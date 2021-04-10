طريقة عمل عجينة الحليب للبيتزا وأفكار عصرية لحشوة مفضلة لجميع أفراد الأسرة

تعتبر البيتزا من أفضل الوصفات التي يحبها جميع الأفراد وخصوصاً الأطفال، مما يجعلها أهم وجبة على الإطلاق يتم تقديمها لجميه أفراد الأسرة، ولكن لا تحبذها الأمهات لأنها تحتوي على المعجنات التي يصعب هضمها من قبل الأطفال، ولذلك نقدم لكم اليوم وضفة عجينة الحليب للبيتزا التي تجعل من العجينة شيء غني ومفيد ويحتوي على مكونات غذائية فعالة للطفل، وتمده بالعصارة اللازمة لنموه، ومن هنا نقدم إليكم طريقة تحضير تلك العجينة المغذية للغاية، بالأسرار التي تجعل منها مثل المحلات بالضبط. طريقة عمل عجينة الحليب للبيتزا طريقة عمل عجينة الحليب للبيتزا المكونات 5 كوب من الدقيق الأبيض.

1/4 كوب من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

1/4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الماء الدافيء.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. طريقة التحضير في وعاء العجن نقوم بتقليب ملعقة من السكر مع كوب من الماء والخميرة، ونتركهم جانباً حتى يتفاعلوا وتبدأ في ظهور الفقاعات أعلى السطح. نقوم بإضافة كوبين من الدقيق والتقليب جيداً وتركها حتى يتضاعف حجمها. نبدأ بتقليب جميع المكونات السائلة وإضافتها إلى المزيج، وبعدها إضافة جميع المكونات الجافة. نبدأ بعجن كافة المكونات سوياً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تمتزج جيداً. تترك مغلفة جانباً حتى تختمر وتصبح جاهزة للاستخدام. طريقة عمل صلصلة البيتزا الإيطالية طريقة عمل صلصلة البيتزا الإيطالية المكونات 1 ملعقة من الزبدة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الرومي الأخضر.

1/2 كيلو من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

1 ملعقة من السكر.

1 ملعقة من الملح.

ملعقة من الريحان.

ملعقة من الزعتر.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة حسب الرغبة. طريقة التحضير في مقلاة على النار نقوم بتشويح الثوم مع زيت الزيتون والزبدة. بمجرد أن يصبح لونه ذهبي نقوم بإضافة عصير الطماطم والصلصة. نبدأ بإضافة جميع التوابل وتترك على نار هادئة حتى تتكثف ويصبح قوامها ثقيل. الوسوم

تعتبر البيتزا من أفضل الوصفات التي يحبها جميع الأفراد وخصوصاً الأطفال، مما يجعلها أهم وجبة على الإطلاق يتم تقديمها لجميه أفراد الأسرة، ولكن لا تحبذها الأمهات لأنها تحتوي على المعجنات التي يصعب هضمها من قبل الأطفال، ولذلك نقدم لكم اليوم وضفة عجينة الحليب للبيتزا التي تجعل من العجينة شيء غني ومفيد ويحتوي على مكونات غذائية فعالة للطفل، وتمده بالعصارة اللازمة لنموه، ومن هنا نقدم إليكم طريقة تحضير تلك العجينة المغذية للغاية، بالأسرار التي تجعل منها مثل المحلات بالضبط. طريقة عمل عجينة الحليب للبيتزا طريقة عمل عجينة الحليب للبيتزا المكونات 5 كوب من الدقيق الأبيض.

1/4 كوب من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

1/4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الماء الدافيء.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. طريقة التحضير في وعاء العجن نقوم بتقليب ملعقة من السكر مع كوب من الماء والخميرة، ونتركهم جانباً حتى يتفاعلوا وتبدأ في ظهور الفقاعات أعلى السطح. نقوم بإضافة كوبين من الدقيق والتقليب جيداً وتركها حتى يتضاعف حجمها. نبدأ بتقليب جميع المكونات السائلة وإضافتها إلى المزيج، وبعدها إضافة جميع المكونات الجافة. نبدأ بعجن كافة المكونات سوياً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تمتزج جيداً. تترك مغلفة جانباً حتى تختمر وتصبح جاهزة للاستخدام. طريقة عمل صلصلة البيتزا الإيطالية طريقة عمل صلصلة البيتزا الإيطالية المكونات 1 ملعقة من الزبدة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الرومي الأخضر.

1/2 كيلو من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

1 ملعقة من السكر.

1 ملعقة من الملح.

ملعقة من الريحان.

ملعقة من الزعتر.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة حسب الرغبة. طريقة التحضير في مقلاة على النار نقوم بتشويح الثوم مع زيت الزيتون والزبدة. بمجرد أن يصبح لونه ذهبي نقوم بإضافة عصير الطماطم والصلصة. نبدأ بإضافة جميع التوابل وتترك على نار هادئة حتى تتكثف ويصبح قوامها ثقيل.

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