5 نصائح غذائية وطبية لمرضي القولون العصبي في شهر رمضان، ومعلوم ان الصيام يسهم في تحسين الحالة الصحية للعديد من المشاكل والامراض، لكنه قد يتسبب في بعض الاحيان بتفاقم هذه المشاكل ومنها مشكلة القولون العصبي.

ويحتاج مرضى القولون العصبي في رمضان لاتباع خطة غذائية محددة ومعينة، لتجنب مضاعفات هذه المشكلة ومنها تضرر الامعاء، وعدم تحمل الطعام، وسوء التغذية، والبواسير، فضلاً عن حرقة المعدة وعسر الهضم عند الحوامل، والاكتئاب، والجفاف بحسب موقع "ويب طب".

في ما يلي نقدم 5 نصائح غذائية وطبية لمرضي القولون العصبي في شهر رمضان، لتسهيل الحياة عليهم وجعلهم ينعمون بنعمة الصيام دون اي منغصات صحية ونفسية.

5 نصائح غذائية وطبية لمرضي القولون العصبي في شهر رمضان

لا بد لمرضى القولون العصبي من التصرف بشكل مختلف خلال شهر رمضان، لمنع تفاقم حالته الصحية والمساعدة في تحسين اعراض القولون العصبي في كثير من الاحوال.

و5 نصائح غذائية وطبية لمرضي القولون العصبي في شهر رمضان دوت الخليج التالية كما اوردها موقع "صحتك":

عدم تناول أية أدوية إلا بعد استشارة الطبيب، والذي يجب على مرضى القولون العصبي زيارته قبل الصيام للفحص والتأكد من قدرتهم على اتمام فريضة الصيام بشكل آمن. تجنب الاطعمة التي تزيد من اعراض القولون العصبي، مثل الاطعمة المقلية والغنية بالتوابل والاطعمة الحارة والثوم والبصل غير المطبوخ والمياه الغازية ومنتجات الالبان والبقوليات. في المقابل، ينبغي تناول وجبات صحية متوازنة ومنتظمة تحوي اطعمة غنية بالالياف لمنع الامساك، وتقسيم الوجبات. تناول الطعام بهدوء ومضغه جيداً، وعدم الافراط في شرب الماء اثناء الاكل الا عند الضرورة لعدم التأثير السلبي على عملية الهضم والتخفيف من عمل الانزيمات الهاضمة. شرب الماء بكميات كافية، وتجنب تناول الفواكه والمواد السكري ومشروبات الكافيين الا بعد ساعتين او اكثر على الاقل من موعد تناول الطعام. المواظبة على الرياضة، والحصول على قسط كافي من النوم يومياً وعدم السهر لوقت طويل، والاسترخاء العضلي والتنفسي لمحاربة الاجهاد الذي يزيد من حدة اعراض القولون العصبي.

متلازمة القولون العصبي

تجدر الاشارة الى ان متلازمة القولون المتهيج او القولون العصبي (Irritable Bowel Syndrome – IBS) دوت الخليج أكثر الأمراض شيوعا من بين الأمراض الوظيفية في الجهاز الهضمي.

ويفيد موقع "ويب طب" ان هناك العديد من الأسباب التي تؤدي ل"متلازمة القولون العصبي"، منها اضطراب الحركة المعوية مثل الاسهال او الامساك، وامتلاء المستقيم، واسباب نفسية واجتماعية تتمثل في الاكتئاب والقلق بشكل خاص.

يعاني مرضى القولون العصبي من اعراض متفاوتة من حيث الدرجة وعدد المرات، ومنها الام تشنية في اسفل البطن، والامساك، وانتفاخ البطن، والتعب وغيرها.

ولا يوجد علاج شافي لمتلازمة القولون العصبي، وإنما هناك علاجات تخفف من حدة المرض وتداعياته، اضافة الى تغيير نمط الحياة وتجنب الاطعمة التي تزيد من مشكلة القولون العصبي والاسترخاء وتخفيف التوتر قدر الامكان.