بيتزا البطاطس طعم جديد الأحدث علي الإطلاق الإعداد في أقل من 7 دقائق

قد يندهش عشاق البيتزا عند السماع عن هذا النوع الجديد من البيتزا، وكذلك العديد من الأشخاص حول العالم قد تكون بيتزا البطاطس نوع جديد لم يتذوقة إلا القليل جدا من الأفراد أو لم يتذوقة أحد قط، البيتزا المعتادة يتم فيها عجن الدقيق ببعض المكونات ووضع الحشوة المحبوبة ولاكن هذا النوع مختلف تمام، قد يفضلة عشاق البطاطس ومحبي تناول أنواع جديدة من الطعام، ويتميز باحتواءة علي عناصر غذائية متزنة واللوان تجذب العين وتلفت النظر لتذوقها.

مكونات بيتزا البطاطس

قد تكون أول مرة تسمع بها عن هذا النوع من البيتزا ولاكن فور تذوقها وإعدادها سوف تكون إدمان، بيتزا البطاطس تحتوي علي خضراوات ودهون قليلة جدا ولا يتم فيها إستخدام الدقيق لذلك تصنف علي إنها صحية أكثر من البيتزا العادية، واليكم المكونات

بطاطس مسلوقة ومقعة شرائحة دائرية سميكة قليلا أو مهروسة حسب الرغبة.

فلفل الوان.

طماطم.

٤ بيضة.

زيتون مقطع.

جبنة رومي.

جبنة شيدر.

جبنة موزريلا.

ملح وفلفل أسمر وكمون.

خطوات إعداد بيتزا البطاطس

يتم إعداد بيتزا البطاطس في أقل من 7 دقائق، ويمكن تناولها في الفطور لتمنحك الطاقة طوال اليوم وكذلك الغداء أو العشاء وقيمتها الغذائية عالية جدا اليكم خطوات إعداد بيتزا البطاطس

في طاسة تيفال يتم وضع قطعة من السمن البلدي، يتم وضع شرائح البطاطس المقطعة ثم الفلفل والطماطم وتترك لدة 2 دقيقة ثم نضع البيض ويتم رش القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون.

يتم وضع الجبن المشكلة علي الوجة وتترك لمدة 2 دقيقة من الممكن إن تدخل الفرن ليحمر الوجة تحت الشواية لمدة 2 دقيقة فقط.

يتم تناولها باستخدام الملعقة ويمكن إن تأكل مع الخبز في حالة الرغبة لذلك.

بيتزا البطاطس نوع جديد جدا ومختلف تعدة والدتي بأستمرار لتميزة بفوائد كبيرة واحتواءة علي العديد من الخضراوات، وقد يحصل علي شهرة واسعة مثل البيتزا العادية يوما ما.

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بيتزا البطاطس بدون دقيق

ولعدم إستخدام الدقيق عند إعداد وتجهيز بيتزا البطاطس نقل البيتزا الي كونها صحية ومغذية، حيث إن الدقيق له العديد من العيوب علي الصحة وعند إستبدالة بالبطاطس يصبح مفيد ومغذي، حيث البطاطس علي نشويات نافعة ومفيدة للجسم وتمنحة الطاقة والحيوية ولا تزيد الوزن مثل الدقيق وهو الأمر الذي يميزها عن غيرها.