طريقة عمل الزبادي الصحي في رمضان بطعم لذيذ وأقل تكلفة مثل الجاهز

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يعد الزبادي من الوجبات السريعة التي يتناولها الكبار والصغار، والكثير من الأمهات يحبون تناول الزبادي لأنه من منتجات الألبان وهناك الكثير من الأطفال لا يحبون شرب اللبن وهو مفيد جداً ويعطيهم نفس فوائد اللبن، وهنا سوف نقدمها بطريقة إقتصادية وغير مكلفة لعمله في المنزل مثل الجاهزة، ايضاً يتناوله الكبار في شهر رمضان في السحور لهضم الطعام والشعور بالارتياح، وطريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الزبادي في المنزل ببساطة.مقادير عمل الزبادي
يحتوي الزبادي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- 5 أكواب من الحليب السائل.
- كوب كبير من الزبادي الجاهز.
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الزبادي في البيت دون مجهود مثل الجاهز هيا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به اللبن ونضعه على النار ونتركه ليغلي ثم ننزله من النار ونضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- في اليوم التالي ننزع القشدة من الحليب ونغليه مرة آخرى، بعد ذلك نتركه ليبرد قليلاً.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كوب الزبادي مع وضع القليل من الحليب الدافئ ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نضيف باقي الحليب ونقلبهم جيداً بعد ذلك نحضر طواجن الفخار أو أي شىء تريدينه ونسكب به الخليط.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونضع الأواني بها نترك الزبادي بالفرن لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 ساعات.
- بعد ذلك نخرج الأواني من الفرن ونتركه ليهدأ قليلاً، ثم نحفظه في الثلاجة حتى يتم تناوله.
- وبهذا نكون قد قدمنا طريقة بسيطة وصحية لعمل الزبادي في المنزل وبالصحة والعافية.
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يعد الزبادي من الوجبات السريعة التي يتناولها الكبار والصغار، والكثير من الأمهات يحبون تناول الزبادي لأنه من منتجات الألبان وهناك الكثير من الأطفال لا يحبون شرب اللبن وهو مفيد جداً ويعطيهم نفس فوائد اللبن، وهنا سوف نقدمها بطريقة إقتصادية وغير مكلفة لعمله في المنزل مثل الجاهزة، ايضاً يتناوله الكبار في شهر رمضان في السحور لهضم الطعام والشعور بالارتياح، وطريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الزبادي في المنزل ببساطة.مقادير عمل الزبادي
يحتوي الزبادي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- 5 أكواب من الحليب السائل.
- كوب كبير من الزبادي الجاهز.
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الزبادي في البيت دون مجهود مثل الجاهز هيا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به اللبن ونضعه على النار ونتركه ليغلي ثم ننزله من النار ونضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- في اليوم التالي ننزع القشدة من الحليب ونغليه مرة آخرى، بعد ذلك نتركه ليبرد قليلاً.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كوب الزبادي مع وضع القليل من الحليب الدافئ ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نضيف باقي الحليب ونقلبهم جيداً بعد ذلك نحضر طواجن الفخار أو أي شىء تريدينه ونسكب به الخليط.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونضع الأواني بها نترك الزبادي بالفرن لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 ساعات.
- بعد ذلك نخرج الأواني من الفرن ونتركه ليهدأ قليلاً، ثم نحفظه في الثلاجة حتى يتم تناوله.
- وبهذا نكون قد قدمنا طريقة بسيطة وصحية لعمل الزبادي في المنزل وبالصحة والعافية.
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