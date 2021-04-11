أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا اللذيذة بخطوات بسيطة مثل المطاعم

كفتة داود باشا ، من ألذ وأطيب أنواع الأكلات التي يتم تقديمها على الموائد، وهى على شكل كرات من اللحم اللذيذة التي يقبل عليها العديد من الناس وتقدم بالصلصة أو مقلية، ويرجع أصلها إلي تركيا وسميت بهذا الاسم لأن داود باشا كان يفضل تناولها بكثرة، وهى أكلة لها شهرتها وتطورت وتقدمت حتى وصلت إلي مصر وعرفت بهذا الشكل الجميل، وهى تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الأنسان لأنها تحتوي على اللحم وفول الصويا وهما عنصران مهمان لبناء جسم الإنسان بطريقة كاملة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا على أصولها بخطوات بسيطة.

مكونات كفتة داود باشا

تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في كل منزل وهى كالتالي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من فول الصويا المنقوع.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

بيضة.

طبق من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كوب من البقسماط الناعم.

ملعقة من بهارات اللحمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة داود باشا بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر الكبة الكهربائية، ونضع البصل، واللحمة، والبقدونس، وفول الصويا، والبقسماط، والثوم، والملح، والفلفل، والبهارات، ونفرمهم جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقوم بوضع عجينة الكفتة في الثلاجة، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتماسك. نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نتركها حتى تنشف. نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بقلي الكفتة ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر تماماً. نخرج الكفتة من الزيت ونضعها في طبق ونتركها جانباً.

طريقة تحضير صلصة كفتة داود باشا اللذيذة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الصلصة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-