طريقة صبغ الشعر عسلي ذهبي طبيعي ودرجات اللون المناسبة لصاحبات البشرة الحنطية والسمراء

صبغة شعر عسلي ذهبي طبيعي من أكثر ألوان الصبغات التي تود السيدات استخدامها، فالشعر الذهبي من أشهر ألوان الصبغة على الإطلاق، لدرجة أن قديماً ساد اعتقاد بأن صبغ الشعر يقتصر على اللون الأصفر فقط، وعلى الرغم من أن اللون الأصفر يناسب صاحبات البشرة البيضاء فقط، إلا أنه يلائم جميع درجات البشرة بداية من الحنطية وحتى السمراء وذلك عن طريق التحكم في درجة اللون، فالبشرة الحنطية يلائمها صبغة أشقر ذهبي غامق أما صاحبات البشرة السمراء يلائمهم أشقر ذهبي زيتوني.

صبغة شعر عسلي

في السطور التالية سنخبركم عن طريقة صبغ الشعر باللون الذهبي الأشقر أو أي من درجاته، وذلك في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل، وسوف تحصلين على نتيجة باهرة، ولذلك يجب الإلتزام بالخطوات تماماً، حتى تحصلين على الدرجة التي تريدين.

عبوة من الصبغة التي تودين استخدامها، والمناسبة للون شعرك، ونوعه.

عبوة أكسجين لسحب لون الشعر، ويكون تركيزها حوالي 40% إذا كان شعرك داكن، إما إن كان كستنائي أو فاتح يكون التركيز 30%.

ملعقتين من الفازلين.

قبل أن تبدئي في استخدام الصبغة، قومي بغسل شعرك، وتأكدي من عدم وجود أي زيوت عليه، ثم قومي بتمشيط شعرك جيداً واتركيه يجف.

ثم ادهني الفازلين على منبت الشعر من الأمام وعلى أذنيكي حتى لا تتساقط الصبغة على بشرتك، وتتسبب في تلونها.

قومي بتقسيم الشعر إلي أربعة أجزاء أو خمس خصل، حتى تتمكني من الحصول على اللون الذي تودي.

قومي بوضع الصبغة على الشعر باستخدام الفرشاة، ثم افرديها على باقي الشعر بمشط مخصص.

قومي يتغطية رأسك باستخدام كيس بلاستيكي ولا تنسي وضع منشفة على ملابسك كي لا تتلطخ بالصبغة، واتركيها حتى تحصلي على درجة اللون الذي تريديه، ثم اشطفيها جيداً

صبغ الشعر أشقر في المنزلطريقة صبغ الشعر باللّون الأشقر الذهبي

قدمنا لكم طريقة صبغة شعر عسلي ذهبي في المنزل وكذلك الألوان التي تناسب صاحبات البشرة السمراء على اختلاف درجاتها.