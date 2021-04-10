أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي عشان سحور رمضان كل يوم

تحتار ربات المنزل حول أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي، حيث تُعد الطعمية من الأكلات الأساسية على الإفطار يوميًا، وتتكون من عناصر مختلفة مفيدة لتغذية الجسم ولا يمكن الاستغناء عنها، لذلك من خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل التي يمكن إعداد الطعمية البيتي بها.

تُعد الطعمية من الأكلات الشعبية الأساسية في وجبة الإفطار لكل بيت مصري، ونجد بأنها لا غنى عنها حيث يحبها عدد كبير من الأفراد، وحتى تضمن ربة المنزل نظافة الطعام المُقدم للأسرة يمكنها القيام بها في المنزل، لذلك دعونا نعرض لكم أفضل طريقة لعمل الطعمية البيتي في السطور التالية.

نصف كيلو من الفول المدشوش المقشر، ويجب أن يكون منقوع طوال الليل.

أنواع مختلفة من الخضرة مثل الكرات، والجزور الخضراء للبصل الأخضر، وشبت، وبقدونس، وكزبرة.

10 فصوص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

شطة على حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقتين من الكزبرة المطحونة.

4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

بصلة حجمها متوسط.