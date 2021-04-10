طريقة عمل القطايف، من أشهر الحلويات العربية ومن أهم طقوس شهر رمضان الكريم، بشكل هلال نسبة لهلال رمضان، بعجينة بسيطة، ألذ قطايف طعم رائع وشكل مبهر لون ذهبي وقوام مضبوط، ستحضريها في البيت، في المقالة نقدم طريقة عمل القطايف حلويات رمضان بحشوة لذيذة ومكونات سهلة.

طريقة عمل القطايف

سنقوم بتقديم تحضير القطايف، ولكن أولاً سنقوم بإعداد شربات القطايف، حتى نتركها تثقل عند إنزال القطايف بها إليك مكونات شربات القطايف:

2 كوب سكر.

كوب ماء.

شريحة ليمون.

في حلة أضيفي 2 كوب من السكر، كوب ماء، وشريحة ليمون، علي النار قومي بالتقليب من منتصف الحلة بدون لمس الجوانب، وعند الغليان أوقفي التقليب وهدئي النار إلي درجة متوسطة واتركيه يغلي10دقائق، ثم قومي بإطفاء النار وصبي شربات القطايف في وعاء واتركيه يبرد تماماً، ونقوم تحضير عجينة القطايف.

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة حليب باودر.

ملعقة صغيرة خميرة.

نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

كوب +3/4كوب ماء دافئ.

مكونات عجينة القطايفطريقة تحضير القطايف

أضيفي الدقيق والمواد الجافة معاً وقومي بتقليبهم، ثم أضيفي الماء بالتدريج أثناء التقليب بالمضرب اليدوي، حتى يتكون خليط سائل بدون كتل، ثم قومي بتغطية القطايف واتركيها تخمر من 45 دقيقة إلي ساعة في مكان دافئ مظلم؛ لنقوم بتحضير حشوة القطايف.

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1/3 كوب بندق محمص.

1/3 كوب عين جمل.

1/3 كوب زبيب.

ملعقة من الزبدة.

أضيفي المكونات في الطبق ووزعي إليهم الزبدة ويمكنك إضافة ملعقة من السكر علي الحشوة حسب الرغبة. في طاسة علي النار هادئة، امسحيها بالزيت، وأضيفي عجينة القطايف بشكل دائري، وبعد ظهور فقاعات علي الوش ارفعيها من علي النار، مثل البان كيك وهكذا حتى تنتهي من الكمية. ثم أضيفي ملعقة من المكسرات داخل عجينة القطايف، وتأكدي من غلق العجينة بشكل جيد علي شكل هلال. أو يمكنك قلي القطايف بعد غلقها علي شكل قرطاس، وحشوها بالنوتيلا أو القشطة ( إليك طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية في البيت). في زيت يت غزير ساخن بدرجة متوسطة، أضيفي القطايف في الزيت وقومي بتقليبها حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم فور خروجها من الزيت، أضيفيها في الشربات، ثم قومي بنقلها في مصفاه حتى تتصفي من باقي الشربات والزيت. ثم ضعيها علي شبكة، وقومي بحشو المتبقي من القطايف بالطريقة المفضلة لديك، للحصول علي أفضل طريقة عمل القطايف.

حشوة القطايف