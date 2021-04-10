تكثيف الرموش في ثلاث أيام بمكونات طبيعية في البيت

تكثيف الرموش في ثلاث أيام من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات وبشكل خاص لأن الرموش تضيف الجاذبية على وجه السيدات، حيث أن الرموش الطويلة تمنح سحر جذاب للسيدات لذلك تبحث الكثيرات منهن عن الطرق الطبيعية التي من خلالها يمكن تطويل الرموش وتكثيفها، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح الطرق المتميزة لتكثيف الرموش في ثلاث أيام فقط.

تكثيف الرموش في ثلاث أيام

يمكن استخدام العديد من الوصفات من أجل تكثيف الرموش في ثلاث أيام فقط، وذلك من خلال الوصفات المتميزة، وذلك مثل وصفة زيت الخروع وهلام الصبار أو وصفات زيت الزيتون أو الوصفات الأخرى المتعددة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة زيت اللوز النقي.

يتم خلط كمية العسل مع زيت اللوز جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ثم يوضع الخليط على الرموش من الجذور وحتى الأطراف من خلال استخدام فرشاة الماسكارا، ولكن يشترط أن تكون نظيفة.

يتم وضع هذا الخليط يوميًا كل مساء قبل النوم، وبعد ثلاث أيام سوف تبدأ نتائج هذه الوصفة في الظهور.

وصفة العسل الأبيض وزيت اللوز لتكثيف الرموش المكوناتطريقة التحضيروصفة زيت الخروع لتكثيف الرموش في ثلاث أيام

زيت الخروع مع الصبار من الخلطات التي يمكن استخدامها من أجل منح الرموش المواد الغذائية التي تحتاجها وتكثيف الرموش بشكل فوري.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ملعقة كبيرة هلام الصبار أو الالوفيرا.

خلط زيت الخروع مع الالوفيرا حتى تتجانس المكونات جيدًا.

يتم وضع الخليط في زجاجة صغيرة وغلقها بإحكام ويجب أن تكون نظيفة.

يتم وضع الخليط على الرموش باستخدام فرشاة الماسكارا.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين يوميًا.

المكوناتطريقة التحضيرخلطة زيت الزيتون لتكثيف الرموش

يمكن استخدام زيت الزيتون من أجل تكثيف الرموش وذلك من خلال استخدامه، حيث أنه يمد الرموش بالعناصر الضرورية التي تحتاجها وذلك من خلال استخدام خلطة الزيتون.

ثمرة ليمون طازجة.

عدد قطرات من زيت الزيتون.

يتم تقشير الليمون والاحتفاظ بالقشر من أجل استخدامها في الوصفة.

نقع قشر الليمون في زيت الزيتون وذلك لمدة ليلة كاملة.

يتم خلط زيت الزيتون مع القشرة، ويتم بعدها وضعه في زجاجة صغيرة.

يتم وضع هذا الخليط على الرموش لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا

المكوناتطريقة التحضير