أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي عشان سحور رمضان كل يوم

تحتار ربات المنزل حول أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي، حيث تُعد الطعمية من الأكلات الأساسية على الإفطار يوميًا، وتتكون من عناصر مختلفة مفيدة لتغذية الجسم ولا يمكن الاستغناء عنها، لذلك من خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل التي يمكن إعداد الطعمية البيتي بها.أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي
تُعد الطعمية من الأكلات الشعبية الأساسية في وجبة الإفطار لكل بيت مصري، ونجد بأنها لا غنى عنها حيث يحبها عدد كبير من الأفراد، وحتى تضمن ربة المنزل نظافة الطعام المُقدم للأسرة يمكنها القيام بها في المنزل، لذلك دعونا نعرض لكم أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي في السطور التالية.مقادير الطعمية
- نصف كيلو من الفول المدشوش المقشر، ويجب أن يكون منقوع طوال الليل.
- أنواع مختلفة من الخضرة مثل الكرات، والجزور الخضراء للبصل الأخضر، وشبت، وبقدونس، وكزبرة.
- 10 فصوص من الثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
- شطة على حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسمر.
- ملعقتين من الكزبرة المطحونة.
- 4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- بصلة حجمها متوسط.
- أولًا قومي بتصفية الماء من الفول، وقومي بغسله وفرمه في الكبة حتى يكون مثل العجين، وضعيه في وعاء.
- قومي بغسل الخضرة والبصل وقطيعهم، وقومي بفرمهم في الكبة مع الثوم والتوابل.
- من ثم قومي بوضع ذلك الخليط على القول، وقومي بضربهم معًا حتى يتم التجانس بينهم، ويمكنك أن تتحكمي في نعومة وخشونة العجينة على حسب الرغبة.
- ضعي العجينة في أكياس واحتفظي بها في الفريزر.
- وقت استخدام العجين قومي بقليها في زيت غزير، ويمكن أن تقومي بوضع القليل من الكزبرة على الوجه حتى تحصلين على طعم الفلافل الجاهزة.
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تحتار ربات المنزل حول أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي، حيث تُعد الطعمية من الأكلات الأساسية على الإفطار يوميًا، وتتكون من عناصر مختلفة مفيدة لتغذية الجسم ولا يمكن الاستغناء عنها، لذلك من خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل التي يمكن إعداد الطعمية البيتي بها.أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي
تُعد الطعمية من الأكلات الشعبية الأساسية في وجبة الإفطار لكل بيت مصري، ونجد بأنها لا غنى عنها حيث يحبها عدد كبير من الأفراد، وحتى تضمن ربة المنزل نظافة الطعام المُقدم للأسرة يمكنها القيام بها في المنزل، لذلك دعونا نعرض لكم أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي في السطور التالية.مقادير الطعمية
- نصف كيلو من الفول المدشوش المقشر، ويجب أن يكون منقوع طوال الليل.
- أنواع مختلفة من الخضرة مثل الكرات، والجزور الخضراء للبصل الأخضر، وشبت، وبقدونس، وكزبرة.
- 10 فصوص من الثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
- شطة على حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسمر.
- ملعقتين من الكزبرة المطحونة.
- 4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- بصلة حجمها متوسط.
- أولًا قومي بتصفية الماء من الفول، وقومي بغسله وفرمه في الكبة حتى يكون مثل العجين، وضعيه في وعاء.
- قومي بغسل الخضرة والبصل وقطيعهم، وقومي بفرمهم في الكبة مع الثوم والتوابل.
- من ثم قومي بوضع ذلك الخليط على القول، وقومي بضربهم معًا حتى يتم التجانس بينهم، ويمكنك أن تتحكمي في نعومة وخشونة العجينة على حسب الرغبة.
- ضعي العجينة في أكياس واحتفظي بها في الفريزر.
- وقت استخدام العجين قومي بقليها في زيت غزير، ويمكن أن تقومي بوضع القليل من الكزبرة على الوجه حتى تحصلين على طعم الفلافل الجاهزة.
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