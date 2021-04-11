دراسة: التعرض للشمس وعلاقته بالإصابة بكورونا

التعرض للشمس أحد أهم الممارسات الصحية التي لها دور في الحفاظ على صحة الجسم، وترتبط بكثير من العمليات الحيوية به.

وبالحديث عن فيروس كورونا الحالي ولأن العلماء في صدد إيجاد طرق ناجحة للوقاية منه، ربطت دراسة طبية حديثة بين التعرض للشمس والوقاية من كورونا، وجاءت النتيجة كالتالي..

الشمس والوقاية من كورونا:

كشفت دراسة بحثية أجراها باحثون بجامعة إدنبرة الإنجليزية، عن أن الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن التعرض للشمس يمكن أن تطلق مادة كيميائية على الجلد تمنع انتشار فيروس كورونا، حيث وجد الخبراء أن الأماكن المشمسة شهدت عدد وفيات أقل بحوالي الثلث بسبب فيروس كورونا وقالوا إن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يتسبب في إطلاق الجلد لمواد كيميائية تمنع انتشاره.

وقال الدكتور ريتشارد ويلر ، من جامعة إدنبرة:" لا يزال هناك الكثير مما لا نفهمه عن كوفيد 19، الذي أدى إلى العديد من الوفيات في جميع أنحاء العالم هذه النتائج المبكرة تفتح التعرض لأشعة الشمس كطريقة لتقليل خطر الموت."

تفاصيل الدراسة:

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قارن باحثون من جامعة إدنبرة وفيات كورونا بمستويات الأشعة فوق البنفسجية وأكدوا إنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من وفيات كورونا بسبب تغير الموسم.

وأشار العلماء أن التعرض لأشعة الشمس وتحديداً UVA تسبب في إطلاق الجلد لمواد كيميائية تمنع انتشار الفيروس، وقارن الباحثون وفيات كورونا المسجلة بمستويات الأشعة فوق البنفسجية عبر 2474 مقاطعة في الولايات المتحدة بين يناير وأبريل من العام الماضي، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات أعلى مستوى من التعرض لأشعة UVA والتي تشكل 95 % من ضوء الشمس فوق البنفسجي لديهم مخاطر أقل للوفاة، كما انخفضت فرص الوفاة من كورونا بنسبة 32 % للمقاطعات ذات أعلى متوسط ​​يومي للأشعة فوق البنفسجية الطويلة.

وأوضح العلماء أن هذا الأمر تكرر في دول أخرى بنفس النتائج ، ووفقًا للنتائج المنشورة في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، وقال الخبراء إن الانخفاض لا يمكن تفسيره بمستويات أعلى من فيتامين د ، حيث أن المناطق التي تم تحليلها بها مستويات غير كافية من الأشعة فوق البنفسجية لإنتاج ما يكفي من الفيتامين في الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.