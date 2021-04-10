تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة زي الجاهز

يمكن تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تجعله ذهبي اللون ومميز، حيث يوجد بعض اللمسات التي يجب إضافتها لبلح الشام حتى تحصلين عليه بأفضل شكل ممكن وبألذ مذاق، وسوف نذكر لكِ تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة مع اللمسات الخاصة في الموضوع التالي.

يُعد بلح الشام من أكثر الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة، كما أنه من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة والمطلوبة عند الجميع، وسوف نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام المقرمش ذهبي اللون بالتفصيل في السطور التالية.

كوب من الطحين.

كوب إلا ربع كوب من النشا.

كوب إلا ربع كوب من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بيض.