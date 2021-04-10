تخلص من دهون البطن بنصائح بسيطة وبدون وصفات سحرية

دهون البطن أصبحت مشكلة تواجه الرجال والنساء، وخاصة في الآونة الأخيرة، مع انتشار الأطعمة والوجبات السريعة غير الصحية، وميل الناس للجلوس لفترات طويلة، فكل تلك العادات الخاطئة سبب رئيسي لتكون دهون البطن، وتعتبر دهون البطن من أشد أنواع الدهون ضارًا بشكل خاص، حيث تشير الأبحاث إلى وجود روابط قوية بين دهون البطن ومجموعة من الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، ويمكنك قياس دهون البطن لديك عن طريق قياس محيط الخصر بشريط قياس، وعادة فإن القياسات التي تزيد عن 40 بوصة (102 سم) عند الرجال و 35 بوصة (88 سم) عند النساء تندرج تحت مسمى دهون البطن، وإليك مجموعة من النصائح لتساعدك في التخلص من تلك الدهون المزعجة.

نصائح للتخلص من دهن البطن

تحتاج دهون البطن لبعض الوقت للتخلص منها، لكن مع اتباع أسلوب حياة صحي، يمكنك أن تتخلص منها نهائيًا.

تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان

تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتشكل مادة هلامية تساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي، لذلك تساعد على الشعور بالشبع، كما أنها وفقًا للدراسات تساعد في تقليل معدل زيادة دهون البطن بنسبة 3.7%.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة

يتم تكوين الدهون المتحولة عن طريق ضخ الهيدروجين في الدهون غير المشبعة ، مثل زيت فول الصويا، وهذه الدهون ترتبط بمجموعة من الأمراض مثل أمراض القلب ومقاومة الأنسولين وهي أيضًا من أهم أسباب تكون دهون البطن.

تناول حمية غنية بالبروتين

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الهامة للغاية للتحكم في الوزن، حيث يزيد تناول البروتين من إفراز هرمون الشبع PYY ، مما يقلل الشهية ويعزز الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

لا تأكل الكثير من الأطعمة السكرية

يحتوي السكر على الفركتوز ، والذي تم ربطه بالعديد من الأمراض المزمنة عند الإفراط في تناوله، كما أنه يرتبط ارتباط وثيق بتكون دهون البطن، وحتى السكريات الصحية مثل عسل النحل يجب أن نتناولها باعتدال لتجنب تراكم الدهون في الجسم.

مارس التمارين الهوائية

تمارين الكارديو أو التمارين الهوائية من الطرق الفعالة لتحسين الصحة وزيادة حرق السعرات الحرارية، وهي فعالة في تقليل دهون البطن بشكل خاص.

التقليل من الكربوهيدرات

غن تقليل تناول الكربوهيدرات أمر ضروري للتخلص من الدهون الزائدة، ودهون البطن بشكل خاص.

احصل على وقت كافي من النوم

إن النوم مهم جدًا لتنظيم عمليات الجسم الحيوية وتحسين صحتك، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على كمية كافية من النوم، يميلون لاكتساب الوزن بشكل أسرع، وبالطبع يشمل ذلك دهن البطن.

مشروبات تساعد في فقدان دهون البطن

بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي يمكنك أن تعتمد على تناول مشروبات صحية لتحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وهذه المشروبات تشمل:

لا يجب أن تضيف السكر للمشروبات حتى تستفيد من فوائدها.