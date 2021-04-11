سر طول وكثافة شعر الهنديات بزيت ترشوب الهندي لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

تستخدم الكثير من السيدات الزيت في وصفات تطويل وانبات الشعر حيث تعتمد الزيوت الطبيعية على الكثير من الفوائد الهامة التي تساعد على تطويل ونمو الشعر وتكثيفه، ولقد لجأ الكثير من النساء الى الخلطات والوصفات الطبيعية لمعالجة الشعر خاصة بعد فشل العلاج الكيماوى حيث أن الدراسات أثبتت كثرة استخدام المواد الكيماوية يضعف فروة الرأس.

زيت الترشوب الهندي لاطالة وتكثيف الشعر

يحتوي زيت ترشوب الهندي بمجموعة من الزيوت الطبيعية والتي ليس لها ضرر على الشعر، فهي تعالج جميع مشاكل الشعر، بالإضافة إلي تطويل وتكثيف الشعر بسرعة وبدون توقف، ومن أهم الزيوت التي توجد في زيت الترشوب هو زيت السمسم وجوز الهند وبعض الزيوت الأخري.

المكونات

زيت الترشوب الهندى.

بيضه.

ماء ورد.

موزة.

جرجير.

طريقة التحضير

نحضر خلاط ونقوم بوضع البيضة فيه ثم بعد ذلك الجرجير الطازج ثم بعد ذلك موزة مقشرة وأربع معالق من ماء الورد.

نقوم بخلط المكونات جميعا في الخلاط حتى تصبح مزيجا واحدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيتها ونزيل الشوائب.

ثم بعد ذلك نضيف خمس معالق من زيت الترشوب الهندى ونقوم بتقليبه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيعها على فروة الرأس والشعر وبعد ذلك نقوم بوضع بونيه.

بفوطه مبلله بالماء الدافئ فوق البونيه.

نتركها لمدة ساعتين وبعد ذلك نقوم بفرك فروة الرأس بحركات دائريه.

ثم بعد ذلك نقوم بشطفها بالماء.

حمام زيت الترشوب الهندي لاطالة الشعر

مكونات الوصفة:

زيت الترشوب الهندى.

فوطه.

بونيه.

سيشوار.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونقوم بوضع كمية كافية من زيت الترشوب الهندى حسب طول الشعر وكثافته.

بعد ذلك نقوم بوضع الزيت على فروة الرأس بحركات دائريه حيث تعزز تلك الحركات الاستفادة بكثرة من الزيت.

وبعد ذلك نقوم بوضع بونيه على الرأس وبعد ذلك نقوم بوضع فوطه مبلوله بالماء الدافئ على البونيه.

نحضر السيشوار ونقوم بتشغيله على الفوطة فوق الرأس.

بعد ذلك نترك الماسك على الرأس لكى تستفيد الشعر وفروة الرأس بزيت الترشوب الهندى لاطالة الشعر.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر بعد مرور ساعتين على وضع الزيت.

من المعروف أن الزيوت الطبيعية من أكثر ما يفيد ويغذي الشعر كما يعالج جميع المشاكل، كالتساقط والتلف والشعر الهايش والخشن والشعر القصير، لذا يتم أستخدام الزيوت الطبيعية أفضل من الكريمات الطبية، ومن ضمن تلك الزيوت زيت الترشوب الهندي والي يساعد على تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر، مع المداومة عليه بشكل مستمر ستحصلين على شعر طويل بسرعة.

يعد زيت تريشوب الهندي من اكثر الزيوت التي تساعد في تطويل وكثافة الشعر حيث يعطيه نعومة من أول مرة، فمن المعروف أن الزيوت الطبيعية لها تأثير قوي وفعال على الشعر، لذلك بعض السيدات يفضلون الزيوت والخلطات الطبيعية عن الكريمات الجاهزة، يمكن أستعمال زيت تريشوب بشكل منتظم للحصول على شعر طويل وكثيف في وقت قصير.