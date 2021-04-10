كيفية عمل مشروبات رمضانية مثل الخروب والدوم بأرخص وافضل الطرق و أسهلها

كيفية عمل مشروبات رمضانية ، العديد من البيوت في شهر رمضان الفضيل تفضل أن تفطر على المشروبات الرمضانية فهي مهمة للجسم لتعويض الجسم عن نسبة السوائل الذي فقدها الجسم طوال الصيام ولكن عندما تقوم بشراءه من البائعين لا يكون بنفس مذاق المصنع في البيت وانضف ومركز اكثر والطعم بدون ألوان صناعية وطعم الخروب الأصلي ولذلك نقدم لكى طريقة كيفية عمل مشروبات رمضانية.

كيفية عمل مشروبات رمضانية مثل الخروب والدوم

ويوجد العديد من المشروبات رمضانية جديدة وغير تقليدية يحبها الجيل الجديد لحتي لا تعانى مع أبناؤك وقومى بصنعهم لأولادك حتى يجربوا وتكون مشروبات امنه ولكى يستطيعون أن يتموا صيامهم بأمان.

مكونات مشروب الخروب:

3 أكواب من السكر أو حسب الرغبة ويفضل تقليل السكر للحفاظ على رشاقتك.

وإليك مشروبات للتخسيس والتخلص من الكرش نهائيا ؛لحتي تحافظي على رشاقتك ولكى تستعدى للعيد بكامل أناقتك.

ونقوم بتذكيرك بأهمية الحفاظ على رشاقتك خلال شهر رمضان وأن تسيطري على شهيتك وتسدى شهيتك؛لان من المشهور أن النساء من الممكن أن تزداد في الوزن وإليك وصفة لسد الشهية.

نصف كيلو من الخروب المقطع.

6اكواب من الماء المفلتر.

قومى بإحضار وعاء وضعيه على النار واجعلي النار متوسطة الاشتعال حتى يسخن ثم قومى بوضع 3 أكواب من السكر أو حسب الرغبة و يفضل أن تقللي السكر ؛ لحتي تحافظي على رشاقتك و خصوصا أن السكر مضر بالصحة و2نصف كيلو من الخروب المقطع معا في الوعاء ما يسمى بعملية الكرملة.

لحتي تحافظي على رشاقتك و خصوصا أن السكر مضر بالصحة و2نصف كيلو من الخروب المقطع معا في الوعاء ما يسمى بعملية الكرملة. اتركيهم لحتي يذوب السكر ولكن لا تنتظري حتى يحترق السكر فسوف تتحول إلى الطعم المر ويصبح محروق ولن تنالي النتيجة المرجوة.

قومى بوضع الماء على الخليط واتركيهم على النار حتى يتجانسوا ويذبل قطع الخروب و يصبح عصير و ينزل عصارته في الماء.

اتركيه لحتي يبرد ثم صفيه وقومى بوضع المشروب في الإناء وقومى بوضع ثلج فيه ثم قومى بصبه في الكوبيات قبل الأذان و استمتعي به وذوقي الطعم الأصلي للخروب .

طريقة تحضير الدوم بنفس طريقة الخروب ولكن بتبديل مقدار الخروب بمقدار الدوم.

طريقة تحضير المشروب

وهكذا قدمنا طريقة كيفية عمل مشروبات رمضانية؛لكى تستمتعي بها أنتي وعائلتك أثناء رمضان وتلتفي حولها وتقومي بأحسن الأجواء الرمضانية.