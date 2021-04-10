نصائح رائعة لتجنب العطش في نهار رمضان

من المشكلات الهامة التي تواجه العديد من الأشخاص خلال الشهر الكريم هو العطش في نهار رمضان، وخاصة في حال ارتفاع درجات الحرارة أو عند بذل الكثير من المجهود، وسوف نقدم لحضراتكم أهم النصائح من اجل تجنب العطش خلال فترات الصيام، ويمكنكم تفادي تلك المشكلة للفرد للصائم من خلال اتباع تعليمات ونصائح بسيطة للغاية، ويمر الصيام بدون تعب أو مشقة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال خلال، وأن يكون شهر رمضان شاهداً لنا لا علينا، أمين يارب العالمين.

أهم النصائح لتجنب العطش في نهار رمضان

ومن اهم النصائح التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان من اجل عدم الشعور بالعطش، تجنب مشروبات الكافين، حيث أكدت طبيبة التغذية العلاجية الدكتورة نجوى فؤاد من خلال تصريحات صحفية أن مشكلة الشعور بالعطش في نهار رمضان، قد ترجع لعدد من الأسباب والتي من أهمها:

ارتفاع درجات الحرارة.

العمل الميداني القوي والمرهق.

تناول بعض الأطعمة المالحة والمخللات وكذلك البهارات الحارة مما يؤدي للإحساس بالعطش بسبب الصوديوم التي تحتوي عليه.

إكثار الصائم من تناول الحلويات خلال الفترة ما بين السحور والإفطار.

تناول المنبهات خلال فترة السحور والتي بها نسبة من الكافين مثل الشاي والقهوة، لأنها تعمل على در البول.

تجنب أشعة الشمس من أجل تعزيز رطوبة الجسم، حيث أنه يجب الاستفادة من التكيف في حال قيادة السيارة، أو خلال التواجد في المنزل من أجل تعويض الجسم عن السوائل، كما أنه يُنصح بتناول الفواكهة الغمية بالبوتاسيوم مثل التمر والموز والمشمش المجفف، لأنها تمنع الشعور بالعطش في رمضان، كما يمكنك تناول سلطة الفواكه بدون سكر، وتناول السلطة الخضراء والفواكهة التي تحتوي على الكثير من الماء، كما نصحت طبية التغذية بضرورة تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في السحور والإفطار، لأنه يمد الجسم بالطاقة الإيجابية ويُساعد على الهضم، كما أنه يُقاوم الجوع والعطش في نهار رمضان