احلي من الجاهز طريقة عمل بلح الشام باللون الذهبي وسر العجينة الهشة والمقرمشة

تتعدد الحلويات الشامية وتكثر أنواعها وأشكالها حيث أن كل منها له مذاق مميز وشهي ومتخلف عن النوع الآخر، والأكثر شهرة من الحلويات الشامية هي الحلوي التي يكون مكونها الأساسي هو الشربات، ومن هذه الحلويات هو بلح الشام ومن اسمه يتضح أنه يعود في الأصل إلي الشام وغير ذلك انه يشبه شكل البلح، ويعتبر طبق بلح الشام من الأطباق المفضل تناولها في فصل الشتاء بالتحديد، ومعظم الأشخاص يحبون أن يشترونه جاهزا ولكن تفضل بعض السيدات تحضيره في المنزل، حيث أن يسهل تجهيزه ولا يوجد فيه أي صعوبة ومكوناته بسيطة جدا.

طريقة عمل بلح الشام

المكونات :

كوب من الدقيق. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاث بيضات. ربع كوب من الزيت. زيت للقلي.

مكونات الشربات

كوب من الماء. كوبان من السكر. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير بلح الشام

يتم وضع إناء علي النار لعمل الشربات ثم نضع كوبان من السكر وكوب من الماء وعند الغليان نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم نتركه لمدة ربع ساعة حتي يتغير لونه ونقوم برفعه من النار ونتركه حتي يبرد.

2 – نقوم بوضع كوب من الماء وربع كوب من الزيت في وعاء علي النار.

3 – ثم نضع كوب من الدقيق وربع ملعقة صغيرة من الملح، ويتم تقليب هذه المكونات جيدا وهي علي النار.

4 – ثم نرفع هذا الوعاء من علي النار، و نضيف نصف ملعقة صغيرة من السكر مع التقليب المستمر، وبعد ذلك

نضع ثلاث بيضات ولكن نضع بيضة مع الاستمرار في التقليب ونضع البيضة التانية ثم الثالثة.

5 – ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ويتم خلطهم بطريقة جيدة، ثم نترك هذه العجينة حتي تبرد تماما

6 – نضع هذه العجينة في كيس الحلويات أو كيس الكريم شانتيه.

7 – نحضر مقلاة ونضعها علي نار متوسطة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بالضغط علي الكيس ليتم تشكيل بلح الشام ونتركه حتي يصبح لونه ذهبي فاتح مع مراعاة منع تسخين الزيت.

9 – بعد خروجه من النار يتم وضعه في الشربات بشرط أن يكون شربات بارد.