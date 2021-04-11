اعمليها اول يوم رمضان ألذ طريقة عمل عجينة السمبوسة هشة ومقرمشة

مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر الأصناف وتتعدد وخاصة الأطباق الجانبية، والتي يعشقها معظم الناس ويفضلون تناولها لأنها تعد من الأكلات الخفيفة، ومن هذه الاكلات هي السمبوسة وأحيانا يطلقون عليها اسم السمبوسك فهو نوع من أنواع المقبلات التي يرغبها جميع الأشخاص، وعادة يتم تقديمها بجانب عدد من الأطباق الرئيسية المختلفة مثل الشوربة والسلطة وبعض الأصناف الآخري كاللحمة أو الفراخ، فالسمبوسة من الأطعمة الذيذة والخفيفة والمقرمشة ولها رائحة جذابة ومميزة، حيث أن تتعدد وتكثر حشوات السمبوسة وهذا من أكثر ما يميزها فيمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة، ومن الممكن أيضا حشوها ببعض أنواع الخضار أو الجبن بجميع أنواعها المختلفة، فأن الحشوة تكون علي حسب ما يرغبون به الأشخاص الذين يتناولونها.

وتكون السمبوسة علي شكل عجينة رقيقة جدا ويمكن أن تباع جاهزة في معظم المتاجر حيث انها توجد بوفرة وتكون تكلفتها الاقتصادية بسيطة وتناسب أي شخص وتوفر في الوقت والجهد، ولكن يوجد بعض من السيدات يريدون عمل عجينة السمبوسة في المنزل بدلا من شرائها، فقد تحتوي علي مكونات متوافرة وموجودة في أي مطبخ وجميعها بسيطة ومعروفة، وطريقة عجبنها من أسهل وابسط الأمور وعند اتباع المقادير والخطوات تصبح في النهاية مثل عجينة السمبوسة الجاهزة، وتوجد ميزة مهمة جدا فيها أنه من الممكن بعد تحضير عجينة السمبوسة وتقطيعها يتم حفظها في الثلاجة، أو من الممكن أيضا حشوها وحفظها في أكياس الثلاجة لتكون جاهزة علي التسوية فقط وهذا من أفضل الطرق لحفظها.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

المكونات :

دقيق.

ملح.

زيت أو زبدة.

ماء.

نضع وعاء عميق علي النار ونضيف إليه كوب من الماء، وملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت، وعند غليان الماء نضع كوبان من الدقيق ثم يتم تقليبهم باستخدام الملعقة.

يتم ترك هذه المكونات حتي تبرد ثم نقوم بعجنها جيدا باستخدام اليد للحصول علي عجينة طرية، ثم نتركها حوالي ربع ساعة لكي ترتاح ويتم تشكيلها بكل سهولة.

عند فرد العجينة نقوم بوضع رشة من الدقيق علي المكان الذي يتم فرد العجينة عليه، ويتم فردها بشكل جيد لتكون عجينة رقيقة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة باستخدام السكينة وتكون بشكل طولي، لأن عند حشوها يكون شكلها مثل المثلثات ثم يتم قليها في زيت سخن حتي تاخد لون ذهبي.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة