طريقة عمل صينية السمك بالطحينة بطعم مختلف وشكل لذيذ مثل المطاعم

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تعد صينية السمك بالطحينة من المأكولات البحرية اللذيذة، وهو من الوجبات الصحية والمفيدة لبناء الجسم والحصول على مناعة قوية وينصح الأطباء بتناوله على الدوام، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة لتحضيرها بطريقة شهية ولذيذة لكي لعائلتك، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، ويوجد الأسماك أنواع كثيرة ووصفات كثيرة لعمله وهنا سوف نقدمها بشكل مختلف وطعم رائع، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل صينية السمك بالطحينة في المنزل.مقادير عمل صينية السمك بالطحينة
تحتوي صينية السمك بالطحينة على مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو سمك فيليه.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ٢ حبات من البصل مقطع حلقات.
- كوب من الطحينة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الكمون.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
سوف نقدم طريقة بسيطة ومختلفة لعمل صينية السمك بالطحينة في البيت هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نغسل السمك جيداً بالماء والملح والليمون، بعد ذلك نتبل السمك بالليمون والملح والفلفل والكمون والثوم.
- نحضر الجريل ونقوم بتسخينه على النار مع إضافة ملعقة من الزيت ونشوي السمك.
- بعد ذلك نحضر طاسة ونضع ملعقة من الزيت ونشوح البصل ثم نضع عليها السمك.
- ثم نحضر كوب الطحينة ونضعها في وعاء عميق بعد ذلك نضيف الخل ونضرب بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الماء والفلفل والبقدونس والكمون والملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نسكب الطحينة على السمك ونضعها بالفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج.
- بعد ذلك نخرجها وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض وسلطة الخضراوات وبالهنا والشفاء.
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تعد صينية السمك بالطحينة من المأكولات البحرية اللذيذة، وهو من الوجبات الصحية والمفيدة لبناء الجسم والحصول على مناعة قوية وينصح الأطباء بتناوله على الدوام، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة لتحضيرها بطريقة شهية ولذيذة لكي لعائلتك، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، ويوجد الأسماك أنواع كثيرة ووصفات كثيرة لعمله وهنا سوف نقدمها بشكل مختلف وطعم رائع، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل صينية السمك بالطحينة في المنزل.مقادير عمل صينية السمك بالطحينة
تحتوي صينية السمك بالطحينة على مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو سمك فيليه.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ٢ حبات من البصل مقطع حلقات.
- كوب من الطحينة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الكمون.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
سوف نقدم طريقة بسيطة ومختلفة لعمل صينية السمك بالطحينة في البيت هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نغسل السمك جيداً بالماء والملح والليمون، بعد ذلك نتبل السمك بالليمون والملح والفلفل والكمون والثوم.
- نحضر الجريل ونقوم بتسخينه على النار مع إضافة ملعقة من الزيت ونشوي السمك.
- بعد ذلك نحضر طاسة ونضع ملعقة من الزيت ونشوح البصل ثم نضع عليها السمك.
- ثم نحضر كوب الطحينة ونضعها في وعاء عميق بعد ذلك نضيف الخل ونضرب بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الماء والفلفل والبقدونس والكمون والملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نسكب الطحينة على السمك ونضعها بالفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج.
- بعد ذلك نخرجها وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض وسلطة الخضراوات وبالهنا والشفاء.
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