز الكنافة النابلسية بأن لها طعم رائع ومذاق شهي، ويعطي الجبن للكنافة النابلسية طعم لذيذ يعجب الكثير من الناس كباراً وصغاراً.

والكنافة من الحلويات التي يحب المصريين التحليه بها بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، والكنافة لها الكثير من الطرق لتقديمها، فيمكن صنعها بالكاستر، وبالمكسرات، وبالمانجو وبالشيكولاتة أو الكريمة أو الجبن والكثير من الطرق الأخرى.

والكنافة النابلسية من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الكنافة النابلسة في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، تابعي معنا. مكونات الكنافة النابلسية نصف كيلو جرام من الكنافة الآلية.

كوب من الجبن العكاوي أو الموزاريلا.

كوب من الزبدة المذابة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملون طعام أحمر.

نصف كوب من الفستق المطحون للتزيين. مكونات القطر كوب من الماء الدافئ.

كوب وربع من السكر الغامق.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير الكنافة النابلسة في وعاء كبير وعميق، نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة جداً، ثم نقوم بفرك الكنافة بملعقتين من الزبدة، وخلطها جيداً حتى تشرب الزبدة، ثم نضيف ملون الطعام ونقلب جيداً.

في صينية متوسطة الحجم، نقوم بدهنها بكمية مناسبة من الزبدة، ثم نفردها في الصينيه بالكامل، ثم نقوم بوضع طبقة من الكنافة الملونة، ثم نفردها حتى تغطي جميع الصينية، ثم نقوم بكبسها جيداً بواسطة وضع طبق ثم الضغط عليه باليد.

نقوم بوضع الجبن العكاوي على الكنافة، ثم نفردها جيداً، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإشعال الشوايه ليحمر وجه الكنافة، ثم ترك الفرن 5 دقائق حتى يسخن.

نقوم بوضع الصينيه في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً؛ حتى تنضج الكناف، ويحمر وجهها والاطراف، ثم نخرج الكنافة من الفرن، ونتركها جانباً حتى تهدأ، ونقوم بتحضير القطر.

على نار هادئه، نقوم بوضع وعاء به كوب من الماء، وكوب وربع من السكر الغامق، ثم نترك الخليط حتى يغلي، ويذوب السكر، ويتجانس، ثم بعد أن يغلي الخليط نقوم بوضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة مكونات الكنافة النابلسيةمكونات القطرطريقة تحضير الكنافة النابلسة الوسوم

تعتبر الكنافه النابلسية من أشهر الحلويات التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب الكثير من الناس، فهي من أشهى وأكثر الحلويات الشرقية التي تقدم في شهر رمضان الفضيل المبارك، حيث أن الكنافة من الحلويات التي تقدم بشكل أساسي على الفطار والسحور، وفي المناسبات السعيدة أيضاً.

وتتميز الكنافة النابلسية بأن لها طعم رائع ومذاق شهي، ويعطي الجبن للكنافة النابلسية طعم لذيذ يعجب الكثير من الناس كباراً وصغاراً.

والكنافة من الحلويات التي يحب المصريين التحليه بها بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، والكنافة لها الكثير من الطرق لتقديمها، فيمكن صنعها بالكاستر، وبالمكسرات، وبالمانجو وبالشيكولاتة أو الكريمة أو الجبن والكثير من الطرق الأخرى.

والكنافة النابلسية من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الكنافة النابلسة في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، تابعي معنا. مكونات الكنافة النابلسية نصف كيلو جرام من الكنافة الآلية.

كوب من الجبن العكاوي أو الموزاريلا.

كوب من الزبدة المذابة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملون طعام أحمر.

نصف كوب من الفستق المطحون للتزيين. مكونات القطر كوب من الماء الدافئ.

كوب وربع من السكر الغامق.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير الكنافة النابلسة في وعاء كبير وعميق، نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة جداً، ثم نقوم بفرك الكنافة بملعقتين من الزبدة، وخلطها جيداً حتى تشرب الزبدة، ثم نضيف ملون الطعام ونقلب جيداً.

في صينية متوسطة الحجم، نقوم بدهنها بكمية مناسبة من الزبدة، ثم نفردها في الصينيه بالكامل، ثم نقوم بوضع طبقة من الكنافة الملونة، ثم نفردها حتى تغطي جميع الصينية، ثم نقوم بكبسها جيداً بواسطة وضع طبق ثم الضغط عليه باليد.

نقوم بوضع الجبن العكاوي على الكنافة، ثم نفردها جيداً، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإشعال الشوايه ليحمر وجه الكنافة، ثم ترك الفرن 5 دقائق حتى يسخن.

نقوم بوضع الصينيه في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً؛ حتى تنضج الكناف، ويحمر وجهها والاطراف، ثم نخرج الكنافة من الفرن، ونتركها جانباً حتى تهدأ، ونقوم بتحضير القطر.

على نار هادئه، نقوم بوضع وعاء به كوب من الماء، وكوب وربع من السكر الغامق، ثم نترك الخليط حتى يغلي، ويذوب السكر، ويتجانس، ثم بعد أن يغلي الخليط نقوم بوضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة مكونات الكنافة النابلسيةمكونات القطرطريقة تحضير الكنافة النابلسة

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