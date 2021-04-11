اتحدي نفسك واعملي أحلي بقلاوة في البيت على أصولها بطعم لذيذ ومقرمش

تعد البقلاوة من أنواع الحلويات المفضلة في جميع المطابخ العربية، وأكثر البلاد التي تشتهر بعمل البقلاوة هي سوريا، فهي تعتبر أخف أنواع الحلوي واسهلها في الطريقة والتشكيل، ومن الممكن أن تكون عجينة البقلاوة جاهزة من خلال شرائها أو ممكن أيضا نقوم بعمل عجينة البقالة في المنزل، وفي النهاية كلا منهم يتميزون بنفس الطعم أو المذاق، حيث أن البقلاوة لها طعم رائع وقرمشة لذيذة وأنها لا تحتوي علي كمية كبيرة من الشربات، ولكن بعض الناس يواجهون صعوبة في عمل عجينة البقلاوة في المنزل، لذلك يقومون بشرائها جاهزة وتكون عبارة عن رقائق من العجين وتكون مغلفة جيدا، ويمكن استخدام هذه الرقائق في أكثر من وصفة فمنها المالح ومنها الحلو، وكذلك يكون لها عدة حشوات فعندما تكون مالحة تكون الحشوة لحمة مفرومة أو فراخ أو بعض الأنواع من الجبن، وعندما يكون حلو يمكن حشوة بالمكسرات أو المهلبية أو الكاسترد. طريقة عمل البقلاوة طريقة عمل البقلاوة المكونات : باكيت واحد من عجينة الجلاش.

زبدة أو سمنة.

سكر.

ماء ورد.

مكسرات. طريقة تحضير البقلاوة تشغيل الفرن علي درجة حرارة 160 درجة مئوية.

تحضير طبق ونضع به نصف كوب من السمنة أو الزبدة أو الزيت، ونضع هذا الطبع علي نار هادئة لاذابة السمنة أو الزبدة.

نحضر طبق آخر ونضع به ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم نضيف المكسرات حسب رغبة الأشخاص ويتم تقليبهم جيدا

نجهز صينية تكون علي شكل مربع ونقوم بدهنها بالزبدة، ثم نضع نصف باكيت الجلاش وبعد ذلك نقوم بوضع خليط المكسرات والسكر وماء الورد، ثم نضع الكمية المتبقية من باكيت الجلاش ونقوم بتقطيع الجلاش علي شكل مربعات متوسطة الحجم باستخدام سكينة، ثم نضيف نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ويتم إدخال هذه الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتي يكون لونها أشقر، وبعد خروجها من الفرن مباشرة نقوم بإضافة الشربات المكون من الماء والسكر وعصير الليمون، ثم نتركها قليلا حتي تبرد ويتم تقديمها. طريقة تحضير البقلاوة الوسوم

تعد البقلاوة من أنواع الحلويات المفضلة في جميع المطابخ العربية، وأكثر البلاد التي تشتهر بعمل البقلاوة هي سوريا، فهي تعتبر أخف أنواع الحلوي واسهلها في الطريقة والتشكيل، ومن الممكن أن تكون عجينة البقلاوة جاهزة من خلال شرائها أو ممكن أيضا نقوم بعمل عجينة البقالة في المنزل، وفي النهاية كلا منهم يتميزون بنفس الطعم أو المذاق، حيث أن البقلاوة لها طعم رائع وقرمشة لذيذة وأنها لا تحتوي علي كمية كبيرة من الشربات، ولكن بعض الناس يواجهون صعوبة في عمل عجينة البقلاوة في المنزل، لذلك يقومون بشرائها جاهزة وتكون عبارة عن رقائق من العجين وتكون مغلفة جيدا، ويمكن استخدام هذه الرقائق في أكثر من وصفة فمنها المالح ومنها الحلو، وكذلك يكون لها عدة حشوات فعندما تكون مالحة تكون الحشوة لحمة مفرومة أو فراخ أو بعض الأنواع من الجبن، وعندما يكون حلو يمكن حشوة بالمكسرات أو المهلبية أو الكاسترد. طريقة عمل البقلاوة طريقة عمل البقلاوة المكونات : باكيت واحد من عجينة الجلاش.

زبدة أو سمنة.

سكر.

ماء ورد.

مكسرات. طريقة تحضير البقلاوة تشغيل الفرن علي درجة حرارة 160 درجة مئوية.

تحضير طبق ونضع به نصف كوب من السمنة أو الزبدة أو الزيت، ونضع هذا الطبع علي نار هادئة لاذابة السمنة أو الزبدة.

نحضر طبق آخر ونضع به ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم نضيف المكسرات حسب رغبة الأشخاص ويتم تقليبهم جيدا

نجهز صينية تكون علي شكل مربع ونقوم بدهنها بالزبدة، ثم نضع نصف باكيت الجلاش وبعد ذلك نقوم بوضع خليط المكسرات والسكر وماء الورد، ثم نضع الكمية المتبقية من باكيت الجلاش ونقوم بتقطيع الجلاش علي شكل مربعات متوسطة الحجم باستخدام سكينة، ثم نضيف نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ويتم إدخال هذه الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتي يكون لونها أشقر، وبعد خروجها من الفرن مباشرة نقوم بإضافة الشربات المكون من الماء والسكر وعصير الليمون، ثم نتركها قليلا حتي تبرد ويتم تقديمها. طريقة تحضير البقلاوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحدي نفسك واعملي أحلي بقلاوة في البيت على أصولها بطعم لذيذ ومقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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