كيفية عمل مهلبية قمر الدين في المنزل بقوام مناسب وبأسهل الطرق

كيفية عمل مهلبية قمر الدين ، تسعى العديد من النساء في شهر رمضان الكريم لتقديم أشهي المأكولات والوصفات الممتازة ذو الطعم الممتاز لتقدمها للعائلة على الإفطار ولتتجمع عليها العائلة وتلتف حولها ولتقدم لهم أشهي فطار بعد يوم صيام وتعب وليستطيعوا أن يكملوا بقيت اليوم والقيام بصلاة التراويح و لذلك نقدم لكى كيفية عمل مهلبية قمر الدين لتقدميها لعائلتك وهي طريقة سهلة لا تتعبك أو ترهقك أو تأخذ من وقتك طوال نهار الصيام ومهلبية قمر الدين تعتبر من الحلى الخفيف الذي لا يزيد من السعرات الحرارية بطريقة هائلة.

كيفية عمل مهلبية قمر الدين

معروفة بانها من اشهي الحلويات واكثر ما يعطى طاقة بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم وإليك إمساكية رمضان 2021 ؛لمساعدتك في تهيئه وقتك وتنظيم أيامك في رمضان ،ومهلبية قمر الدين لا تزيد من السعرات الحرارية فيساعدك في السيطرة على وزنك وفي نفس الوقت لا تقوم بزيادة شهوة الحلى لديك و للسيطرة عليها في رمضان إليك الحل السحري لسد الشهية وإليك طريقة لعمل فانوس رمضان في المنزل بأقل الأسعار والتكلفة وبعيدا عن ذلك لإشغال وتعليم أولادك وتغذية للروح العائلية.

المكونات:

3 قطع كبار من قمر الدين.

كوب من السكر ويمكن حسب الرغبة سواء بالزيادة أو النقصان.

باكو من النشا.

نص حله ملؤها ماء.

زبيب حسب الرغبة.

جوز هند حسب الرغبة.

فستق حسب الرغبة.

قومى بوضع حلة بها ماء لنصف الحلة على النار وقومى بتسخين المياه وضعي 3 قطع كبار من قمر الدين بالماء وانتظري حتى يسيح قمر الدين بالماء ويختلط قم قومى بوضع كوب من السكر أو حسب رغبتك ويمكن أزادته إذا أردتي بعد ذلك ثم قومى بالتقليب حتى يذوب السكر تماما وانتظري قليلا حتى يغلى الماء و السكر وقمر الدين أي انتظري لمرحلة الغليان.

ثم قومى بإحضار كوب من الماء وضعي به باكو النشا و قومى بالتقليب ليتجانس الماء و النشا سوية وعندما تلاحظي غليان الماء وقمر الدين والسكر قومى بوضع الخليط من النشا والماء فوقهم وقومى بالتقليب جيد وبشكل متواصل حتى يتماسك القوام وهكذا تحول الخليط إلى مهلبية قمر الدين .

. ثم قومى بإطفاء النار واتركي الخليط ليبرد قليلا ثم اسكبيه في الكؤوس الصغيرة وقومى بتزينه ورش الزبيب وجوز الهند والفستق حسب الرغبة فوق المهلبية وقومى بوضع الكؤوس في الثلاجة وانتظري ساعتين وتذوقيها وبالهناء والشفاء على قلبك يا سيدتي الحميلة وعلى عائلتك.

خطوات التحضير

وهكذا قدمنا لكى كيفية عمل مهلبية قمر الدين في المنزل بقوام مناسب وبأسهل الطرق.