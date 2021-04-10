تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة زي الجاهز

يمكن تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تجعله ذهبي اللون ومميز، حيث يوجد بعض اللمسات التي يجب إضافتها لبلح الشام حتى تحصلين عليه بأفضل شكل ممكن وبألذ مذاق، وسوف نذكر لكِ تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة مع اللمسات الخاصة في الموضوع التالي.تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة
يُعد بلح الشام من أكثر الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة، كما أنه من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة والمطلوبة عند الجميع، وسوف نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام المقرمش ذهبي اللون بالتفصيل في السطور التالية.مقادير عجينة بلح الشام
- كوب من الطحين.
- كوب إلا ربع كوب من النشا.
- كوب إلا ربع كوب من الماء.
- ربع كوب من الزبدة.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 بيض.
- أولًا قومي بوضع كمية من الماء على النار واتركيها تسخن قليلًا.
- قومي بمزج الدقيق والملح والنشا معًا.
- قومي بوضع كمية الماء مع الزبدة على نار هادئة لكي تسخن قليلًا.
- قومي بخلط النشا مع الطحين مع الملح وحركيهم جيدًا.
- قومي بإضافة الطحين بالكامل على الماء وحركي الخليط جيدًا لمدة 5 دقائق حتى تحصلين على عجينة لينة.
- من ثم يجب ترك العجينة حتى ترتاح قليلًا، وقومي بإضافة البيض تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب والعجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- من ثم قومي بوضع العجين في كيس حلواني بفحة حجمها صغير.
- من ثم قومي بالضغط على الكيس حتى تحصلين على قطع بلح الشام وضعيها في زيت غزير في مقلاة على النار.
- يجب أن تقومي بالتقليب على درجة حرارة مرتفعة حتى تحصلين على بلح شام مقرمش ذهبي اللون.
- قومي بإخراج بلح الشام من الزيت وضيفي له الشربات وهو سخن.
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يمكن تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تجعله ذهبي اللون ومميز، حيث يوجد بعض اللمسات التي يجب إضافتها لبلح الشام حتى تحصلين عليه بأفضل شكل ممكن وبألذ مذاق، وسوف نذكر لكِ تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة مع اللمسات الخاصة في الموضوع التالي.تحضير بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة
يُعد بلح الشام من أكثر الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة، كما أنه من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة والمطلوبة عند الجميع، وسوف نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام المقرمش ذهبي اللون بالتفصيل في السطور التالية.مقادير عجينة بلح الشام
- كوب من الطحين.
- كوب إلا ربع كوب من النشا.
- كوب إلا ربع كوب من الماء.
- ربع كوب من الزبدة.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 بيض.
- أولًا قومي بوضع كمية من الماء على النار واتركيها تسخن قليلًا.
- قومي بمزج الدقيق والملح والنشا معًا.
- قومي بوضع كمية الماء مع الزبدة على نار هادئة لكي تسخن قليلًا.
- قومي بخلط النشا مع الطحين مع الملح وحركيهم جيدًا.
- قومي بإضافة الطحين بالكامل على الماء وحركي الخليط جيدًا لمدة 5 دقائق حتى تحصلين على عجينة لينة.
- من ثم يجب ترك العجينة حتى ترتاح قليلًا، وقومي بإضافة البيض تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب والعجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- من ثم قومي بوضع العجين في كيس حلواني بفحة حجمها صغير.
- من ثم قومي بالضغط على الكيس حتى تحصلين على قطع بلح الشام وضعيها في زيت غزير في مقلاة على النار.
- يجب أن تقومي بالتقليب على درجة حرارة مرتفعة حتى تحصلين على بلح شام مقرمش ذهبي اللون.
- قومي بإخراج بلح الشام من الزيت وضيفي له الشربات وهو سخن.
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