طريقة الحنيني في المنزل بخطوات بسيطة ونكهة لذيذة

طريقة الحنيني من أشهر الأطباق السعودية التي تقدم في المناسبات مع القهوة العربية وتعد من أشهى الأطباق التي يمكنك تقديمها لأسرتك، ولتحضير الحنيني تحتاج إلى مكونات بسيطة وطريقة مضمونة نتعرف عليها بالتفصيل عبر المقال التالي حيث تم تجربة الطريقة أكثر من مرة وكل مرة كانت أفضل من السابقة نظرًا لكونها طريقًا مجربة. طريقة الحنيني الملكي طريقة الحنيني الملكي المقادير 3 أرغفة خبز مقطع مكعبات.

500 جرام عجوة تمر.

3 ملاعق قشطة حامضة.

50 جرام سمسم محمص.

50 جرام فستق حلبي. طريقة التحضير في الكبة نضع الخبز ويطحن حتى يصبح ناعمًا.

في إناء على النار نضع الزبدة وتترك حتى تذوب ثم نضيف إليها مسحوق الخبز ويحمر على نار هادئة لمدة سبع دقائق.

ثم نضيف العجوة ويقلب المزيج جيدًا حتى يمتزج ويقلب لمدة ربع ساعة ثم يرفع عن النار.

نضيف السمسم والقشطة ويقلب جيدًا ثم يصب في القوالب ويقدم ساخنًا ثم يزين بالفستق. طريقة الحنيني بالفرن المقادير ربع كوب تمر سكري مفروم ناعم.

15 حبة تمر منزوعة البذر.

150 جرام دقيق كامل الحبة.

كوب لبن فاتر.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب لبن مجفف.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

5 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

ربع كوب سكر ناعم. طريقة التحضير ينخل الدقيق والحليب البودرة والبيكنج بودر في وعاء.

في إناء آخر نخلط البيض مع السكر حتى يتغير لون الخليط ويذوب السكر.

ثم نضيف الزيت تدريجيًا مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس المزيج.

ثم نضيف معجون التمر واللبن ونصف كمية الزبدة ويخلط المزيج جيدًا.

ثم يضاف الدقيق تدريجيًا ويقلب بهدوء بملعقة خشبية حتى لايخرج الهواء.

تدهن صينية مقاس 22 بالزبدة المذابة وترش بالدقيق ثم ترص حبات التمر فوقها بجوار بعضها.

يصب خليط العجين فوق التمر ويوضع في فرن مسخن سابقًا على درجة حرارة متوسطة.

تترك في الفرن لمدة 35 دقيقة حتى تصبح ذهبية ثم تقدم. طريقة الحنيني القصيمي المقادير 100 جرام تمر منزوع النواة.

225 دقيق.

150 ملل ماء فاتر.

75 جرام زبدة.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

4 ملاعق كبيرة سكر بودرة. طريقة التحضير يعجن الدقيق مع الماء مكونًا عجينة لينة.

نغطي الصاج بورق الزبدة ويقسم العجين إلى دوائر متساوية.

يخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة عشر دقائق.

تترك أرغفة الخبز حتى تبرد ثم تفتت ناعمًا.

في الكبة نفرم التمر مع فتات الخبز ونصف كمية الزبدة والهيل حتى يكون عجينة ناعمة.

في إناء على نار هادئة نضع باقي الزبدة ونضيف إليها خليط التمر وتقلب لمدة 30 دقيقة.

يقدم ساخنًا ويزين بالسكر البودرة. المقاديرطريقة التحضيرطريقة الحنيني بالفرن المقاديرطريقة التحضيرطريقة الحنيني القصيمي المقاديرطريقة التحضير الوسوم

طريقة الحنيني من أشهر الأطباق السعودية التي تقدم في المناسبات مع القهوة العربية وتعد من أشهى الأطباق التي يمكنك تقديمها لأسرتك، ولتحضير الحنيني تحتاج إلى مكونات بسيطة وطريقة مضمونة نتعرف عليها بالتفصيل عبر المقال التالي حيث تم تجربة الطريقة أكثر من مرة وكل مرة كانت أفضل من السابقة نظرًا لكونها طريقًا مجربة. طريقة الحنيني الملكي طريقة الحنيني الملكي المقادير 3 أرغفة خبز مقطع مكعبات.

500 جرام عجوة تمر.

3 ملاعق قشطة حامضة.

50 جرام سمسم محمص.

50 جرام فستق حلبي. طريقة التحضير في الكبة نضع الخبز ويطحن حتى يصبح ناعمًا.

في إناء على النار نضع الزبدة وتترك حتى تذوب ثم نضيف إليها مسحوق الخبز ويحمر على نار هادئة لمدة سبع دقائق.

ثم نضيف العجوة ويقلب المزيج جيدًا حتى يمتزج ويقلب لمدة ربع ساعة ثم يرفع عن النار.

نضيف السمسم والقشطة ويقلب جيدًا ثم يصب في القوالب ويقدم ساخنًا ثم يزين بالفستق. طريقة الحنيني بالفرن المقادير ربع كوب تمر سكري مفروم ناعم.

15 حبة تمر منزوعة البذر.

150 جرام دقيق كامل الحبة.

كوب لبن فاتر.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب لبن مجفف.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

5 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

ربع كوب سكر ناعم. طريقة التحضير ينخل الدقيق والحليب البودرة والبيكنج بودر في وعاء.

في إناء آخر نخلط البيض مع السكر حتى يتغير لون الخليط ويذوب السكر.

ثم نضيف الزيت تدريجيًا مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس المزيج.

ثم نضيف معجون التمر واللبن ونصف كمية الزبدة ويخلط المزيج جيدًا.

ثم يضاف الدقيق تدريجيًا ويقلب بهدوء بملعقة خشبية حتى لايخرج الهواء.

تدهن صينية مقاس 22 بالزبدة المذابة وترش بالدقيق ثم ترص حبات التمر فوقها بجوار بعضها.

يصب خليط العجين فوق التمر ويوضع في فرن مسخن سابقًا على درجة حرارة متوسطة.

تترك في الفرن لمدة 35 دقيقة حتى تصبح ذهبية ثم تقدم. طريقة الحنيني القصيمي المقادير 100 جرام تمر منزوع النواة.

225 دقيق.

150 ملل ماء فاتر.

75 جرام زبدة.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

4 ملاعق كبيرة سكر بودرة. طريقة التحضير يعجن الدقيق مع الماء مكونًا عجينة لينة.

نغطي الصاج بورق الزبدة ويقسم العجين إلى دوائر متساوية.

يخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة عشر دقائق.

تترك أرغفة الخبز حتى تبرد ثم تفتت ناعمًا.

في الكبة نفرم التمر مع فتات الخبز ونصف كمية الزبدة والهيل حتى يكون عجينة ناعمة.

في إناء على نار هادئة نضع باقي الزبدة ونضيف إليها خليط التمر وتقلب لمدة 30 دقيقة.

يقدم ساخنًا ويزين بالسكر البودرة. المقاديرطريقة التحضيرطريقة الحنيني بالفرن المقاديرطريقة التحضيرطريقة الحنيني القصيمي المقاديرطريقة التحضير

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