أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا اللذيذة بخطوات بسيطة مثل المطاعم

- 1/2
- 2/2
كفتة داود باشا ، من ألذ وأطيب أنواع الأكلات التي يتم تقديمها على الموائد، وهى على شكل كرات من اللحم اللذيذة التي يقبل عليها العديد من الناس وتقدم بالصلصة أو مقلية، ويرجع أصلها إلي تركيا وسميت بهذا الاسم لأن داود باشا كان يفضل تناولها بكثرة، وهى أكلة لها شهرتها وتطورت وتقدمت حتى وصلت إلي مصر وعرفت بهذا الشكل الجميل، وهى تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الأنسان لأنها تحتوي على اللحم وفول الصويا وهما عنصران مهمان لبناء جسم الإنسان بطريقة كاملة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا على أصولها بخطوات بسيطة.
مكونات كفتة داود باشا
تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في كل منزل وهى كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- كوب من فول الصويا المنقوع.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة من الثوم المفروم.
- بيضة.
- طبق من البقدونس المفروم.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- كوب من البقسماط الناعم.
- ملعقة من بهارات اللحمة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة داود باشا بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الكبة الكهربائية، ونضع البصل، واللحمة، والبقدونس، وفول الصويا، والبقسماط، والثوم، والملح، والفلفل، والبهارات، ونفرمهم جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع عجينة الكفتة في الثلاجة، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.
- نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نتركها حتى تنشف.
- نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بقلي الكفتة ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر تماماً.
- نخرج الكفتة من الزيت ونضعها في طبق ونتركها جانباً.
طريقة تحضير صلصة كفتة داود باشا اللذيذة
سوف نتعرف على طريقة تحضير الصلصة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر حلة ونضعها على النار، ثم نضع بالبصل المفروم ونقلبه حتى يتحمر، ثم نضيف 2 كوب من عصير الطماطم، ونترك الصلصة حتى تتسبك تماماً.
- نقوم بوضع الملح، والفلفل، والبهارات، ونقلب حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نضيف ربع ملعقة من الثوم، وربع ملعقة من الزعتر، وكوب من الماء، ونقلب حتى يغلي الخليط ويبقى جاهز للاستخدام.
- نحضر صينية ونرص بها كرات الكفتة، ثم نضع عليها الصلصة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تتحمر.
- نخرج صينية الكفتة من الفرن، ثم نضعها على السفرة بجانب الخبز البلدي، والأرز المعمر، وبالهناء والشفاء.
الوسوم
كفتة داود باشا ، من ألذ وأطيب أنواع الأكلات التي يتم تقديمها على الموائد، وهى على شكل كرات من اللحم اللذيذة التي يقبل عليها العديد من الناس وتقدم بالصلصة أو مقلية، ويرجع أصلها إلي تركيا وسميت بهذا الاسم لأن داود باشا كان يفضل تناولها بكثرة، وهى أكلة لها شهرتها وتطورت وتقدمت حتى وصلت إلي مصر وعرفت بهذا الشكل الجميل، وهى تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الأنسان لأنها تحتوي على اللحم وفول الصويا وهما عنصران مهمان لبناء جسم الإنسان بطريقة كاملة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا على أصولها بخطوات بسيطة.
مكونات كفتة داود باشا
تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في كل منزل وهى كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- كوب من فول الصويا المنقوع.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة من الثوم المفروم.
- بيضة.
- طبق من البقدونس المفروم.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- كوب من البقسماط الناعم.
- ملعقة من بهارات اللحمة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة داود باشا بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الكبة الكهربائية، ونضع البصل، واللحمة، والبقدونس، وفول الصويا، والبقسماط، والثوم، والملح، والفلفل، والبهارات، ونفرمهم جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع عجينة الكفتة في الثلاجة، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.
- نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نتركها حتى تنشف.
- نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بقلي الكفتة ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر تماماً.
- نخرج الكفتة من الزيت ونضعها في طبق ونتركها جانباً.
طريقة تحضير صلصة كفتة داود باشا اللذيذة
سوف نتعرف على طريقة تحضير الصلصة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر حلة ونضعها على النار، ثم نضع بالبصل المفروم ونقلبه حتى يتحمر، ثم نضيف 2 كوب من عصير الطماطم، ونترك الصلصة حتى تتسبك تماماً.
- نقوم بوضع الملح، والفلفل، والبهارات، ونقلب حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نضيف ربع ملعقة من الثوم، وربع ملعقة من الزعتر، وكوب من الماء، ونقلب حتى يغلي الخليط ويبقى جاهز للاستخدام.
- نحضر صينية ونرص بها كرات الكفتة، ثم نضع عليها الصلصة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تتحمر.
- نخرج صينية الكفتة من الفرن، ثم نضعها على السفرة بجانب الخبز البلدي، والأرز المعمر، وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل كفتة داود باشا اللذيذة بخطوات بسيطة مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.