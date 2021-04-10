كيفية عمل عجينه القطايف ، العديد من النساء تحتار ما هي قائمة الحلويات طوال شهر رمضان و في نفس الوقت تختار أسهل الوصفات وأوفرها وتعتبر القطايف من أساسيات قائمة الحلويات خلال شهر رمضان وهى معروفة بانها تزين سفرة رمضان والجميع يفضلها و معروفة بسهولتها ومعروفة إنها لذيذة وموفرة وطعمها لذيذ لذلك تتهافت جميع البيوت في تعلم كيفية عمل عجينه القطايف.

كيفية عمل عجينه القطايف

ويوجد العديد من الحلويات المشهورة في شهر رمضان الكريم والمعروفة في قائمة وسهلة ويمكن تصنعها في المنزل مثل رموش الست وغيرها من الحلويات السهلة الرمضانية التي يمكن تصنيعها ب4 مكونات فقط.

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

2كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من لبن البودر.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

رشه من الزيت.

قومى بإحضار الخلاط الخاص بكى وقومى بوضع 2 كوب من الدقيق وعليهم 2 كوب إلا ربع من الماء الدافئ وعليهم رشه ملح وعليهم ملعقة صغيرة من لبن البودر وملعقة صغيرة من السكر وفوقهم ملعقة صغيرة خميرة و قومى بخلطهم سويا لتحصلي على قوام مثل عجينه الكريب.

ثم قومى بإحضار الطاسة التيفال الخاصة بكى وقومى بتسخينها على نار منخفضة وقومى بوضع رشه الزيت في أول مرة فقط ولا تكرري أضافه الزيت في كل مرة تضع الخليط ثم قومى بوضع الخليط في الطاسة بالحجم المتوسط وليس الكبير أو الصغير واتركيها قليلا جدا حتى تستطيعي أن ترى فقاعت صغيرة على كامل سطح الخليط وكذلك تكون تم استوائها وارفعيها سريعا من الطاسة وتلاحظي أن ظهرها الملامس للطاسة اصبح لونه ذهبي وهو المطلوب وقومى بوضع الخليط مرة أخرى لحتي ينتهى الخليط لديكي.

واتركيهم حتى يبردوا ولا تضيعيهم فوق بعض عند جمعهم من الطاسة اتركيهم منفردين ولا تضعيهم فوق بعض لإنهم سوف يلزقوا في بعض.

إذا أردتي أن تقومي بتخزينهم قومى بلفهم بفوطة نظيفة أوكيس نظيف وضعيهم في الثلاجة أو الفريزر وعند الاستخدام قومى بإخراجها واتركيها قليلا لتفك.

وإليك طريقة حشو القطايف بأسهل طريقة.

خطوات التحضير

وتمتعي بأفضل طريقة كيفية عمل عجينه القطايف في المنزل بأسهل المكونات وبدون تكلفه وقومى بتحضير أشهى الوصفات سواء عن طريق التحمير أو إضافة الشكولات واليكم أيضاً مشروبات رمضانية.