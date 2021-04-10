أسهل طرق عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بمناسبة حلول شهر رمضان

السمبوسة باللحمة المفرومة ، من الوجبات الخفيفة على المعدة وهى مناسبة جداً للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ويقبل على تناولها كل الشعوب العربية، لأنها تحتوي على سيد الطعام وهو اللحم، ويحبها الأطفال وكل أفراد الأسرة، لأنها لذيذة الطعم، ولها حشوات عديدة فيمكن حشوها بالخضار المسلوق، أو الدجاج المتبل المفروم، أو اللحمة المفرومة، ويمكن حشوها بالجبنة بكافة أنواعها، ولها طرق كثيرة في عملية التحضير، وهى عبارة عن عجينة رقيقة السمك، وتتوفر في أغلب المحلات وتكلفتها بسيطة، ويمكن تحضير العجينة بالمنزل بأبسط الخطوات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة في المنزل تجهيزاً لشهر رمضان المبارك. مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة تحتوي على عدة مكونات بسيطة وهى كالآتي:- كيلو واحد من رقائق السمبوسة الجاهزة. نصف كيلو لحمة مفرومة. حبة من البصل المفروم الناعم. نصف كيلو بازيلاء وجزر مقطع إلى مكعبات تكون صغيرة الحجم. عدد 1 ملعقة صغيرة ملح. رشة فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة بالمنزل بأبسط الخطوات وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء للقلي يكون صغير الحجم، ونضعه على نار تكون متوسطة الحرارة، ثم نقوم بإضافة القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً، ثم نضع البصل ونقلبه حتى يزبل.

نضع اللحمة المفرومة على البصل ونستمر في التقليب حتى تستوي تماماً.

نقوم بوضع الجزر المقطع والبازيلاء على اللحمة، مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يزبل الخليط وينضج تماماً.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة مع التقليب.

نترك الخليط بعض الوقت، ثم نقوم بإطفاء النار من تحته.

نقوم بفرد شرائح السمبوسة في صينية واسعة، ونحشوها باللحمة المفرومة والبازيلاء.

نحضر مقلاة متوسطة الحجم على أن تكون عميقة الحواف، ثم نضع بها كمية من زيت نباتي عزير على نار متوسطة، ونترك الزيت حتى يسخن تماماً، ثم نقوم بوضع قطع السمبوسة بالمقلاة ونستمر في التقليب من كل الجوانب حتى تنضج وتتحمر.

بالمقلاة ونستمر في التقليب من كل الجوانب حتى تنضج وتتحمر. نقوم بإخراجها من الزيت، ونضعها على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت تماماً. فوائد السمبوسة باللحمة المفرومة تحتوي على العديد من العناصر العذائية التي يحتاجها الجسم وهى كالتالي:- تعتبر اللحمة مصدر هام للبروتينات وفيتامين ب 12، الذي يعمل على تكوين كرات الدم الحمراء. تحتوي على الزنك الذي يقوي الجهاز المناعي للجسم. تعمل البروتينات التي توجد باللحم على بناء الجسم وتمده بالطاقة التي يحتاجها. يحتوي اللحم المفروم على سعرات حرارية كبيرة لاحتوائه على الدهون. الوسوم

السمبوسة باللحمة المفرومة ، من الوجبات الخفيفة على المعدة وهى مناسبة جداً للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ويقبل على تناولها كل الشعوب العربية، لأنها تحتوي على سيد الطعام وهو اللحم، ويحبها الأطفال وكل أفراد الأسرة، لأنها لذيذة الطعم، ولها حشوات عديدة فيمكن حشوها بالخضار المسلوق، أو الدجاج المتبل المفروم، أو اللحمة المفرومة، ويمكن حشوها بالجبنة بكافة أنواعها، ولها طرق كثيرة في عملية التحضير، وهى عبارة عن عجينة رقيقة السمك، وتتوفر في أغلب المحلات وتكلفتها بسيطة، ويمكن تحضير العجينة بالمنزل بأبسط الخطوات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة في المنزل تجهيزاً لشهر رمضان المبارك. مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة تحتوي على عدة مكونات بسيطة وهى كالآتي:- كيلو واحد من رقائق السمبوسة الجاهزة. نصف كيلو لحمة مفرومة. حبة من البصل المفروم الناعم. نصف كيلو بازيلاء وجزر مقطع إلى مكعبات تكون صغيرة الحجم. عدد 1 ملعقة صغيرة ملح. رشة فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة بالمنزل بأبسط الخطوات وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء للقلي يكون صغير الحجم، ونضعه على نار تكون متوسطة الحرارة، ثم نقوم بإضافة القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً، ثم نضع البصل ونقلبه حتى يزبل.

نضع اللحمة المفرومة على البصل ونستمر في التقليب حتى تستوي تماماً.

نقوم بوضع الجزر المقطع والبازيلاء على اللحمة، مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يزبل الخليط وينضج تماماً.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة مع التقليب.

نترك الخليط بعض الوقت، ثم نقوم بإطفاء النار من تحته.

نقوم بفرد شرائح السمبوسة في صينية واسعة، ونحشوها باللحمة المفرومة والبازيلاء.

نحضر مقلاة متوسطة الحجم على أن تكون عميقة الحواف، ثم نضع بها كمية من زيت نباتي عزير على نار متوسطة، ونترك الزيت حتى يسخن تماماً، ثم نقوم بوضع قطع السمبوسة بالمقلاة ونستمر في التقليب من كل الجوانب حتى تنضج وتتحمر.

بالمقلاة ونستمر في التقليب من كل الجوانب حتى تنضج وتتحمر. نقوم بإخراجها من الزيت، ونضعها على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت تماماً. فوائد السمبوسة باللحمة المفرومة تحتوي على العديد من العناصر العذائية التي يحتاجها الجسم وهى كالتالي:- تعتبر اللحمة مصدر هام للبروتينات وفيتامين ب 12، الذي يعمل على تكوين كرات الدم الحمراء. تحتوي على الزنك الذي يقوي الجهاز المناعي للجسم. تعمل البروتينات التي توجد باللحم على بناء الجسم وتمده بالطاقة التي يحتاجها. يحتوي اللحم المفروم على سعرات حرارية كبيرة لاحتوائه على الدهون.

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