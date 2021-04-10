أسباب إصابة الجسم بالجفاف وأعراضه

جفاف الجسم هو فقدان السوائل بكثرة عن طريق العرق والتبول والتبخر خلال التنفس وعدم تعويضها، ولأن الماء مكون رئيسي من مكونات الجسم وبه يؤدي الجسم معظم العمليات الحيوية، فإن نقصه دون تعويضه يصيب الجسم بحالة مرضية تسمى الجفاف أو التجفاف، وله أعراض وأسباب وهي..

أعراض جفاف الجسم:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تصيب البالغين في حال الإصابة بالجفاف وهي:

الشعور المستمر بالعطش الشديد.

صداع الرأس.

تشنجات عضلية أو رفة في العضلات.

الجفاف في الفم ورائحة النفس الكريهة.

قلة التبول وتغير لون البول إلى أصفر داكن.

الإصابة بالإمساك.

توقف الجسم عن التعرق بشكل تام حتى في الطقس الحار.

ارتفاع حرارة الجسم الداخلية.

مشاكل في التركيز والنطق والهلوسة.

تورم الجلد وفقدانه لمرونته وتشققه واحمراره.

ضيق التنفس، وتسارع نبض القلب.

الدوار وفقدان الوعي.

قشعريرة في الجسم.

الشعور المتكرر بالغثيان وتكرار حدوث تقيؤ.

الشهية الزائدة للحلويات والسكاكر.

أسباب جفاف الجسم:

قلة شرب الماء يوميًا.

التعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة في فترات الذروة.

المجهود البدني دون تعويض الجسم بأي سوائل.

فرط التعرق وله أسباب عدة فهو حالة صحية بحد ذاته أو يمكن أن يكون نتيجة لمرض معين.

الإصابة بالإسهال الشديد أو القيء الشديد بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

الإصابة بالحمى الشديدة حيث تتسبب في تبخر الماء من الجسم.

مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم لفقدان السوائل والإصابة بالجفاف بسبب تكرار التبول.

بعض الأمراض المزمنة يممن أن تسبب زيادة في التبول ومنها ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب.

تناول الأدوية المدرة للبول يساهم في فقدان السوائل ويعرض الجسم للجفاف.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.