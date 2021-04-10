طريقة عمل طاجن الباميا باللحمة لأول يوم إفطار رمضان

طريقة تحضير طاجن الباميا باللحمة لأول يوم إفطار من اهم الأكلات المشهورة شعبيا كما تعد الباميا باللحمة من اهم الوجبات الأساسية والرئيسية على موائد شهر رمضان المبارك عند الشعب المصري والعديد من البلدان الأخري ودائما تطهى هذه الوصفة في أواني الفخار أو الزجاج الحراري ثم يتم وضع اللحم مع الخضروات المختلفة والتوابل المناسبة و الطماطم و الباميا وبصل وثوم ثم تدخل الفرن وتقدم ساخنة بجانب الأرز والسلطات أو المخللات من خلال هذا المقال سوف نقوم بأعداد احلي وصفة لطاجن الباميا باللحمة . طريقة تحضير طاجن الباميا باللحمة ومكوناته طريقة تحضير طاجن الباميا باللحمة ومكوناته المكونات: اربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كيلو من اللحم المفروم فرم خشن.

6 فصوص من الثوم مقطع قطع صغيرة.

2 حبه من الفلفل الاخضر المفروم.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل المطحون. مقادير خلطة الباميا اربع ملاعق من السمن.

كيلو باميا خضراء.

خمس فصوص من الثوم.

ثلاث حبات من قرون الفلفل الحار المقطع شرائح.

نصف كوب من البقدونس الاخضر المفروم.

اربع حبات من الطماطم. مقادير الصلصة: مقدار ملعقتان من عصير الليمون.

اربع ملاعق كبيره من معجون الطماطم.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الشطه المطحونة. طريقة تحضير وصفة طاجن الباميا باللحمة طريقة تحضير وصفة طاجن الباميا باللحمة ضعي وعاء كبير على النار ثم ضيفي إليه الزيت و بعد أن يسخن على درجة حرارة هادئة ضيفي اللحم مع التقليب الجيد حتى يصبح لون اللحم لون بني.

ثم ضيفي الفلفل والبصل والثوم والبهارات ومقدار القرفة والملح والفلفل الأسود المطحون فوق اللحم مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها و يصبح لون البصل ذهبي. تجهيز الباميا: ضعي وعاء على النار بدرجة حرارة متوسطة ثم ضعي فيه السمنة وضيفي إليه الباميا لمدة ثلاث دقائق ثم الثوم والبصل مع تقليب كافة المكونات حتى يذبل البصل.

قومي بإضافة خليط الباميا فوق اللحمة وإضافة البقدونس والفلفل والطماطم. تجهيز الصلصة: في وعاء اخر صغير نضع الفلفل والليمون والشطه ومعجون الطماطم مع تقليب كل المكونات جيدا حتى يذوب معجون الطماطم ثم توزع الصلصة فوق الباميا واللحم السابق تجهيزها.

قومي بتغطية الطاجن بورق القصدير وضعية فى فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

وبعد الساعة قومي برفع ورق القصدير حتى يكتسب اللون الأحمر الجميل الذهبي وقدميه بجانب الأرز والسلطات والمخللات وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة تحضير طاجن الباميا باللحمة لأول يوم إفطار من اهم الأكلات المشهورة شعبيا كما تعد الباميا باللحمة من اهم الوجبات الأساسية والرئيسية على موائد شهر رمضان المبارك عند الشعب المصري والعديد من البلدان الأخري ودائما تطهى هذه الوصفة في أواني الفخار أو الزجاج الحراري ثم يتم وضع اللحم مع الخضروات المختلفة والتوابل المناسبة و الطماطم و الباميا وبصل وثوم ثم تدخل الفرن وتقدم ساخنة بجانب الأرز والسلطات أو المخللات من خلال هذا المقال سوف نقوم بأعداد احلي وصفة لطاجن الباميا باللحمة . طريقة تحضير طاجن الباميا باللحمة ومكوناته طريقة تحضير طاجن الباميا باللحمة ومكوناته المكونات: اربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كيلو من اللحم المفروم فرم خشن.

6 فصوص من الثوم مقطع قطع صغيرة.

2 حبه من الفلفل الاخضر المفروم.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل المطحون. مقادير خلطة الباميا اربع ملاعق من السمن.

كيلو باميا خضراء.

خمس فصوص من الثوم.

ثلاث حبات من قرون الفلفل الحار المقطع شرائح.

نصف كوب من البقدونس الاخضر المفروم.

اربع حبات من الطماطم. مقادير الصلصة: مقدار ملعقتان من عصير الليمون.

اربع ملاعق كبيره من معجون الطماطم.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الشطه المطحونة. طريقة تحضير وصفة طاجن الباميا باللحمة طريقة تحضير وصفة طاجن الباميا باللحمة ضعي وعاء كبير على النار ثم ضيفي إليه الزيت و بعد أن يسخن على درجة حرارة هادئة ضيفي اللحم مع التقليب الجيد حتى يصبح لون اللحم لون بني.

ثم ضيفي الفلفل والبصل والثوم والبهارات ومقدار القرفة والملح والفلفل الأسود المطحون فوق اللحم مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها و يصبح لون البصل ذهبي. تجهيز الباميا: ضعي وعاء على النار بدرجة حرارة متوسطة ثم ضعي فيه السمنة وضيفي إليه الباميا لمدة ثلاث دقائق ثم الثوم والبصل مع تقليب كافة المكونات حتى يذبل البصل.

قومي بإضافة خليط الباميا فوق اللحمة وإضافة البقدونس والفلفل والطماطم. تجهيز الصلصة: في وعاء اخر صغير نضع الفلفل والليمون والشطه ومعجون الطماطم مع تقليب كل المكونات جيدا حتى يذوب معجون الطماطم ثم توزع الصلصة فوق الباميا واللحم السابق تجهيزها.

قومي بتغطية الطاجن بورق القصدير وضعية فى فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

وبعد الساعة قومي برفع ورق القصدير حتى يكتسب اللون الأحمر الجميل الذهبي وقدميه بجانب الأرز والسلطات والمخللات وبالهناء والشفاء.

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