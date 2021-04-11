طريقة عمل الزبادي الصحي في رمضان بطعم لذيذ وأقل تكلفة مثل الجاهز

يعد الزبادي من الوجبات السريعة التي يتناولها الكبار والصغار، والكثير من الأمهات يحبون تناول الزبادي لأنه من منتجات الألبان وهناك الكثير من الأطفال لا يحبون شرب اللبن وهو مفيد جداً ويعطيهم نفس فوائد اللبن، وهنا سوف نقدمها بطريقة إقتصادية وغير مكلفة لعمله في المنزل مثل الجاهزة، ايضاً يتناوله الكبار في شهر رمضان في السحور لهضم الطعام والشعور بالارتياح، وطريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الزبادي في المنزل ببساطة.

مقادير عمل الزبادي

يحتوي الزبادي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

5 أكواب من الحليب السائل.

كوب كبير من الزبادي الجاهز.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الزبادي في البيت دون مجهود مثل الجاهز هيا نتعرف عليها وهي كالآتي:-